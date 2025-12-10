Todo escrito, todo por escribir

El futuro, según dicen, está escrito. En mi caso, quizá no fuera un dicho, sino una realidad anticipada entre montones de papel, olor a tinta, máquinas de escribir, ruido de imprenta, cuartos mágicos para revelar fotografías, los primeros ordenadores y teléfonos con auricular de rueda.

A finales de los años 80, cuando otros niños querían ser astronautas o futbolistas, yo tenía otro sueño. Mi madre, Amparo, era redactora jefa de Mediterráneo. Eso me permitió pasar muchas tardes en la vieja redacción, en las mismas instalaciones que las actuales.

Me crié entre titulares y las voces vibrantes de una profesión que se vivía a pulso, con pasión y sin red. Sin saberlo, era un aprendiz de periodista y mi aspiración era trabajar en el mejor oficio del mundo, como lo describió el maestro Josep Martí Gómez.

Las grandes historias no siempre nacen en las grandes ciudades

Así que sí, mi destino parecía estar escrito. Con los años, aquel niño curioso que disfrutaba con un periódico entre sus manos se convirtió en periodista y volvió a sus raíces mediterráneas. Primero, desde Morella, con la corresponsalía de Els Ports, pateando calles, recogiendo voces y descubriendo que las grandes historias no siempre nacen en las grandes ciudades.

Comprendí que ser periodista es, ante todo, saber mirar y escuchar. Reivindico ese papel del corresponsal, tantas veces invisible, que sostiene la credibilidad de los medios de comunicación desde la base de la proximidad.

Y empecé mi andadura en la redacción. Todavía recuerdo las llamadas de dos mentores, José Vicente Felip e Inma Castell, en 2016. Me ofrecieron cubrir una baja laboral dulce para que llegara al mundo Guillem, el hijo de Inma. Fueron meses trepidantes en los que entré de lleno en la vorágine informativa de la sección de Comarcas, una escuela periodística con mayúsculas.

Más tarde, llegó la recompensa de ser fijo. Han sido años intensos que me llevaron a coordinar Comarcas, con Inma siempre presente como faro y referencia. En este camino entre letras, con una pandemia y dos hijos por medio, he crecido con grandes compañeros y amigos, de los que se aprende cada día. También he vivido adioses de buenos profesionales y las pérdidas de Eliseo, Paqui, Pepe y Vicent.

El corazón de nuestro periodismo permanece

Hoy sigo creyendo en este oficio que me entusiasmaba cuando era niño. Las herramientas y los soportes cambian, pero el corazón de nuestro periodismo permanece: contar lo que pasa, dar contexto, emocionar, fiscalizar, construir provincia. Por muchos canales, algoritmos o IA que aparezcan, siempre hará falta alguien que mire, pregunte, explique; que lo haga con empatía, rigor y compromiso.

Mediterráneo estará ahí, navegando por la revolución digital sin perder el rumbo ni renunciar a su esencia. Porque es mucho más que un medio: es Castellón y es su gente. Contó su pasado, acompaña su presente y ayudará a escribir su futuro. Mediterráneo y Castellón son inseparables.

Cumplir cien años no es una línea de meta, sino un nuevo punto de partida. El periodismo, como la vida, se reinventa, pero no se rinde. Mediterráneo tiene aún muchas historias por contar. Al fin y al cabo, si todo parecía estar escrito, también es cierto que todo está -todavía- por escribir.