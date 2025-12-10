Mediterráneo, una mirada humana y rigurosa

Pasado de reconocimiento, presente de desafíos y futuro esperanzador. Todos los castellonenses recordamos cómo nuestros mayores leían el periódico, cómo nosotros tomamos el relevo en este hábito convertido en costumbre y cómo las generaciones que vienen pisando con fuerza siguen haciéndolo, aunque, la mayoría, lo hace en formato digital. Son otros tiempos, los de la llamada transformación tecnológica, pero hay algo que no ha cambiado, que sigue inamovible al paso del tiempo.

Cuando se habla del periódico en Castellón, sea en papel o en digital, no se necesitan más detalles, ni nombres, porque sabemos que hablamos de Mediterráneo. Es un claro ejemplo de metonimia, se sustituye un nombre común por el nombre propio de una marca gracias a su éxito y reconocimiento generalizado. Mediterráneo ha sido en este último siglo el mejor cronista de nuestra provincia, en cada acto importante ahí ha estado y seguro que seguirá estando, porque ha logrado mantener su esencia intacta, innovando en los formatos y ampliando horizontes. Un periódico de Castellón para Castellón, defensor a ultranza de los castellonenses, de sus necesidades, testigo directo de sus mejores momentos y de sus tragedias. Mediterráneo forma parte de la historia de Almassora, cuna de grandes periodistas que han pasado por su redacción, dejando una enorme impronta. En sus páginas se han plasmado todos los acontecimientos de relevancia para nuestro municipio, los almassorins han podido seguir a diario y lo pueden continuar haciendo todas aquellas informaciones que reflejan la esencia almassorina como el pueblo orgulloso de sus raíces que somos, integrador, sostenible, solidario y a la vanguardia en busca de oportunidades.

Celebrar el centenario de Mediterráneo es celebrar cien años de periodismo al servicio de la ciudadanía y de esta tierra que compartimos. Un siglo de historias contadas con rigor, compromiso y cercanía. En un mundo donde la información circula a una velocidad vertiginosa, donde la inmediatez a veces eclipsa la reflexión y la desinformación se propaga con rapidez, el periodismo provincial sigue siendo un ancla firme. Un bien esencial que debemos proteger, valorar y respetar. Mediterráneo ha sabido mantener esa mirada humana y rigurosa que da sentido al periodismo de proximidad. Porque informar no es solo contar lo que ocurre, sino entenderlo, contextualizarlo y hacerlo con la sensibilidad de quien conoce esta tierra y a su gente. El periodismo de proximidad, del cual Mediterráneo es el referente indiscutible, nos une, da voz a quienes no siempre la tienen, fortalece nuestra identidad y genera confianza entre las instituciones y la ciudadanía. Su mirada honesta, pegada a la realidad del día a día, es la que permite que los almassorins se reconozcan en sus páginas, que las pequeñas grandes historias encuentren su espacio. El periodismo es, y debe seguir siendo, uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática.

Desde Almassora, quiero expresar mi reconocimiento y gratitud al equipo de Mediterráneo, capitaneado con gran talante, trabajo y esfuerzo por su director, Ángel Báez, por estos cien años de trabajo y profesionalidad. El periódico ha pasado por diversas etapas editoriales, adaptándose a los cambios sociales y realidades, y ahora lo hace formando parte del grupo Prensa Ibérica, fundado por Javier Moll. Sin duda, Mediterráneo tiene una labor trascendental como es la de construir una sociedad más informada, más crítica y más libre. Además del reconocimiento de los castellonenses, atesora un verdadero privilegio como es el formar parte de la memoria colectiva de toda una provincia.

Rigurosidad, responsabilidad, respeto, sensibilidad y lealtad con su tierra, siempre al lado de los castellonenses, marcan el camino que Mediterráneo se ha labrado en sus 100 años de historia. Un siglo de trayectoria al que le quedan todavía numerosos desafíos por completar, porque el reto no está en contar más, sino en mantener la credibilidad y la calidad informativa.

Muchas felicidades en nombre de los almassorins.

Alcaldesa de Almassora