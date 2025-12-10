Cien años de Oropesa en el periódico Mediterráneo

Como alcalde de Oropesa del Mar, es para mí un honor y una profunda satisfacción poder dedicar estas líneas a celebrar el centenario del periódico Mediterráneo. Cien años no son simplemente una cifra redonda en el calendario; son un siglo entero de compromiso inquebrantable, de rigor informativo, de cercanía con los ciudadanos y de servicio constante a la provincia de Castellón, y con referencia constante a nuestro municipio.

Cien años no se alcanzan por casualidad. Son el resultado del trabajo constante de generaciones de profesionales del mundo de la comunicación que han hecho posible que Mediterráneo llegue a los hogares de la provincia de Castellón como un referente de información cercana y de servicio público. En sus páginas está escrita la historia de nuestro municipio: la evolución y el desarrollo de nuestras infraestructuras, en sus páginas quedan plasmadas noticias que consiguieron mejorar la vida de los oropesinos, inauguraciones tan importantes como fue el centro de salud, la escuela infantil, el nuevo ayuntamiento, el Espai Cultural, el Multiusos, y también se ha reflejado la consolidación del turismo, porque la fuerza de este sector es nuestro motor y al que debemos cuidar para que nuestro empresariado pueda mantener sus puertas abiertas.

El periódico Mediterráneo es un testigo privilegiado de la historia contemporánea de Oropesa, un cronista de nuestras transformaciones sociales, económicas y culturales. Como alcalde, de la localidad y también como vecino profundamente vinculado a mi pueblo, quiero expresar mi reconocimiento a un medio que ha sido y sigue siendo una herramienta indispensable para la cohesión social y altavoz de nuestros eventos, progresos y dificultades.

Proyectos y entrevistas

A lo largo de mi trayectoria en la vida pública municipal, he tenido el privilegio y la fortuna de trabajar estrechamente con este diario en numerosas ocasiones durante mis etapas anteriores como alcalde. En aquel tiempo compartí proyectos, entrevistas y muchas jornadas de trabajo con distintos directores y periodistas que dejaron huella en mi trayectoria y en la del municipio, siempre con respeto mutuo, con lealtad institucional y con la pasión compartida de servir a Oropesa del Mar a través de la palabra.

Quiero destacar la labor encomiable de los directores que han guiado el rumbo de esta cabecera a lo largo de todas estas décadas. Profesionales de reconocido prestigio que han mantenido siempre esa línea editorial que caracteriza el buen periodismo.

Junto a estos directores quiero reseñar a sus equipos, con periodistas vocacionales que conocen nuestras preocupaciones cotidianas, profesionales comprometidos que tienen que adaptarse a los tiempos cambiantes, estando siempre cerca y empatizando con nuestro municipio con sensibilización.

A lo largo de los años, Mediterráneo ha reflejado la vida de Oropesa del Mar. En sus páginas se han publicado nuestro día a día, el impulso de nuestras fiestas, nuestra cultura, eventos deportivos, iniciativas que han contribuido al bienestar de nuestros vecinos. Gracias a su labor, Oropesa ha tenido siempre un espacio destacado en la actualidad provincial, mostrando al resto de Castellón la vitalidad, el esfuerzo y el dinamismo de nuestra gente.

Pido que el periódico se mantenga firme y apueste por la información contrastada, por el análisis, por las historias humanas y no por la falsa noticia impactante que termina haciendo daño y que jamas se llega a compensar el daño causado.

Considero que Mediterráneo ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y mantener intacta su esencia, sin perder nunca su identidad ni su compromiso de informar. Muchos son las personas que están lejos de Oropesa y siguen nuestras noticias a través de las redes sociales y viendo en este mundo donde la inmediatez y la sobreinformación amenazan con diluir la calidad del contenido, donde todo parece verdad, la labor de medios consolidados y serios como Mediterráneo es mas importante y necesario que nunca. Felicidades por este siglo de vida y por seguir escribiendo, día a día, la historia viva de la provincia de Castellón y en especial del municipio de Oropesa.