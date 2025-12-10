Oasis de sensatez y pensamiento crítico

Dicen que la prensa escrita está condenada a morir, como dijeron lo mismo en su día de la radio. Si bien es cierto que las pantallas controlan el mundo a través de la atención de los ciudadanos, y la tendencia es irreversible, también lo es que cada vez quedan menos espacios alejados del terrible ruido, desinformación, banalidad y crispación que reina por estos lares. El papel, quizás, es uno de esos oasis de reflexión y análisis madurado al que podemos acudir cada día para beber información al más puro estilo clásico: contrastada, honesta y veraz. Sé que esto puede sonar revolucionario, sobre todo en nativos digitales, pero a veces es necesario nadar a contracorriente para no caer en el precipicio.

Vivimos constantemente polarizados. No hay grises, ni argumentos ni respeto a la diferencia. La confrontación de ideas ha dado paso a la confrontación personal y las cosas ya no son como son, sino cómo se perciben. Esta guerra cultural o conceptual se nutre de voceros que simplifican la complejidad a soluciones ilusorias, reduciendo los problemas a dicotomías simplistas. Y esto es un caldo de cultivo perfecto para las ideas ultra, alejadas del centro, del consenso y sentido común, de las que pescan los extremos.

El ecosistema digital tiene muchas ventajas pero también importantes riesgos de los que hay que prevenirse. Obvio que los influencers, youtubers, streamers varios son comunicadores, pues trasladan un mensaje a millones de personas de todo el mundo, pero muy pocos son periodistas o ejercen el periodismo. He aquí la diferencia, de trasladar una información sesgada y no contrastada, a trabajar profesionalmente la información, ofreciendo al consumidor los datos contrastados, así como los diferentes puntos de vista y señalar la desinformación con el objetivo de que pueda generarse su propia opinión. Ante este panorama, el pensamiento crítico queda en la cuerda floja. Y sin él queda anulada la capacidad del ser humano para denunciar las injusticias, cambiar las cosas que no están bien y defender la sana convivencia democrática. Como he dicho, el buen periodismo puede ser el mejor antídoto para estos virus mentales, cada vez más propagados, a los que hace referencia el filósofo José Antonio Marina y quien propone una vacuna contra la insensatez y la manipulación política, económica e ideológica.

Volviendo a nuestra tierra, sin duda, el Periódico Mediterráneo es un buen ejemplo de ese periodismo de cercanía que combate estos virus y que lleva cien años contando las hazañas de esta provincia y reivindicando, sin complejos, lo que merecen los castellonenses.

Recuerdo, de niña, leer con avidez las crónicas de la Fira d’Onda en estas páginas y también llenarme de orgullo cuando se narraba la expansión internacional de nuestra cerámica. Los lunes era el día de consultar la sección de Deportes por si acaso se comentaba el triunfo de nuestro equipo, el Balonmano Onda. Y los viernes, la cartelera por si conseguíamos reunir las pesetas necesarias para bajar a Castellón.

Con Mediterráneo descubrí lo rica y diversa que es esta provincia y aprendí a amar un poco más nuestras tradiciones y signos de identidad. Y esta historia con la cabecera decana de Castellón continúa hoy en día, ya que en el despacho de Alcaldía del Ayuntamiento de Onda tenemos enmarcadas diversas portadas históricas, como la que muestra la inauguración del gran túnel de trencadís elaborado por los artistas del Centro Ocupacional El Molí, o la que anuncia al mundo la implantación de la multinacional Amazon en nuestra ciudad. Porque para mí Mediterráneo no es solo un periódico, es un espejo de nuestra sociedad, un hilo que nos une a la historia reciente y a las tradiciones más profundas. Y eso es posible gracias a todas las personas que han hecho posible este viaje: equipo directivo, periodistas, fotógrafos, comerciales, administrativos, técnicos y, por supuesto, los lectores que han confiado en Mediterráneo para informarse, soñar y entender el mundo que nos rodea. Y, ante el incierto mundo que nos rodea, Mediterráneo es y seguirá siendo un espacio al que volver siempre para recuperar la sensatez.

Por muchos años más.

Alcaldesa de Onda