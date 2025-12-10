Cien años de compromiso con la historia de Burriana

Desde el Ayuntamiento de Burriana queremos poner en valor y rendir el más sincero homenaje a la trayectoria centenaria de un medio clave para la vertebración social, la memoria histórica y la cohesión territorial de la provincia de Castellón: El Periódico Mediterráneo.

La celebración del centenario de Mediterráneo es, para nuestra ciudad, un motivo de orgullo y una oportunidad para reflexionar sobre la importancia del periodismo riguroso en la sociedad moderna. Mediterráneo no es visto solo como un diario; se ha consolidado como una institución que ha documentado el testimonio vivo de la historia de nuestro municipio y de la provincia desde su nacimiento, allá por 1924. Es un honor y un privilegio haber celebrado el centenario de El Periódico Mediterráneo también en nuestra ciudad. Durante un siglo, este diario ha sido el gran altavoz de la vida burrianense y castellonense, informando siempre con rigor, cercanía y un profundo compromiso social. La labor incansable de sus corresponsales en los municipios de toda la provincia ha garantizado que los ciudadanos, vivan donde vivan, permanezcan informados sobre su entorno más cercano, una cercanía que ha sido la clave de su éxito y de su arraigo popular. Esta cobertura detallada, pueblo a pueblo, es una muestra de responsabilidad cívica que merece todo nuestro aplauso y agradecimiento.

l Ayuntamiento quiere destacar el rol fundamental que Mediterráneo sigue desempeñando en la actualidad, a pesar de los profundos y rápidos desafíos que ha impuesto el entorno informativo global. En una época de grandes transformaciones tecnológicas, el diario no solo se mantiene, sino que ha sabido adaptarse, evolucionar y consolidar su posición de liderazgo. Es líder indiscutible de audiencia en papel y, de manera crucial, es el líder digital en la provincia. Este doble liderazgo lo convierte en la principal fuente de noticias y el medio más influyente para una inmensa mayoría de los castellonenses, manteniendo el pulso informativo de la provincia 24 horas al día, siete días a la semana.

En estos tiempos complejos, marcados por la inmediatez vertiginosa de las redes sociales, la polarización informativa y el grave y destructivo desafío de las fake news, el periodismo profesional es más importante y esencial que nunca. Necesitamos la labor esencial de medios como Mediterráneo para verificar, contrastar y ofrecernos la verdad ante la ingente cantidad de información que nos llega a diario. Su compromiso con la información local es lo que protege a nuestra comunidad de la desinformación masiva. El hecho de que el diario siga manteniendo su presencia y cobertura en cada uno de nuestros pueblos es un acto de responsabilidad que debemos aplaudir y agradecer. «Su papel es crucial para la vertebración de nuestra sociedad y para la defensa de los intereses de la provincia», ha manifestado el consistorio.

La historia de Burriana está íntimamente ligada a las páginas de Mediterráneo desde su fundación, destacando la figura de Jaime Chicharro como una de las personas que estuvieron presentes en los primeros pasos del periódico. El diario ha sido testigo y narrador de los momentos clave de nuestra ciudad: desde los hitos de la industria citrícola que marcó épocas, hasta el desarrollo de infraestructuras vitales como el Puerto, la evolución de nuestras fiestas y tradiciones como las Fallas y la celebración de Sant Blai, la construcción de centros educativos, los avances urbanísticos y las grandes citas culturales y deportivas que han puesto a Burriana en el mapa. La exposición de portadas históricas que Burriana ha tenido el honor de acoger en su honor no es solo una muestra de hemeroteca, sino una lección de historia y periodismo. Con reconocimientos como la Medalla de Oro de Castelló y la Alta Distinción de la Diputación, se subraya vuestro papel esencial.

Felicidades por vuestra historia y vuestro compromiso. Que estos cien años sean solo el prólogo de muchos más al servicio de la provincia y de Burriana. Contamos con vuestro rigor informativo para seguir escribiendo la historia de la ciudad en el siglo XXI.

Alcalde de Burriana