Mediterráneo late al ritmo de Castellón, por Javier Navarro

Cumplir un siglo de vida no es solo una cuestión de tiempo, es también el fruto de una relación de confianza, de un compromiso constante y de una voluntad de servicio. Mediterráneo celebra cien años de historia, y en cada una de sus páginas laten voces, retos ilusiones de la sociedad castellonense.

Desde 1925 hasta hoy, Mediterráneo ha sido testigo y cronista de los grandes cambios que ha vivido la provincia: desde la modernización de su agricultura y la consolidación del sector cerámico hasta la transformación urbana de sus municipios, así como la apertura de la sociedad a nuevas realidades económicas, culturales y sociales. El periódico ha acompañado a generaciones enteras, ofreciendo información rigurosa y cercana, pero también creando un espacio de diálogo y de identidad compartida. Como repetía uno de mis directores: «Mediterráneo es un gran autobús donde caben todos los castellonenses; sin distinciones».

El periodismo local tiene una función esencial: dar visibilidad a lo que ocurre en el entorno inmediato, explicar los logros de sus gentes, pero también denunciar aquello que necesita ser mejorado. Mediterráneo ha asumido ese rol desde sus inicios. Sus páginas han recogido las alegrías de nuestras fiestas, las reivindicaciones vecinales, los desafíos económicos y las historias personales que construyen, día a día, la realidad de esta tierra.

Una vida desde 1988

En mi caso, este centenario tiene un valor doblemente emotivo. Traspasé sus puertas en 1988, cuando la profesión todavía se vivía entre el olor a tinta fresca, los cierres de madrugada y la adrenalina de las rotativas. Recuerdo la intensidad de aquellos primeros años en los que la información deportiva era mi pasión. Me ilusionaba formar parte de un proyecto que ya era referencia en Castellón, y la sensación de que cada noticia tenía un impacto real en nuestros vecinos. No era solo un trabajo: era una escuela de vida, un espacio de aprendizaje constante y una ventana abierta a una sociedad castellonense ávida de modernidad.

A lo largo de estas décadas, he visto cómo el periódico se adaptaba a los tiempos, sin renunciar a su esencia. La irrupción de lo digital, la inmediatez de internet, los cambios en los hábitos de lectura, la irrupción abrupta y aún ignota de la inteligencia artificial han transformado nuestro oficio.

Idéntico reto para Mediterráneo

Y, sin embargo, Mediterráneo ha mantenido su vocación de servicio público, entendiendo que la calidad informativa y el arraigo son más necesarios que nunca. Cien años después, el reto sigue siendo el mismo: estar cerca de la gente, informar con rigor, interpretar los acontecimientos y dar voz a los que no siempre la tienen.

Un periódico no sobrevive tanto tiempo si no late al ritmo de la sociedad a la que sirve. No solo miramos hacia atrás con orgullo, sino, sobre todo, hacia adelante con la convicción de que el futuro también nos necesita y que tenemos la obligación de adaptarnos a los nuevos registros informativos.