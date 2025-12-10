100 años de directores

Comenzó a andar un 15 de mayo de 1925. Una fecha que marca el inicio de un caminar que lleva cien años marcando el pulso de la provincia. Ya lo hacía hace un siglo cuando lo fundó Jaime Chicharro. Y ya era el llamado ‘cuarto poder’, ya que se creó como órgano de expresión de la Federación Castellonense de Sindicatos Agrícolas, con nombres propios como Manuel Bellido, Eduardo Julià, Joaquín Gallego o Carlos Lago. Y sigue siendo ese altavoz de la sociedad.

Fue católico y conservador en la Segunda República, suspendido, incautado por los sindicatos, y adquirido por las FEJONS, con las que dejó de ser Diario de Castellón para ser, desde 1938, Mediterráneo. Hasta ahora.

En esos primeros años de nuevo nombre, como ‘prensa del Movimiento’ durante la Dictadura, Ramón Villolta fue el primer director, al que sustituyó, a los seis meses, Maximiano García, y después Terencio Puig, hasta mediados de 1939, y Obdulio López.

Es en 1943 (y hasta 1974) cuando Jaime Nos toma las riendas e impulsa el diario. Tras su jubilación, en 1975, asume la dirección José Mª Marcelo, para ceder el testigo a Carlos Briones hasta finales de 1976, cuando regresa al timón Marcelo en los años precedentes a una transición en los que el periodismo viraba hacia una nueva era. Bajo su batuta se produce una de las principales renovaciones tecnológicas: se pasa de la tipografía a la fotocomposición y a la impresión en offset.

En 1980 le sucede Luis Herrero, quien culminó el proceso de modernización con nueva imagen, formato tabloide y nueva rotativa. Un año después entra José Luis Torró, con la misión de cumplir las instrucciones de la Cadena de Medios de Comunicación Social del Estado, hasta que, en 1984, se decide la privatización, y Ángel Pérez Ponz —quien sería presidente de PECSA— se la ‘lleva’. El diario pasa a ser privado.

De 1984 a 1986, llega Tomás Álvarez, y empiezan los eventos, los premios, las bodeguillas... Le sucede Javier Andrés en 1986, año en el que traslada sus instalaciones a la carretera Almassora hasta hoy, y desde donde se lanza la primera doble edición, de Vila-real, en 1987.

En 1989, con Benigno Camañas, se produce otro hito tecnológico y se relanzan los Deportes. Después, y de manera provisional, en 1991, le sucede, en funciones, Jesús López, en una época de liderazgo. Es entonces cuando entra en el accionariado Grupo Zeta, y se inicia el proceso de integración en un holding multimedia. Nombran como director a Jesús Montesinos, quien imprime al diario un nuevo estilo: consolida su mercado y lo amplía con nuevas políticas de promoción, un nuevo enfoque periodístico y un diseño más gráfico.

En 2005 asume la dirección José Luis Valencia, con el hito de llegar a los 90.000 lectores diarios, con el desarrollo digital y un incremento de la interacción social, con eventos y publicaciones especializadas.

El último episodio lleva la impronta de Prensa Ibérica, que adquiere Zeta en 2019 y pasa a editar la histórica cabecera, a la que renueva hacia lo digital, abriéndose a la multiplataforma con contenidos hiperlocales y de impacto, con una media de 1,4 millones de usuarios únicos al mes, bajo la dirección, desde 2022, de Ángel Báez.

José Luis Valencia 2005/2022

Resumir en este espacio mis 17 años al frente del periódico, de los 100 de su historia, es imposible. Si cabe, una pincelada. Creo que logramos en este tiempo (2005 a 2022) superar un periodismo del pasado y definir la nueva esencia del Mediterráneo del siglo XXI. Lo transformamos en algo mucho más que un periódico. Lo concebimos como un elemento clave del propio devenir de Castellón gracias al compromiso a ultranza en la defensa de los intereses de la provincia y gracias a una complicidad sinérgica con la sociedad castellonense. Dos objetivos logrados por una credibilidad, independencia, honradez y pluralidad, que permitieron a su vez (condición imprescindible), concebir a Mediterráneo como una empresa editorial rentable que garantizase su crecimiento y el empleo de sus profesionales. Y todo ello en contextos muy difíciles: crisis económica brutal, con una verdadera revolución política y social, el reto de una transición digital imprescindible, y un cambio de propiedad; una pandemia… Casi nada.

Jesús Montesinos 1992/2005

Llegué a Mediterráneo buscando el mar infinito tras pasar por Canarias, El Aaiún, Valencia, Nicaragua, Argel y Madrid. Mi propuesta era reinventar el periodismo local. Y el Grupo Zeta aceptó la apuesta si la empresa daba buenos dividendos. Y lo conseguimos. Fueron años con buenos temas y mejores portadas (Va i s’enganyen de forat, por ejemplo), las exclusivas de JFV y el Caso Fabra, entre otras primicias. Y así, día a día, cosíamos la provincia. Pero internet amenazaba por las esquinas. Y tras estudiar el futuro como asesor de Nuevas Tecnologías en la UE presenté a la redacción y a la empresa el proyecto Tomorrow News. Nadie hizo caso. Después, la polarización política me obligó a dejar el diario. Por suerte, ahora que cumple cien años, el diario de Castellón ha recuperado la tentación por lo local, atendiendo al Estudio de Tendencias Informativas hecho por Prensa Ibérica. Y si el producto conjuga lo cercano con el lenguaje digital, como dice Ainhoa Moll, Mediterráneo tiene para otros cien años. Felicitats, xaval!

Jesús López 1991

Siempre he considerado que todas las experiencias son positivas de antemano. Unas enriquecen, otras enseñan y otras te permiten aprender para el futuro. Y fue todo eso y mucho más mi experiencia en este periódico decano de Castellón. Fueron algo más de 15 años de pasión periodística, que comenzaron maravillosas prácticas de verano en las instalaciones de la avenida del Mar, pasando sucesivamente a ser jefe de la sección de Local, Economía, redactor jefe y director en funciones. Muchos compañeros de administración, publicidad, talleres, rotativa, repartidores... muchas horas diurnas y nocturnas en la redacción, en cientos de eventos, para viajar por todo el territorio provincial, de organizar actividades sociales, lúdicas y deportivas, de conocer a personas muy interesantes, de meterme en la piel de muchos que sufrieron y que ya no están... En definitiva ver cómo una pequeña provincia como la nuestra evoluciona, se desarrolla y se prepara para el futuro.

Javier Andrés 1984/1989

La vida de un diario centenario se explica también por las distintas vicisitudes que ha conocido su propiedad y que definen no solo los giros de su línea editorial. Tras la subasta de las cabeceras del grupo Medios de Comunicación Social del Estado, heredero de la franquista Cadena de Prensa del Movimiento, la adquisición en 1984 de Mediterráneo por PECSA marcó para siempre la historia de este rotativo. La sociedad civil de Castellón se movilizó para lograr mantener su periódico y darle un impulso decisivo en unos años en que todo estaba cambiando a gran velocidad. Se acometieron proyectos trascendentales que han permitido llegar a este centenario. Entre ellos, el traslado a la actual sede, la llegada del color a sus páginas o la edición de los lunes rompiendo una tradición de décadas. Fue una etapa apasionante en la que, primero en funciones y más tarde como director, tuve la responsabilidad de dirigir el diario de la ciudad que me había visto nacer solo veintisiete años antes. En lo profesional no cabe mayor honor.

José Luis Torró 1981/1984

A la hora del recuerdo y recuento no se me ocurre mejor modo que haciendo expresa mención de sus nombres, de todos aquellos que merecen estar en el cuadro de honor de la gratitud. Que formaron el equipo que tuve el honor profesional y personal de dirigir. Redactores, colaboradores, corresponsales, colegas…como Antonio Egea, Juan Enrique Mas, Heredio Iserte, Eduardo Mas, Manolo Vellón, Teodoro García, José María Anchel, Encarna Andrés, Xavier Latorre, Basilio Trilles, Pascual Carda, Julio Dumont, Carlos Laguna, José Mª Marcelo, las Cármenes Seder y Selma, Manolo Gozálbez, Traver Griñó, Josep Pasqual Broch, Pepe Chiva, Vicente Pla, Gonzalo Puerto, Henri Bouché, Josep Miquel Francés, Mariano Castejón, Chencho, Vicente Folch Escape, Jesús López, Vicente Miralles, Demetrio Fernández, Pepet Martos, Enrique Monerris, Jaime Nos, Paco Pascual, Pepe Ten, Bautista Carceller, Carlos Caspe, Vicente Roures, José Palanques, José María Arquimbau…. Todos han sido y son Mediterráneo. Con nombre propio.

Luis Herrero 1980/1981

Supe que me iban a nombrar director del Mediterráneo cuando me llamó el director del conglomerado de la antigua prensa del Movimiento y me preguntó si estaría dispuesto a aceptar el nombramiento. Dije que sí sin dudarlo. Estaba claro que el ofrecimiento no llegaba por méritos propios. Tenía 25 años y aún no había tenido tiempo para acreditar ninguna destreza especial en el oficio. Era un valor entendido que me daban la dirección del periódico por dos razones fundamentales: porque creían que yo sería dócil a las consignas del mando y porque haciéndolo se apuntaban un tanto ante el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, que había sido el mejor amigo de mi padre.

Así que en 1980 me convertí en el director de periódicos más joven de España, arrebatándole el título a Pedro J. Ramírez, y aterricé en la tierra que me vio nacer dispuesto a comerme el mundo. No tengo espacio suficiente para contar todo lo que pasó durante aquel año vertiginoso. Háganse una idea rápida: dimitió el presidente del Gobierno (y nuestro periódico dio la primicia en una edición especial hecha con tecnología del siglo XIX), hubo un golpe de Estado (y nuestro periódico fue el único de la III Región Militar que se negó a publicar el bando de Milans del Bosch), el Castellón subió a primera división (y nuestro periódico volvió a sacar una edición especial para conmemorarlo) y, de puertas adentro, se acometió la reforma tecnológica más importante de la historia del periódico.

Abandonamos la rotoplana que imprimía sábanas que olían a tinta y modernizamos la maquinaria con una rotativa offset de última generación. Entretanto, la sociedad castellonense —como en el resto de España— se había dividido en dos: los nostálgicos del franquismo no podían entender que el hijo de un ministro de Franco diera cabida en las páginas del diario local a socialistas y comunistas, y los que deseaban la consolidación de la democracia no creían que el hijo bisoño de un ministro de Franco pudiera ayudar a la tarea. Así que el grupo de periodistas y trabajadores que apostó por mí (no puedo dejar de citar a Demetrio Fernández, Manuel Vellón, Carlos Laguna, Javier Andrés y Ximo Puig) se convirtió en una nuez atrapada entre los dos extremos de la tenaza.

Cumplimos nuestro compromiso moral —el de no rendir un periódico de todos en la sucursal de los intereses de unos pocos— y también el profesional: la difusión del periódico mejoró significativamente. La consecuencia, naturalmente, fue que me pusieron de patitas en la calle. Suárez ya no estaba en Moncloa y no hacía falta quedar bien con él. Esas horas finales las viví muy cerca de Ximo Puig, al que sigo recordando como una de las personas que más influyeron en uno de los momentos más decisivos de mi vida.

Los dos queríamos cambiar el mundo. Cuando llegó a la redacción, tímido y grande como un oso, me dijo que era del PSOE. Quería jugar limpio. Yo ya lo sospechaba porque no paraba de citar a Gramsci y su teoría de la inserción en el tejido social. Le dije que no importaba si hacía buen periodismo y no caía en la tentación de hacer propaganda. Cumplió su palabra. Lo que escribía no siempre gustaba en su partido. De ahí nació un pacto que ambos suscribimos: siempre militaríamos en el sector crítico de cualquier organización que nos acogiera.

Nos hicimos buenos amigos. Al principio no dejaba de hablar de Adela, una mujer a la que no conocí pero que reinaba en sus sueños. Cuando se ponía tierno íbamos a Morella de noche a ver nevar mientras él musitaba su nombre con infinita melancolía. Un día fuimos a ver juntos, en el cine Avenida de Castellón, ya desaparecido como casi todos, la película Brubaker, en la que el alcaide de una prisión de Arkansas se hace pasar por preso para conocer desde dentro las deficiencias del centro. Se enfrenta al sistema, denunciando la corrupción de los funcionarios para procurar que a los internos se les diera un trato justo y, naturalmente, acaba siendo destituido. Pasamos mucho tiempo hablando de esa película y de la enseñanza vital que nos proponía.

Pocos días después, unos militares trajeron al periódico, en un sobre color calabaza, un bando militar que nos obligaba a callar y a obedecer las instrucciones del capitán general de la III Región, Jaime Miláns del Bosch. A los pocos minutos supimos por qué. Vimos en directo la entrada de Tejero en el Congreso. Les dije a los trabajadores del periódico que eran libres de irse o quedarse pero que yo tenía la intención de desafiar la orden y de sacar al día siguiente el periódico defendiendo el orden constitucional. Solo se quedaron 3. Ximo fue uno de ellos.

A la mañana, en la cafetería Virginia, en la Puerta del Sol, la gente hablaba de fútbol y pasaba de nuestro periódico. A pesar de que la recompensa no siempre fuera reconfortante, trabajamos por un periodismo equidistante, honrado y comprometido con la libertad y la denuncia. El resultado fue que nos echaron. Para vengarnos fuimos al Casino Antiguo, donde se daban cita todas las fuerzas vivas de la ciudad, y cantamos con nocturnidad y alevosía La Internacional.

Habíamos sido hermanos de sangre y esa relación aún prevalece. Aunque estemos mucho tiempo sin vernos, hay algo indestructible en esa relación que se forjó en la adversidad y el romanticismo de la juventud. No sé si hemos cambiado mucho o poco. Lo que sé es que nunca olvidaré a aquel grupo de valientes que compartieron conmigo el año que vivimos peligrosamente.