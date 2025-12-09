Casi una vida en Mediterráneo

Compartir casi una vida con una empresa es un hecho importante, pero además si esa empresa es editora de un medio de comunicación como Mediterráneo es algo muy especial. Que Mediterráneo es el medio de comunicación por excelencia de Castellón no es discutible. Cumplir cien años debe ser un hecho muy reconfortante para toda la sociedad castellonense, sobre todo viendo la evolución que ha tenido el modo de informarse la población en general: buscamos noticias cada vez más rápidas, menos contrastadas, más subjetivas, más ideologizadas, que son la antítesis de lo que debe ser el periodismo.

Repasando mi vida ahora, ya fuera de la vorágine de un sector como la prensa, me ha llevado a darme cuenta de que más de la mitad de ella he formado parte de este periódico, que este año se convierte en centenario. Mediterráneo para mí ha sido mi vida, como decía mi mujer: primero el trabajo y luego lo demás.

Inicié mi etapa en PECSA, empresa editora de Mediterráneo, el 1 de febrero de 1991, asumiendo la dirección comercial en un sector carente de estrategias comerciales; tampoco hasta ese momento habían sido imprescindibles. La publicidad llegaba sola, sobre todo los anuncios por palabras, que muchas veces había que descartar porque ya no existía espacio para más. Creamos un gran equipo comercial, con muchos nombres propios que cabrían en dos páginas (o tres) como esta. A todos, por delante, gracias.

En paralelo, debo decir que el sector de la prensa tiene un añadido de dificultad en la gestión, ya que existe una bicefalia entre la dirección del periódico, que tiene la responsabilidad editorial, y la gerencia, que asume la gestión económica y de resultados. Ambos puestos tienen que funcionar muy coordinados y con mucha sintonía. Y yo, desde mi incorporación, ha coincidido con cinco directores: Benigno Camañas, Jesús López, Jesús Montesinos, José Luis Valencia y Ángel Báez. En ese tiempo, recién llegado, apareció Levante de Castellón, después se produjo la desaparición de Castellón Diario y la aparición de El Mundo Castellón al Día, y la salida de El Heraldo de Castellón, que duró muy poco tiempo como edición en papel. Un mapa periodístico cambiante que merecía especial atención en materia publicitaria.

Fue Montesinos el que imprimió la modernidad a Mediterráneo, mientras que, con Valencia -que en 2022 fue nombrado director de Levante, siendo el que más tiempo permaneció en el cargo- formé un buen tándem conjugando la parte editorial y de gerencia, lo que permitió afrontar los malos momentos que se avecinaban en el sector. Fue durante esta etapa cuando se inició la transformación digital del sector, que lo revolucionó todo, y que ha continuado con Ángel Báez, quien tuvo una primera etapa en el diario como responsable de Economía y, ahora en la dirección. He de decir que, con la demostrada valía profesional de la redacción que le acompaña y el equipo de publicidad y administración, el futuro de Mediterráneo está asegurado otros 100 años.

He tenido el placer en todo este tiempo de vivir una gran etapa de crecimiento, hasta 2007, cuando conseguimos que Mediterráneo fuese el segundo periódico nacional con mejores resultados porcentuales tras el Alerta de Santander. A partir de ahí, con la crisis financiera de 2008, todo fue peor para los medios de comunicación. Esto, unido al crecimiento de las redes sociales, produjo la necesidad de acelerar el proceso de transformación digital.

El peso y la influencia que Mediterráneo ha tenido en la sociedad castellonense siempre ha sido y sigue siendo muy superior al de cualquier otro medio de comunicación de la provincia. Mediterráneo siempre ha estado fuertemente enraizado tanto en la capital como en los municipios, a los que hemos hecho partícipes en los eventos y actos importantes. Mediterráneo creó la Bodeguilla en Magdalena que, con el tiempo, fue copiada por el resto de medios; realizó la primera gaiata móvil en la avenida del Mar, tortillas, paellas monumentales y barbacoas multitudinarias por toda la provincia. También obtuvimos el récord Guiness de ensalada en Vila-real. Pusimos en marcha el Mesón de la Tapa y la Cerveza -que aún continúa- así como espectáculos de gran éxito como la Top Woman... y así infinidad de actos por toda la provincia.

Volviendo a 1996, PECSA inició una nueva etapa con la expansión del negocio de impresión, con el cambio de la rotativa y construyendo la nueva planta ubicada junto a las instalaciones del periódico, la cual permitía introducir algunas páginas a color y capacidad para más productos. Diversificamos productos creando una nueva sociedad, Comunicación y Medios de Levante, para la edición de los gratuitos Crónicas -en aquellos municipios con más necesidad de una información hiperlocal-, El Periódico del Azulejo, así como un periódico inmobiliario y uno de motor, llegando a editar un semanario en rumano. Creamos una sección en redacción a la que llamamos Ediciones Especiales para impulsar los productos que se iban creando.

En junio de 2019, Prensa Ibérica compró Grupo Zeta. Esto supuso una inyección de esperanza para superar la grave situación por la que pasaba Grupo Zeta y así poder conseguir la transformación digital necesaria al integrarnos en un gran grupo de comunicación. Debo decir que en Mediterráneo me han hecho sentir como un castellonense más, a pesar de que sigan llamándome mig ouet, después de tres décadas. Solo puedo desear un largo y brillante futuro... Por cien años más.

Exdirector General de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana.