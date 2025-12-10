Cien años dan para mucho

Celebrar cien años de vida no es un hecho cualquiera. Un siglo da para mucho: para ver cómo cambian las ciudades, cómo se transforman las costumbres, cómo nacen nuevos retos y cómo los pueblos escriben su propia historia. Por eso el centenario de Mediterráneo no solo es una fecha simbólica: es un reconocimiento a la constancia, al rigor y al compromiso con una provincia que ha avanzado sin renunciar a su esencia.

En un tiempo en el que las noticias duran segundos y la inmediatez parece imponerse a la reflexión, cumplir cien años informando cada día es un logro enorme. El Periódico Mediterráneo ha sido testigo y cronista de todo lo que ha hecho grande a la provincia de Castellón: su industria, su agricultura, su turismo, su cultura y, sobre todo, su gente. Ha contado los momentos difíciles y también los de esperanza; ha sido altavoz de los problemas y escaparate de los logros; nos ha acompañado en los grandes cambios y también en las pequeñas historias cotidianas.

La Vall d’Uixó ha estado siempre presente en esas páginas. En blanco y negro o a todo color, el periódico ha seguido de cerca nuestro crecimiento, nuestras reivindicaciones y nuestros proyectos. Cada noticia, cada fotografía, cada titular, ha sido parte de una historia compartida entre un medio que informa y una ciudad que se transforma. Por eso, para quienes tenemos el honor de servir a nuestra ciudad desde la política, este aniversario tiene un valor especial. Como alcaldesa, me siento especialmente orgullosa de haber compartido una década de ese centenario con Mediterráneo. Diez años en los que la Vall ha cambiado mucho: hemos recuperado espacios para las personas, impulsado la modernización urbana, apostado por el turismo sostenible y la educación pública, hemos trabajado por el desarrollo industrial, la cultura, el patrimonio y la identidad local, y defendido unos servicios públicos fuertes que mejoran la vida de la gente.

En ese camino, el diario ha estado ahí, adaptándose a las tecnologías y a las nuevas formas de producción y consumo de información. Pero siempre reflejando cada paso, dando voz a la ciudadanía y contando nuestro día a día. Sus páginas han acompañado nuestras transformaciones y también nuestras reivindicaciones, demostrando que los medios de comunicación son aliados indispensables del progreso cuando informan con rigor, cercanía y compromiso con el territorio. Porque los medios de comunicación no son solo observadores: son parte activa de la historia de una sociedad. Su papel es esencial para fortalecer la democracia, promover la transparencia y generar sentido de comunidad. Y en eso, Mediterráneo ha cumplido un papel fundamental durante estos cien años.

Ha sido, y sigue siendo, la voz de una provincia viva, plural y que avanza. En un momento en el que la desinformación y los bulos amenazan la confianza ciudadana, es más necesario que nunca reivindicar el valor del periodismo de verdad. El que contrasta, el que explica, el que se compromete con los hechos y con las personas. Un periodismo que no busca el ruido, sino la verdad; que no alimenta la división, sino que ayuda a entender la realidad. Este centenario nos recuerda algo fundamental: que Castellón no se entiende sin sus pueblos. Y que la fuerza de la provincia está en su diversidad. Desde las grandes ciudades hasta los municipios más pequeños, todos formamos parte de un mismo relato. Y Mediterráneo ha sabido dar espacio y voz a esa pluralidad, haciendo que cada rincón cuente y que cada historia importe, contando cada historia desde el orgullo de ser quienes somos. Cien años después, Mediterráneo sigue siendo parte del día a día de Castellón. Ojalá sean muchos más. Desde la Vall d’Uixó, un abrazo a todas las personas que han hecho posible este siglo de información y servicio público. A periodistas, fotógrafos, diseñadores, repartidores y a tantas otras que han mantenido viva la llama de este proyecto. Gracias por ser memoria, pasado y presente de nuestra provincia, gracias por seguir mirando al futuro con la misma pasión con la que empezó hace cien años. ¡Por muchos más!

Alcaldesa de la Vall d'Uixó