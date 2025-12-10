Mediterráneo, 100 años de información

Hablar de información en Castellón es hablar de Mediterráneo, un diario que en 2025 está de celebración porque cumple cien años escribiendo la historia de esta provincia. Cien años de titulares que han acompañado la vida de nuestros pueblos, de crónicas que han informado con rigor, de opiniones formadas, de editoriales que han comunicado con pasión y de fotografías que guardarán la memoria de esta tierra.

Por eso, en un tiempo como el que vivimos en que las prisas se han apoderado de nuestro día a día y en el que las redes simplifican y amplifican los mensajes; mientras las noticias se suceden a una velocidad de vértigo difícil de digerir y en el que a veces se confunde la verdad, conviene detenerse y reconocer el valor que supone le periodismo de verdad, el que ofrece una información contrastada, rigurosa y veraz. Y esa es la razón por la que Mediterráneo sigue siendo la cabecera referente de Castellón, porque es el medio en el que la actualidad de la provincia se entiende, se pone en contexto y se escribe con criterio.

A menudo el periodismo, ha mirado a las grandes ciudades, dejando de lado lo que ocurre en los pueblos, pero Mediterráneo ha sabido estar dónde se decide lo cercano y contar con objetividad lo que pasa en cada rincón de los 135 municipios de esta provincia. Ha sabido escuchar a sus protagonistas y, sobre todo, ha dado voz a la actualidad de Castellón. Por eso, cada mañana, y ya son cien años, sus páginas se transforman en confianza para miles de lectores. Y es que, los periódicos locales no solo cuentan lo que ocurre también dicen quiénes somos y se convierten a diario, en crónica y memoria de lo cotidiano y precisamente esa cercanía es la que hoy todos reconocemos y da prestigio a Mediterráneo. Porque a lo largo de un siglo de andadura, este diario siempre ha sabido permanecer junto a la gente de Castellón, mirar de frente el territorio e informar con respeto. Por eso, cada mañana, sus páginas ordenan la actualidad explicando lo importante, logrando así, convertirse en un referente de información, credibilidad, compromiso y servicio a la sociedad castellonense.

Y esa labor informativa, también la reconocemos y apreciamos en Benicàssim, porque la relación entre este diario y nuestra ciudad es profunda, sincera y constante desde hace mucho tiempo y que ha ido creciendo sobre la base de la credibilidad y el respeto mutuo. Y esa confianza en el periodismo veraz Mediterráneo la ha sabido trasmitir a través en cada portada, de cada noticia publicada como forma de acompañar a nuestra ciudad y de explicar lo que es hoy Benicàssim. Porque en sus páginas han quedado grabadas grandes noticias que han marcado la historia de nuestra ciudad, como la llegada del FIB al que siguieron otros grandes festivales de renombre contando la experiencia de la música en vivo hasta hacer de Benicàssim una marca reconocible como Ciudad de Festivales. Sus crónicas han descrito los amaneceres junto al mar; la apertura de Villa Elisa o el encanto la Belle Époque, han contado nuestro amor por las fiestas que mantiene vivas las tradiciones. Ha informado de la recuperación del paseo marítimo y proyectos que han impulsado un turismo más inclusivo. Ha narrado con objetividad la profunda transformación urbana de Benicàssim y nuestra apuesta por la cultura, el talento y la innovación. Y lo ha hecho siempre con la serenidad que da la profesionalidad y el saber hacer de quien lleva tantos años informando, manteniendo ese equilibrio difícil de lograr entre el rigor y el afecto cercano. Mediterráneo ha estado presente en los grandes acontecimientos, también ha informado sobre esos pequeños detalles que mejoran la vida cotidiana de los vecinos de Benicàssim. Mediterráneo, gracias por estos cien años de información y por sostener un periodismo valiente y ético, el que escucha sin prisa y escribe con rigor desde la pasión por esta provincia.

Felicidades de corazón y que sigan muchos años más de éxitos informativos. Contáis con mi reconocimiento como alcaldesa y mi abrazo sincero como ciudadana y lectora.

Alcaldesa de Benicàssim