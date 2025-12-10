'Mediterráneo' se viste de gala para celebrar sus cien años de historia

Castelló se prepara para vivir uno de los momentos más destacados de su calendario social y mediático: la Gala del Centenario del Periódico Mediterráneo, un acto que pondrá el broche final a un año repleto de celebraciones, encuentros y exposiciones dedicados a conmemorar los cien años de vida del diario. El evento, que tendrá lugar este jueves 11 de diciembre en el Auditori i Palau de Congressos de la capital de la Plana a partir de las 20.00 horas, reunirá a cerca de un millar de personas y se convertirá en el punto culminante de las actividades que han marcado este aniversario tan significativo para el medio de comunicación referente en la provincia.

La cita contará con la presencia de destacadas personalidades del ámbito institucional, empresarial y social, entre ellas el presidente y la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Javier Moll y Arantza Sarasola, respectivamente. También está prevista la asistencia de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que hará de esta gala su primer gran acto social tras asumir el liderazgo del Consell.

Junto a ellos estarán la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y la presidenta de la Diputación Provincial, Marta Barrachina, además de una amplia representación institucional encabezada por el vicepresidente tercero del Consell, Vicente Martínez Mus, y los consellers castellonenses Miguel Barrachina y Elena Albalat, entre otros. El evento congregará asimismo a numerosos alcaldes, representantes de entidades públicas y privadas, y empresarios de toda la provincia, confirmándose como uno de los encuentros sociales del año.

La gala estará conducida por la periodista Silvia Tomás y ofrecerá un recorrido evocador por los cien años de periodismo en Castellón. Para ello, combinará actuaciones musicales en directo y piezas audiovisuales que repasarán tanto la evolución histórica del diario como los profundos cambios sociales registrados en la provincia a lo largo del último siglo. Será una oportunidad para ensalzar la trayectoria del Periódico Mediterráneo desde su nacimiento como Diario de Castellón hasta su consolidación como medio de referencia.

Reconocimientos

Uno de los momentos centrales del acto será el reconocimiento a las generaciones de trabajadores, colaboradores y empresas que han acompañado al diario durante décadas. La ceremonia incluirá un homenaje especial a todas aquellas personas que ya no están, pero cuyo legado ha contribuido de manera determinante a construir la identidad del periódico. Igualmente, se rendirá tributo a la sociedad castellonense y a los municipios de la provincia, cuyo apoyo ha sido clave para que el medio alcance este siglo de existencia.

El director, Ángel Báez, junto al ‘staff’ y otros miembros del equipo abordan la hoja de ruta a seguir durante el día con los contenidos. / KMY ROS / GABRIEL UTIEL

La celebración también pondrá el foco en los profundos cambios que han marcado la evolución del sector, especialmente los derivados de la digitalización y de la transformación hacia medios multiplataforma. Proyectos como los Crónicas, El Periódico del Azulejo o MediTV, la televisión del Periódico Mediterráneo, ocuparán un lugar destacado en la gala, reflejando el compromiso con la innovación y con la adaptación a las nuevas formas de consumo informativo. Será un recordatorio de la apuesta del medio por seguir creciendo y manteniendo su liderazgo como grupo de comunicación preferido por los usuarios de la provincia de Castellón.

El escenario acogerá asimismo mensajes de felicitación de representantes de la cultura, el deporte y diversas instituciones públicas, difundidos a través de distintos soportes audiovisuales. Todo ello en una gala respaldada por un amplio conjunto de patrocinadores: Ayuntamiento de Castelló, Diputación Provincial, Simetría Grupo, bp, Pamesa Grupo, À Punt, Smalticeram, Equipe Cerámicas, Iberdrola, Reciplasa, Nealis, Salera, Laude School of Vila-real, UJI, Caixabank, Cajamar, Telefónica, Venux y la Cámara de Comercio.