Mediterráneo, el altavoz de la evolución de Betxí

El periódico Mediterráneo ha sido, a lo largo de este siglo, un espejo fiel de la realidad de Betxí. Desde sus páginas se ha contado la historia cotidiana de nuestro municipio: sus retos, sus avances, sus alegrías y también sus momentos más difíciles. Para quienes tenemos el honor de representar a la ciudadanía, resulta imposible pensar en la evolución de Betxí sin reconocer el papel que este medio de comunicación ha desempeñado como altavoz y como memoria colectiva de nuestro pueblo.

Mediterráneo ha sabido ser una ventana abierta al conjunto de la provincia y el País Valencià. Gracias a su labor, Betxí nunca ha quedado al margen de la actualidad. Al contrario: nuestros proyectos culturales, nuestras fiestas, nuestras reivindicaciones sociales o nuestras iniciativas empresariales han encontrado siempre un lugar en sus páginas. Y eso, en un mundo donde la inmediatez y la saturación informativa a menudo invisibilizan a los pueblos medianos y pequeños, supone un valor incalculable.

Un ejemplo de esa mirada cercana y constante es el seguimiento que el diario ha realizado a la rehabilitación del Palau-Castell, nuestro Bien de Interés Cultural y uno de los grandes exponentes del Renacimiento valenciano. Mediterráneo ha estado presente en todas las fases de la recuperación del edificio, relatando los avances y hallazgos que han devuelto la vida a este espacio, desde las pinturas murales descubiertas en la última etapa hasta la apertura al público de nuevas zonas visitables. Su difusión ha permitido que el patrimonio de Betxí traspase fronteras y despierte el interés de vecinos y visitantes de toda la provincia.

También en nuestras fiestas, el periódico ha acompañado la alegría y la tradición de Betxí. Lo ha hecho con el mismo interés en el Rally Transbetxí que en las celebraciones patronales, las fiestas de agosto o las de los barrios, ayudando a mantener viva una parte esencial de nuestra identidad colectiva y dando visibilidad al esfuerzo de las entidades locales que las hacen posibles.

Altavoz de nuestro pueblo

En el ámbito social, Mediterráneo ha sabido recoger y amplificar las reivindicaciones de nuestro pueblo. Así ha ocurrido con el proyecto del nuevo centro infantil Pequelar, una obra necesaria que sigue pendiente de ejecución a pesar de haber contado con todos los informes favorables y haber sido adjudicada dentro del plan Edificant. Gracias a las noticias publicadas por el diario, esta situación que afecta a las familias y al futuro educativo de nuestro municipio ha podido compartirse, contribuyendo a reclamar una respuesta justa y urgente por parte de la Conselleria.

El periódico también ha acompañado el desarrollo económico y urbano de Betxí, informando sobre inversiones, obras y proyectos que miran al futuro. Las ayudas del Ivace destinadas a la mejora de nuestras áreas industriales, o actuaciones como el nuevo carril bici que conecta las zonas empresariales con el casco urbano, forman parte de ese relato de transformación. Del mismo modo, el seguimiento de proyectos como la rehabilitación del frontón municipal, que se convertirá en un pabellón polivalente, demuestra su compromiso con el progreso local en todos los ámbitos.

Tampoco podemos olvidar su apoyo constante al talento de nuestra gente. Deportistas, artistas, escritores y asociaciones de Betxí han encontrado siempre en el diario un espacio donde compartir sus logros y proyectos. Cada pieza, cada entrevista o crónica publicada es una muestra de cercanía y de estima hacia quienes hacen avanzar nuestro municipio.

Por todo ello, desde Betxí queremos agradecer la profesionalidad y la dedicación del equipo humano que forma parte de Mediterráneo. Periodistas, fotógrafos, corresponsales y redactores que, con su trabajo diario, han sabido contar la historia del pueblo y acompañarnos en su evolución. Ojalá sigamos caminando juntos muchos años más, compartiendo todo lo que pasa -y lo que está por venir- en Betxí, y manteniendo vivo ese compromiso con informar desde la cercanía y el rigor.