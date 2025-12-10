La libertad informativa

Como alcalde del Ayuntamiento de Nules, es un honor para mí unirme a la celebración del centenario del Periódico Mediterráneo. En este tiempo en que el periodismo enfrenta numerosos desafíos, es fundamental recordar la importancia que tiene una prensa libre e independiente en el desarrollo de nuestras democracias. Este centenario no solo conmemora 100 años de información, sino también un legado de compromiso con la veracidad y la pluralidad informativa.

El Periódico Mediterráneo ha sido testigo y protagonista de transformaciones significativas en nuestra comunidad, desde los avances sociales hasta los cambios políticos. A lo largo de un siglo, ha documentado no solo los acontecimientos locales, sino también aquellos que han impactado a nuestro país y al mundo. Cada noticia, cada reportaje, ha jugado un papel fundamental en la construcción de la conciencia ciudadana. Hoy, más que nunca, la labor periodística se erige como un baluarte esencial contra las amenazas que enfrentan nuestras libertades.

La prensa desempeña un papel crucial en la promoción de la democracia. Funciona como un vigilante de los poderes públicos, manteniendo a los gobiernos y a las instituciones en un renglón de responsabilidad y transparencia. Sin una prensa libre, los abusos del poder pueden prosperar en la oscuridad, lejos del escrutinio público. Nules ha sido testigo de este fenómeno, donde muchas de nuestras victorias ciudadanas han sido impulsadas por la visibilidad que ofrece el periodismo comprometido. Mediterráneo ha dado voz a los problemas que afectan a nuestra comunidad, creando un espacio para el debate y la discusión.

En una época donde la desinformación se esparce con facilidad en las redes sociales, el valor del periodismo objetivo y riguroso se multiplica. La fragmentación de la información, originada por plataformas digitales, ha llevado a un síndrome de «eco» en el que los ciudadanos se ven rodeados de narrativas sesgadas. Mediterráneo ha cultivado una apuesta por la integridad periodística, ofreciendo al lector no solo información, sino un análisis que proporciona contexto y profundidad. Esto no debe ser tomado a la ligera, ya que en la actualidad, el acceso a información veraz se convierte en un derecho esencial de cada ciudadano.

La defensa de una prensa independiente también implica la resistencia frente a la censura. En muchas partes del mundo, los periodistas enfrentan amenazas y represalias por ejercer su labor. Este escenario debe servirnos como un recordatorio constante de que las libertades que hoy disfrutamos no son garantizadas y deben ser protegidas con firmeza. La censura no debe existir en una democracia: la pluralidad de voces, el derecho a la crítica y el deber de informar son principios que deben ser defendidos a ultranza. Solo así podremos construir una sociedad más justa y equitativa.

Además, este centenario nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre nuestro propio papel como ciudadanos. La democracia no es un regalo que se recibe, sino un proceso que requiere la participación activa de todos. Al leer, cuestionar y discutir lo que se publica, contribuimos a una dialogo saludable en la comunidad. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de fomentar un entorno en el que se valore la información de calidad.

Hoy, celebro no solo el legado de Mediterráneo, sino también el compromiso de todos quienes han formado parte de su historia: periodistas, editores, colaboradores y, por supuesto, los lectores. La interacción entre el periódico y la comunidad ha creado una sinergia que ha permitido que ambos crezcan y se fortalezcan con el tiempo.

Espero que este centenario no sea un punto culminante, sino el inicio de nuevas etapas en la búsqueda de la verdad y el intercambio de ideas. No podemos permitir que el ruido de la desinformación eclipse la voz clara de los medios que se esfuerzan por informar de manera responsable. Una democracia vibrante necesita una prensa vibrante, que no tema abordar los temas difíciles y que esté dispuesta a explorar nuevas narrativas.

Alcalde de Nules