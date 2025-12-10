Mediterráneo, Alta Distinción de la provincia

Mediterráneo ha recibido este 2025 la Alta Distinción de la provincia de Castellón, el máximo galardón otorgado por la Diputación, en reconocimiento a su centenario y a un siglo de compromiso con la información local, el rigor y la cercanía. El homenaje tuvo lugar en Aín, pequeño municipio de la Serra d’Espadà, durante la celebración del Día de Castellón.

Otros reconocimientos concedidos este año han sido la Medalla de Oro de Castelló y la Medalla de Oro de Vila-real, entre otros.

En Aín, la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, destacó que «Castellón es mucho más que un mapa o un nombre, es un corazón inmenso que late con 135 pulsos diferentes y, a la vez, unidos».

Durante su intervención, explicó que «cada pueblo es una estrofa» de la música que representa la provincia y subrayó que «esa es nuestra esencia, la fuerza del compás de toda una provincia cuando camina unida».

En su discurso, Barrachina puso en valor la aportación de Mediterráneo al desarrollo de Castellón a lo largo de un siglo. / Gabriel Utiel

En su discurso, Barrachina puso en valor la aportación de Mediterráneo al desarrollo de Castellón a lo largo de un siglo. «Mediterráneo, guardianes de las notas de la memoria colectiva donde Castellón se ha mirado durante un siglo», afirmó la presidenta, quien añadió que «cada titular ha marcado el compás de la vida colectiva» y que «cada crónica ha reflejado lo que somos, cada palabra ha resonado más allá de sus páginas».

«Hoy, en el año de su centenario, recibe la Alta Distinción, porque sin su relato nuestra historia estaría incompleta. Castellón también se escribe con tinta y en sus páginas encontramos el pulso que nos mantiene unidos», concluyó.

"Sois guardianes de las notas de la memoria colectiva donde Castellón se ha mirado durante un siglo" Marta Barrachina — Presidenta de la Diputación de Castellón

Otros reconocimientos

Los premios de esta edición fueron aprobados por unanimidad de todos los grupos políticos. Además de Mediterráneo, galardonado con la Alta Distinción, se reconoció a la doctora Juana Crespo, natural de Peñíscola, con el Mérito a la Innovación; al Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana, por su labor solidaria durante la DANA del 29-O; al escritor Eloy Moreno, con el Mérito de las Artes, y al burrianense Kiko García, director técnico de La Vuelta y exciclista olímpico, con el Mérito Deportivo.

Arte rupestre

El acto estuvo ambientado con una representación teatral inspirada en el arte rupestre del arquero de Tírig y con las sociedades musicales de Artana y Eslida, simbolizando la conexión entre pasado y presente.

La directora editorial de Prensa Ibérica, Ainhoa Moll, que recogió la Alta Distinción en nombre de Mediterráneo, durante su discurso. / Gabriel Utiel

La directora editorial de Prensa Ibérica, Ainhoa Moll, recogió la Alta Distinción en nombre de Mediterráneo y recordó las palabras del periodista Ryszard Kapuscinski: «Para ejercer el periodismo hay que vivir entre la gente para contar su vida». Moll subrayó que «durante un siglo hemos contado la vida de Castellón, desde dentro y para dentro, con la convicción de que la cercanía y el rigor son nuestros principales activos».

Recalcó que el centenario «no es un mérito individual ni exclusivo del periódico», sino «un logro colectivo» que pertenece «a todos los castellonenses que, generación tras generación, han hecho suyo este diario».

«Este mérito pertenece a quienes lo escribieron y lo imprimieron, a quienes lo distribuyeron, a quienes lo leyeron en casa, en el trabajo, en las cafeterías o en los parques», afirmó.

«Estar al lado de la gente, compartir sus victorias y sus derrotas, y convertir cada noticia en un servicio a la ciudadanía es la esencia del periodismo de proximidad» Ainhoa Moll — Directora editorial de Prensa Ibérica

Moll defendió que «un diario como este es la memoria viva de una comunidad, el testimonio de sus alegrías y tragedias, de sus transformaciones y aspiraciones». También destacó el valor de la proximidad: «Estar al lado de la gente, compartir sus victorias y sus derrotas, y convertir cada noticia en un servicio a la ciudadanía es la esencia del periodismo de proximidad».

La directora agradeció el trabajo de todos los profesionales de Mediterráneo, así como el apoyo de empresas e instituciones: «Una democracia sólida requiere medios de comunicación responsables, rigurosos y cercanos».

Dirigiéndose a los lectores, concluyó: «Sois el corazón de este periódico. Gracias a vuestra fidelidad hemos llegado hasta aquí y gracias a vuestra confianza tenemos por delante un futuro ilusionante. Este centenario es de todos. Es vuestro».

Finalmente, se refirió al futuro del diario, inmerso en una profunda transformación digital: «No se trata solo de un cambio tecnológico, es un cambio cultural y periodístico».

Asimismo, aseguró que los valores de rigor, honestidad y cercanía seguirán siendo su base: «El futuro será digital, pero reforzaremos el lado humano».