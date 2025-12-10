Conoce uno a uno a los corresponsales de Mediterráneo: la red de periodistas que vertebra Castellón

Los corresponsales de Mediterráneo cubren el día a día de pueblos y ciudades de Castellón, ofreciendo una información cercana y esencial para entender la realidad más próxima. Su trabajo es la base que vertebra la actualidad local. En el año del centenario de este periódico, descubrimos a los rostros que hacen posible esta red de periodistas repartida por la provincia. Hablan en primera personas sobre su trabajo como corresponsal.

EVA BELLIDO. Corresponsal de Benicàssim y Orpesa

Eva Bellido es la corresponsal de Mediterráneo en Benicàssim y Orpesa. / Mediterráneo

Ser periodista siempre fue mi vocación y Mediterráneo mi primera gran escuela, tras haber aprendido en otros medios de prensa y radio. Entré en el periódico durante las prácticas de la carrera.

Desde aquel verano, supe que quería seguir formando parte de este proyecto. En 2011 comencé como corresponsal de Benicàssim y Orpesa, los lugares donde vivo, crezco y encuentro cada día historias que merecen ser contadas.

A lo largo de estos años, he aprendido que informar no es solo narrar hechos, sino cuidar a la comunidad, dar voz a lo que preocupa y destacar lo que nos hace sentir orgullosos.

Contar la vida de mis pueblos, tan llenos de energía, cultura y paisajes únicos, es un privilegio. Y hacerlo desde Mediterráneo es un honor que me acompaña con la misma ilusión del primer día.

MÒNICA MIRA. Corresponsal de Nules, la Vall d'Uixó y la Vilavella

Mònica Mira es la corresponsal de Nules, la Vall d'Uixó y la Vilavella. / Mediterráneo

Un compañero periodista curtido en mil batallas por medio mundo, tras manifestarle mi admiración, quiso reconocerme el mérito de ser periodista de proximidad: «Es sumamente complicado porque convives con los protagonistas de las noticias que cuentas, para bien y para mal».

Mi vocación nunca soñó con corresponsalías en el extranjero ni grandes hazañas informativas. Quería contar lo que pasaba a mi alrededor y escribir sobre ello. El reto fue hacerme un hueco en un medio, para convertirme en la periodista que quería ser.

Durante 16 años lo he logrado en Mediterráneo, desde 2001 a 2008, y desde 2017. Estos 100 años son la suma de muchas historias de aquí, el relato de nuestra historia y es muy gratificante saber que he dedicado parte de mi vida a escribir algunas de ellas.

ALBA BOIX. Corresponsal de Peñíscola y Benicarló

Alba Boix es la corresponsal de Peñíscola y Benicarló. / Mediterráneo

Formar parte del equipo de Mediterráneo en este año tan especial es un orgullo y una gran responsabilidad. Desde 2021 tengo el privilegio de contar la actualidad de Peñíscola y Benicarló: sus retos, logros e historias que dan forma a la vida local.

Ser corresponsal es, para mí, estar cerca de la gente, escucharla y dar voz a lo que ocurre a pie de calle. Cada llamada o testimonio es una oportunidad para construir un relato fiel de lo que somos.

Lo más bonito es sentir la confianza de quienes comparten sus inquietudes; lo más difícil, mantener el equilibrio entre la inmediatez y el rigor.

Ser corresponsal me ha enseñado que, más allá de las grandes noticias, son las historias cotidianas las que realmente conectan con los lectores. Esa es, al fin y al cabo, la esencia del periodismo local.

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ. Corresponsal de Moncofa, Almenara y Eslida

Miguel Ángel Sánchez es el corresponsal de Moncofa, Almenara y Xilxes. / Mediterráneo

Mi trayectoria en Mediterráneo comenzó en noviembre de 1993, cuando empecé a cubrir la actualidad de Moncofa en todos los ámbitos de la vida local. En 1994 asumí Xilxes, a la que se sumaron la Llosa y Almenara.

Estaba siempre pendiente de lo que ocurría en estas localidades. Más tarde incorporé Eslida y, tras muchos años, hoy sigo al frente de Moncofa, Almenara y Eslida. A finales de 2003 nació el Crónica de Moncofa, que cumple 22 años.

Después llegaron los de Xilxes, la Llosa, Almenara y el Crónica Comarcal, que abarcaba la Vilavella, Artana, Eslida y Aín. Fue una etapa intensa, pero muy gratificante. Actualmente continúo con las ediciones de Moncofa y Almenara, además de participar en numerosos especiales de fiestas por toda la provincia.

HÉCTOR GOZALBO. Corresponsal de Figueroles, Llucena, Castillo de Villamalefa y Villahermosa del Río

Héctor Gozalbo es el corresponsal de Figueroles, Llucena, Castillo de Villamalefa y Villahermosa / Mediterráneo

Hace ya 28 años que comencé a escribir en Mediterráneo. Aún recuerdo mis primeras líneas, aquel 17 de julio de 1997, cuando era el corresponsal más joven. Hoy, junto a Miguel Ángel Sánchez, soy uno de los más veteranos.

Mientras estudiaba Comunicación Audiovisual hice prácticas en el periódico y, desde entonces, he contado la actualidad de Villahermosa del Río, Castillo de Villamalefa, Llucena y Figueroles.

Ser parte de Mediterráneo me ha permitido entrevistar a figuras destacadas y cubrir eventos históricos de la Iglesia, como funerales papales y cónclaves. Compagino mi vocación sacerdotal con la comunicación. Al mirar atrás, solo puedo agradecer a este medio por ser el lugar donde nació mi amor por el periodismo.

ISABEL CALPE. Corresponsal de Burriana

Isabel Calpe es la corresponsal de Burriana. / Mediterráneo

Hace años leí en una columna de un escritor local que en los colegios debería impartirse la asignatura Burriana. Al escribir estas líneas recordé esa idea, porque define mi labor como corresponsal desde 2019.

Mis inicios coincidieron con la pandemia y estos años han sido cada día una lección sobre mi ciudad. Contar y ver una realidad tan cercana a veces es muy difícil, como mirar un cuadro pegado a la pared.

Pero es una suerte hacer lo que más me gusta: hablar de Burriana. Desde Burriana, París y Londres hasta Burriana Bonica convivimos con tópicos, orgullo y matices.

En un tiempo de prisas y ruido, la información local es imprescindible para entendernos y construir nuestra identidad. Sin corresponsales se perderían historias.

JAVIER NOMDEDEU. Corresponsal de l'Alcora, Sant Joan de Moró y les Useres

Javier Nomdedeu es el corresponsal de l'Alcora, Sant Joan de Moró y les Useres. / Mediterráneo

Son 35 años formando parte de la familia de este periódico. Ser corresponsal de l’Alcora y su comarca es un honor y una gran responsabilidad. Mi ciudad me ha dedicado un cabut, un reconocimiento que considero el premio más gratificante de mi trayectoria.

El periodismo, esa literatura con prisas, exige calidad y rigor, valores que siempre hemos cuidado. La gente de los pueblos valora que se les tenga en cuenta, no solo en las grandes noticias, sino también en las historias sencillas y humanas.

Coordino el Crónica de l’Alcora y he participado en la publicación de cuatro libros sobre la historia gráfica de mi localidad. Deseo que Mediterráneo siga vivo muchos años más, como la cerámica que da identidad a l’Alcora.

ANDRÉS ORTÍ Y JAVIER ORTÍ. Corresponsales de Morella y la comarca de Els Ports

Andrés Ortí y Javier Ortí son los corresponsales de Morella y de la comarca de Els Ports. / Mediterráneo

Como vecino arraigado a mi tierra, combino mi labor informativa con la gestión de mi pequeña empresa textil artesanal, Jesman. Siempre he procurado mantenerme cerca de la gente, atento a lo que ocurre y dispuesto a ayudar o escuchar.

Muchos saben que mi teléfono está siempre disponible: para resolver una duda, compartir una historia o avisar de una noticia. Mi vida social e implicación en asociaciones me permiten estar al tanto de la actualidad.

Desde 2017 comparto la corresponsalía con mi hermano Andrés, profesor y responsable de redactar los textos y hacer las entrevistas. Juntos intentamos estar siempre cerca de la noticia y trasladarla con autenticidad y compromiso a los lectores de Mediterráneo.

JAVIER FLORES. Corresponsal de Vinaròs

Javier Flores es el corresponsal de Vinaròs. / Mediterráneo

Hace 16 años que tengo el privilegio de ser corresponsal de Vinaròs, periodismo que compagino en Castell Impresores.

Compruebo, día a día, la importancia de la información local y comarcal, la que explica lo que pasa más cerca y da voz a quienes hacen posible la vida en pueblos y ciudades. He informado de momentos inolvidables, como el IV Centenario de la reliquia de San Sebastián.

Vinaròs me acogió desde que llegué y expreso mi agradecimiento a las entidades que me han abierto las puertas, facilitando mi trabajo con colaboración y confianza.

Y, sobre todo, a vecinos y vecinas, gente que da sentido a cada noticia y que convierte cada historia en una muestra del valor de lo cotidiano.

JUAN FRANCISCO ROCA. Corresponsal de Alcalà de Xivert y Torreblanca

Juan Francisco Roca es el corresponsal de Alcalà de Xivert y Torreblanca. / Mediterráneo

Ahora en diciembre se cumplen cinco años y medio desde que entré a formar parte del equipo de corresponsales de Mediterráneo. Qué rápido pasa el tiempo.

Aterricé para reforzar la sección de Deportes, pero me invitaron a informar también de mi pueblo, Alcalà de Xivert, y del importante núcleo costero de Alcossebre. Asimismo, intento aportar información de la vecina Torreblanca.

Me gustan casi todos los deportes, en especial los que se practican al aire libre. Desde muy joven me entró la curiosidad por las canteras de fútbol. Me encanta la naturaleza y, en especial, la fotografía. Porque es verdad que muchas veces una imagen vale más que mil palabras.