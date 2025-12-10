Cien años relatando nuestra provincia

"Sale hoy en el Mediterráneo». Con esta frase hemos crecido y siguen creciendo distintas generaciones de castellonenses. Una frase que, aunque sencilla, significa mucho; diría que casi todo a lo que debe aspirar un medio de comunicación. La fiabilidad de los medios es fundamental para su credibilidad, contar con la confianza de las y los lectores es el premio al trabajo honesto y esa condición le era y le es inherente a Mediterráneo. Durante décadas, cuando la prensa escrita no debía competir con decenas de miles de inputs informativos en redes sociales, ni siquiera con medios de comunicación on line, el termómetro estaba en las calles, en las casas, en los bares. Lo que publicaba Mediterráneo fijaba agenda, era indiscutiblemente el tema de conversación. Hoy, cuando la inabarcable cantidad de información que nos llega a través de distintos canales y soportes nos hace dudar sobre la veracidad y autenticidad de lo afirmado, Mediterráneo sigue siendo una referencia confiable. Nos contaba y nos cuenta no solo con datos, sino con análisis y perspectiva, la actualidad política de nuestro territorio; las actividades en agenda, así como los eventos culturales y deportivos que nos enorgullecen. Con distintas voces y una única vocación: llegar hasta cada rincón de Castellón y también escucharlo.

Ha sido y es un espejo para nuestra tierra, para una provincia atomizada y plural, diversa y rica que ha querido mirarse, a lo largo de los años, en las páginas de uno de los pocos periódicos hecho aquí y para aquí.

La familiaridad con la que ha entrado en nuestras vidas sigue siendo incuestionable; es el periódico con el que hemos tomado café y visto tomar café a nuestros padres; es la referencia on line de información de proximidad y de comarcas; nos ha acompañado y sigue acompañando en cada evento destacado que compartimos con nuestras vecinas y vecinos, y ha sido testigo orgulloso y responsable de relatar lo que nos sucedía y sucede en Castellón.

La vocación de servicio de un medio de comunicación es clara cuando no solo todas las voces tienen cabida en él, sino también cuando quien ha querido ser escuchado ha tenido opción de serlo. Creo que estaremos todos y todas de acuerdo en que en las páginas de Mediterráneo se ha contado la historia no solo de nuestro territorio, sino también la nuestra propia. La que sucedía y nos sucedía; la que sucede y nos sucede; por ello la conexión del periódico con esta tierra es tan fuerte, porque ha sido relator de una realidad compartida y vivida con verdad. En sus páginas, a lo largo de estos 100 años, hemos podido leer noticias alegres, tristes, esperanzadoras y también devastadoras, pero siempre con un denominador común, con las y los castellonenses en el centro.

Desde Peñíscola, en el extremo norte de la provincia, casi lindando con las comunidades vecinas, quisiera poner en valor muy especialmente la información de las comarcas. La acertada sensibilidad del periódico por dar cobertura a lo que sucedía también lejos de la capital ha hecho que todas y todos los vecinos de esta provincia hayamos sentido como nuestro un medio de comunicación que nos miraba y nos escuchaba, que nos mira y nos escucha.

Esto ha sido así y sigue siendo así con el cambio de paradigma. Desde la era del papel a la necesaria convivencia con lo digital, Mediterráneo ha sabido abordar los retos que un ecosistema de medios cambiante y adaptado a los tiempos le planteaba sin abandonar la esencia que lo ha hecho ser parte de nuestra historia, de la de todas y todos, también de los que hemos vivido a más de 50 kilómetros de la capital. En contribución a favor del debate democrático, de la libertad y de la pluralidad, Mediterráneo se ha mantenido firme en su vocación de llegar a cada rincón de Castellón donde hoy seguimos sintiendo este periódico como nuestro. Gracias a cada redactor, a cada jefe de sección, a cada articulista; gracias a quienes han hecho posible estos cien años de historia de la cual todas y todos nos sentimos orgullosamente parte.

¡Por muchos años más de buen periodismo desde Castellón y para todo Castellón!

Alcalde de Peñíscola