Castellón distingue la labor de Mediterráneo

El periódico Mediterráneo ha recibido el cariño de instituciones, medios de comunicación y colectivos de Castellón con motivo de su centenario a lo largo de los últimos meses. El Ayuntamiento de la capital de la Plana, la Diputación Provincial, el consistorio de Vila-real, la Universitat Jaume I (UJI) la Cámara de Comercio, adComunica, Onda Cero Castellón, Cope Castellón, el Colegio de Arquitectos y La Bohemia han mostrado su respeto y reconocimiento al diario de Castellón otogándole sus máximas distinciones.

El pasado 6 de septiembre, el Ayuntamiento de Castellón concedió a Mediterráneo la Medalla de Oro de la Ciudad por ser testimonio vivo de compromiso con una comunidad a lo largo de los últimos cien años y consolidar un papel fundamental como cronista de la historia local, regional y nacional. La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, hizo entrega de este reconocimiento al consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, en el transcurso del acto oficial que se celebró en el salón de plenos y al que también asistieron el director de Mediterráneo, Ángel Báez; y el director general de Prensa Ibérica en la Comunitat, Murcia y Andalucía, Andrés Sánchez.

Tras recibir la máxima distinción que otorga el Ayuntamiento de la capital de la Plana, el consejero delegado de Prensa Ibérica destacó la importancia de este reconocimiento «para todos los que formamos parte del Grupo Prensa Ibérica y, cómo no, para todas las trabajadoras y trabajadores que, durante generaciones, han hecho y hoy siguen haciendo posible el diario Mediterráneo». «Les confieso que recibir la Medalla de Oro de la ciudad nos llena de emoción y de enorme orgullo. Pero les diré que este es un logro colectivo, un reconocimiento hacia todos los castellonenses, porque son ellos los que han hecho posible que hoy lleguemos hasta aquí. Cien años de historia no se escriben sin la confianza de nuestros lectores y sin el esfuerzo de generaciones que nos dejaron entrar en sus vidas», señaló Aitor Moll en su intervención ante los asistentes.

Ángel Báez, María España, Begoña Carrasco, Aitor Moll y Andrés Sánchez, momentos antes de recoger la distinción en el Ayuntamiento de Castelló. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Además, el consejero delegado de Prensa Ibérica recordó que Mediterráneo nació «con la vocación de informar, de acompañar y de reflejar la vida de Castellón. Y lo ha hecho siempre con un compromiso firme con la verdad, con la pluralidad, la honestidad y la cercanía. Cada página escrita, cada fotografía publicada, ha sido un relato histórico de esta tierra, de sus fiestas, de sus desafíos, sus desasosiegos, de sus sueños cumplidos y de los que aún están por llegar». «Quiero agradecer a quienes han hecho posible este centenario: a nuestros trabajadores, pasados y presentes, por su entrega diaria; a las instituciones y empresas que nos han apoyado; y, sobre todo, a nuestros lectores y a los nuevos usuarios de nuestra plataforma web y MediTV, nuestra televisión, porque son ellos el auténtico motor que nos empuja a mejorar cada día», continuó el consejero delegado de Prensa Ibérica. «Este honor que hoy nos hace la millor terreta del món lo asumimos con responsabilidad: la de seguir siendo voz e imagen al servicio de los castellonenses para un futuro que se nos presenta apasionante», finalizó.

Medallas en la UJI y el Ayuntamiento de Vila-real La Universitat Jaume I (UJI) y el Ayuntamiento de Vila-real han reconocido también la trayectoria del periódico Mediterráneo. En cuanto a la UJI, le ha otorgado la Distinción Extraordinaria «por ser referente informativo en Castellón», mientras que el consistorio de Vila-real, la corporación ha concedido la Medalla de Oro de la ciudad «por ser testigo y altavoz de la vida política, social, económica y cultural de la provincia de Castellón, y muy especialmente de la localidad de Vila-real».

Por su parte, la alcaldesa Carrasco felicitó al periódico Mediterráneo por su centenario y destacó su labor informativa al servicio de la ciudadanía.

El homenaje de Castelló a su diario no ha sido el único que ha recibido en los únicos meses ya el periódico Mediterráneo también ha tenido el honor de recoger, en forma de premio, el homenaje del Colegio de Arquitectos de Castellón que le ha otorgado el Premi a la Comunicació; La Bohemia, el Premi Qubo a la Comunicació; y el Premio Castellón Capital del Deporte - Empresa, también del Ayuntamiento de la capital.

Reconocimiento ciudadano

Y junto a estos galardones, el diario de Castellón también ha recibido, desde siempre, el cariño y el respeto de sus lectores. Un apoyo sin el cual hubiera sido muy difícil continuar y permanecer durante cien años al servicio de la información.

Los castellonenses han sido fieles a su diario. Una lealtad por la que Mediterráneo se muestra muy agradecido.

Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio de Castellón ha querido homenajear al periódico Mediterráneo y entregarle el reconocimiento, en la gala de sus premios anuales, de empresa centenaria que este año cumple su primer siglo de historia. El diario de Castellón fue fundado en 1925 y es un medio que ha acompañado a generaciones de castellonenses, ha narrado sus retos, logros y transformaciones con rigor y cercanía y estas han sido sus claves para que este medio de comunicación haya sido merecedor de esta distinción de la Cámara de Comercio. Mediterráneo ha estado desde siempre en la primera línea informativa haciendo llegar a los vecinos, con rigor y objetividad, todas las informaciones de carácter empresarial, pero también político, social, cultural y festivo, que ha ido aconteciendo a lo largo de estos años en la provincia. Una labor que va a seguir desempeñando al servicio de las empresas y de los castellonenses.

Andrés Sánchez, director general de Prensa Ibérica en la Comunitat, Murcia y Andalucía, recoge el premio de manos de la presidenta de la Cámara de Comercio, María Dolores Guillamón. / ERIK PRADAS PUIG

adComunica

La Asociación para el Desarrollo de la Comunicación (adComunica) también ha premiado la labor del periódico Mediterráneo con motivo de su centenario. El director del diario, Ángel Báez, recogió el Premio de Honor Rafael López Lita a la Trayectoria en Comunicación 2025 concedido al diario decano de la provincia por esta entidad y que el entregó el presidente de la misma, Adrián Beltrán. De esta forma, la asociación que reúne a los profesionales en comunicación de la provincia quiso reconocer el trabajo que desde 1925, primero como Diario de Castellón y, con el tiempo, el Periódico Mediterráneo ha ido desarrollando este medio de comunicación en pro del progreso de la ciudad y de la información local a lo largo de todos estos años. El acto tuvo lugar en el castillo de Peñíscola dentro del acto que cada año organiza adComunica para reconocer la trayectoria o la labor realizada por comunicadores y periodistas castellonenses.

El director de Mediterráneo, Ángel Báez, recogió el galardón que le entregó Adrián Beltrán, presidente de adComunica. / Mediterráneo

Onda Cero

El periódico Mediterráneo ha sido distinguido con el Premio a la Comunicación de Onda Cero Castellón por celebrar 100 años acompañando y dando voz a los castellonenses, consolidándose como referente informativo cercano para varias generaciones de vecinos. Con estos galardones, Onda Cero Castellón reafirma su compromiso con la promoción de valores que impulsan el desarrollo de la provincia y ha querido reconocer la trayectoria del diario y su labor en el avance y crecimiento de Castellón siempre desde primera línea y siendo testigo --y aún lo sigue haciendo-- de lo que ha acontecido en la capital de la Plana y la provincia entre los años 1925 y 2025. El acto de entrega de la distinción tuvo lugar el pasado mes de junio en el Paranimf de la Universitat Jaume I (UJI) y reunió a numerosos representantes del tejido social, económico y cultural de la provincia.

La directora comercial de Mediterráneo, Cristina Pastor, con la distinción de Onda Cero. / Toni Losas

Cope

El periódico Mediterráneo recibió, el pasado mes de julio, el Premio Comunicación-Joan Soler de la Cope como reconocimiento a sus 100 años como referente de la información en Castellón. Un galardón que honró el trabajo que ha realizado el diario durante el último siglo en pro de la información de proximidad y que ha acompañado generación tras generación el desarrollo económico y social de la provincia. Durante el acto, en el que se entregaron también otros premios, el presentador y director de Cope Castellón, Raúl Puchol, destacó algunas de las figuras que han marcado el devenir del periódico a lo largo de su trayectoria y puso especial énfasis en las personas que han compartido su experiencia tanto en el diario como en la emisora. La nieta de Juan Soler, fundador y primer director de Cope de Castellón en 1967, Laura Albiol, fue la encargada de entregar el premio.

Safont, Báez, Pastor y Albiol, en la gala de entrega de reconocimientos de la Cope. / Mediterráneo

El deporte

Finalmente, Mediterráneo ha recibido el reconociniento de la Federación Valenciana de Tenis en la Gala del Tenis Provincial y del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Castelló. El Peñíscola Fútbol Sala también rinde tributo al periódico de Castellón.