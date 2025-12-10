Media vida dentro de Mediterráneo

El periódico celebra su centenario y, de esos cien años, yo llevo veinticinco aquí dentro. Empecé en Mediterráneo en el año 2000, justo al estrenar el nuevo milenio. Aún usábamos pesetas, internet daba sus primeros pasos en la redacción y el periódico seguía oliendo a humo de cigarrillos. Desde entonces he sido testigo de cómo ha cambiado todo: Castellón, la sociedad y, sobre todo, la manera de contar lo que pasa.

De maquetar en MS-DOS con un programa arcaico pasamos a Zentauro, una herramienta desarrollada por Luismi (DEP) que nos facilitó muchísimo el trabajo y nos hizo sentir en la vanguardia. Por aquel entonces también vi y me compré mi primer Mac, algo que en los primeros 2000 solo hacían los frikis o los diseñadores. Hoy trabajamos en un entorno digital donde las noticias vuelan y la inmediatez lo es todo. Y, sin embargo, la esencia sigue siendo la misma: informar lo mejor posible.

En estos veinticinco años he visto de todo: el cambio al euro, el 11S, el 11M, el fin de ETA, la crisis económica, a España ganar un Mundial y dos Eurocopas… Y, entre tanto, el periódico nunca dejó de evolucionar. Mediterráneo ha sabido adaptarse, reinventarse y seguir siendo el espejo de Castellón.

Pero lo mejor de este trabajo, sin duda, son las personas. Los compañeros con los que paso más horas que con mi propia familia. Desde Francesc y Raúl, que me abrieron las puertas, hasta mi primera familia de maquetación —Pepet, Pere, David y Joan—, y tantos otros que cambiaron de trabajo, pero que dejaron su huella: Luis, Juanje, Gonell, Sabri, Elvira, Samuel, Soraya, Julio, Inma, Dani, Ramón, Pablo, Xus, Xavi, Nas, Miguel Ángel, Pedro, Mampel, Eva, Sebas, Raül, José Luis, José Vicente, Enrique, Javier, David, Nacho, Amparo, Jesús, Merche, Vicente, Isabel, Eugenia, Montse, Marga... y Belén y Julio, los últimos en salir. Son muchísimos (imposible nombrarlos a todos), becarios, corresponsales y colaboradores, los que han pasado por aquí, algunos durante un tiempo, otros toda una vida, pero siempre aportando, enseñando y sumando experiencias.

Y también los que tristemente nos dejaron para siempre: Luismi Blasco, Pepe Beltrán, Vicent Martí, Enrique Querol o Paqui Salinas. Todos forman parte de lo que soy hoy, y de la huella que este oficio —y quienes lo hacen posible— ha dejado en mi vida.

Y, por supuesto, a todos los que siguen formando parte de la plantilla del periódico, que podéis encontrar en estas mismas páginas que, entre todos, hemos ayudado a Cristina a construir.

Hoy, junto a mi «nueva familia», Javier, Rafa, Aitor, Adri y Sergi, afronto una nueva etapa con la misma ilusión y curiosidad que el primer día. Mediterráneo cumple cien años y yo he tenido el privilegio de vivir una cuarta parte de ese camino.

En tiempos en que todo cambia tan rápido, sigo convencido de lo necesario que es contar con un periódico local como Mediterráneo en Castellón. Porque la historia de esta ciudad no sería la misma —o no se habría contado igual— sin este periódico que cada día sigue escribiendo su propio capítulo.

¡Feliz cumpleaños!