La letra y el grano

Hubo teóricos de la comunicación que dieron por muerta a la prensa cuando comenzaron a sonar las ondas de la radio. Los agoreros no desaparecieron y auguraron el entierro de la radio cuando la televisión se abría hueco en los hogares, primero en blanco y negro y luego en color. Hoy, en el aniversario de los 15 años de Instagram, con Facebook, Twitter convertido en X, TikTok y quién sabe cuántas redes más, ningún medio ha matado a otro, y el primero -la prensa impresa en papel- sigue siendo fuente informativa y de actualidad para la ciudadanía.

En bares y cafeterías de Moncofa encontramos Mediterráneo. Desde hace décadas, 100 años ya, este periódico ha tomado el pulso informativo a la actualidad de la provincia de Castellón. Y en sus páginas nuestro pueblo, Moncofa, siempre ha estado presente.

La prensa, en papel y en digital, sigue teniendo un papel crucial y primordial en nuestra sociedad. Y más, si cabe, si hablamos de un medio de comunicación que nos acerca las noticias que se generan en nuestras calles, plazas, barrios, pueblos y ciudades.

En el centenario del diario de Castellón es bueno reflexionar sobre la importancia de contar con una prensa libre, crítica, democrática y comprometida con la sociedad sobre la que informa. Pese a que un periódico es una empresa privada, su responsabilidad social va mucho más allá del ámbito puramente empresarial. La comunicación vertebra pueblos y territorios, y Mediterráneo, sea cual sea su formato, es un elemento cohesionador del día a día.

Les explico el porqué de la letra, el grano y la paja. Hubo un día, no hace mucho, en el que la red social era salir a la calle, conversar con los vecinos y debatir en las barras del bar, en la plaza, en el mercado, en las fiestas o en cualquier encuentro social. Hoy lo social se ha trasladado a unas pantallas verticales donde todos, o casi todos, publicamos vídeos, fotos, comentarios… Las redes sociales son un totum revolutum donde todos hablan y opinan, aunque, lamentablemente, también hay quien difama, difunde bulos y usa su teléfono móvil con fines no muy edificantes.

Fuentes de información

Hasta la llegada de las redes sociales, las fuentes de información se ceñían a la prensa, la radio y la televisión. Hoy estas redes se han convertido en una pseudofuente informativa que nos contamina. Las redes tienen aspectos positivos, pero están contaminadas de medias verdades o mentiras.

Es aquí donde la prensa, en cualquier formato, tiene ante sí un reto mayúsculo. El periodismo consiste en desgranar el grano de la paja, en informar sobre los hechos relevantes y noticiosos, en trasladar a la sociedad aquello que afecta a una mayoría; en definitiva, tiene la misión de informar.

Las páginas de Mediterráneo desgranan la actualidad informativa de nuestros pueblos. Y lo hacen porque, tras el papel o el digital, hay profesionales que conocen sus pueblos, saben de la importancia de determinados temas, contrastan las informaciones. En definitiva, ejercen el periodismo con equidad, profesionalidad, rigor y seriedad, pensando dos veces cómo titular, escribir o contar cada hecho noticiable.

Es por eso que hoy, 100 años después del nacimiento de Mediterráneo, sus páginas siguen siendo imprescindibles para conocer lo que nos pasa. Y desde Moncofa no quisiera olvidar a Miguel Ángel Sánchez, el corresponsal de este diario, que lleva más de 30 años informando de su pueblo, desde su pueblo, con profesionalidad y rigor. Además, desde hace dos décadas, las páginas del Crónica son también un escaparate y altavoz de la realidad más local y próxima a Moncofa.

Desde la política y desde la democracia necesitamos una prensa local próxima, independiente y veraz. Necesitamos a los medios de comunicación clásicos, necesitamos a Mediterráneo, el diario de Castellón. Ellos son el alimento, la energía y el antídoto frente al ruido, la saturación y la invasión de las redes sociales. Más allá del algoritmo, periodismo: el que, a partir de la letra, nos permita obtener el grano.

Felicidades al periódico Mediterráneo y a los profesionales que nos cuentan la realidad en la que vivimos.

Alcalde de Moncofa.