100 años al lado de Castellón

El año 2025 marca un acontecimiento muy especial para la ciudad de Castellón: el centenario del periódico Mediterráneo. Una institución periodística que no solo ha informado a lo largo de un siglo, sino que ha acompañado la evolución de nuestra sociedad, siendo testigo directo de sus transformaciones, de sus retos y de sus logros.

Desde su fundación en 1925 como Diario de Castellón, este medio ha formado parte de la vida cotidiana de varias generaciones de castellonenses. Ha sido la voz de nuestros barrios, el reflejo de nuestras tradiciones, el altavoz de nuestras inquietudes y el espejo de nuestros avances. Pocas publicaciones pueden decir que conocen tan bien a la tierra que las vio nacer. Formando parte inseparable de ese orgullo de ser y sentirse de Castellón. Y ha sido la gente de Castellón la que, con su fidelidad y su apoyo, han convertido a este periódico y sus contenidos en líderes indiscutibles de la información en nuestra ciudad y en toda la provincia de Castellón. Con la cercanía, la proximidad de quien está al lado de los protagonistas de las historias, de las noticias que suceden en nuestra ciudad, en nuestro barrio o en nuestra mismísima calle. Porque hablar de Mediterráneo es hablar de Castellón. De su pulso diario, de su historia reciente, de todo aquello que nos ha definido como ciudad y como provincia. Es hablar de un medio comprometido con su entorno, que ha contado lo que sucede aquí y también lo que ocurre en todo el mundo, pero siempre con una mirada cercana.

El periodista y editor Joseph Pulitzer afirmaba: «Una prensa libre es la salvaguarda de la democracia». Y Mediterráneo ha demostrado durante cien años que la libertad, el rigor y la veracidad son esenciales para construir una sociedad informada, crítica y participativa. Su labor ha sido esencial para conectar a la ciudadanía con la actualidad y con las instituciones, fomentando el diálogo, la reflexión y la cohesión social. Sus páginas han narrado momentos históricos, alegrías compartidas, noches electorales, la explosión de alegría de nuestras fiestas, hitos deportivos, avances sociales, logros empresariales, tragedias colectivas y noticias que han marcado el rumbo de nuestra ciudad. Cada portada ha sido un fragmento de la memoria colectiva de Castellón. Pero Mediterráneo no se ha limitado a contar lo que pasa. Ha sido parte activa del desarrollo de nuestra sociedad. Ha impulsado iniciativas culturales, festivas y solidarias; ha organizado foros y jornadas de reflexión; ha dado voz a los agentes sociales, políticos y económicos del territorio; y ha contribuido a visibilizar el talento, el emprendimiento y el esfuerzo de muchas personas de nuestra tierra.

La revolución digital y el auge de las nuevas tecnologías transformaron por completo el modo en que nos informamos. Sin embargo, Mediterráneo ha sabido adaptarse, siendo pionero en dar el salto al entorno digital y en mantener su esencia en los nuevos formatos. Hoy, informa desde el papel, desde la web, desde las redes sociales, llegando a miles de lectores en tiempo real, sin perder la cercanía que siempre lo ha caracterizado. Nuestra ciudad no sería la misma sin Mediterráneo. Por eso, en su centenario, celebramos no solo los cien años de un medio de comunicación, sino también cien años de compromiso, de servicio público y de amor por esta tierra. Un compromiso y unos valores que han hecho a Mediterráneo merecedor este año, coincidiendo con la celebración de su centenario, del máximo reconocimiento por parte de nuestra ciudad como es la Medalla de Oro. Esta distinción sirve también como carta de felicitación colectiva de todos los vecinos y vecinas de Castellón.

Gracias a todos los profesionales que han formado parte de su historia: periodistas, fotógrafos, editores, maquetadores, impresores y colaboradores. Gracias a su esfuerzo, Mediterráneo ha logrado convertirse en una referencia para la ciudad y la provincia, siendo mucho más que un periódico: siendo memoria viva, testigo fiel y altavoz de Castellón.

Felicidades, Mediterráneo, por estos cien años de historia. Y gracias por seguir siendo la voz de Castellón.

Alcaldesa de Castellón