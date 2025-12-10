Necesitamos un diario como Mediterráneo

Bien es sabido que los medios de comunicación en una sociedad democrática, respetuosa y plural son una parte fundamental de la misma. Dan forma a una herramienta que la totalidad de ciudadanos y ciudadanas usamos para enterarnos y conocer de los hechos que ocurren a nuestro alrededor. Día a día, y con la actualidad como referencia y punto de partida. Y en Cabanes y la provincia de Castellón, el último siglo ha transcurrido gracias a la mirada y las palabras de los y las periodistas del periódico Mediterráneo.

Una efeméride que coincide en el tiempo con una muy arraigada en nuestro pueblo. Y es que en Cabanes, este año, también hemos celebrado el centenario de la Fuente del Buen Suceso. En 1925 se construía la que todavía hoy en día nos da el agua, la fuente de la vida. Y, en el caso del periódico Mediterráneo, paralelamente, este nos ha dado la información más verídica para conocer la realidad de nuestros pueblos, comarcas y la provincia en general. Siempre junto a los ciudadanos y las ciudadanas de Castellón.

Ahora, más que nunca, la relación próxima entre los medios de comunicación y las personas es más necesaria. Ante informaciones sesgadas y noticias fake que, de manera especial, circulan por las redes sociales, el periodismo es más necesario que nunca para aportar luz en el camino. Con el conocimiento del diario ya centenario, la provincia ha conocido los últimos acontecimientos históricos que han tenido lugar en nuestro municipio.

Con el centenario de la Font se celebraron unas Fiestas del Agua que hacen referencia a una identidad muy arraigada en el pueblo. Los cabanyuts y las cabanyudes trabajaron para decorar las calles con escenas y motivos de gran valor artístico y que transformaron el casco urbano. Un recuerdo inolvidable del 2025 que el periódico Mediterráneo difundió, como el altavoz necesario que es hoy en día y también desde haya ya 100 años. Las Fiestas del Agua hicieron que miles de personas visitaron el pueblo, y seguro que los reportajes de el diario de Castellón pusieron el granito de arena necesario para llegar a todas esas personas que no se perdieron una cita tan esperada para Cabanes.

El valor del diario

El valor del diario tenemos que medirlo conociendo la provincia, de norte a sur y de este a oeste. Un territorio muy grande, con pueblos de un gran atractivo cultural y patrimonial pero con reducida población. En este contexto, un medio de comunicación comprometido con los principios fundamentales del periodismo, como el hecho de dar voz a los protagonistas y afianzar la igualdad entre personas para expresarse, es vital y muy necesario para garantizar una sociedad libre.

El territorio de nuestro pueblo es ancho y presenta una fuerte y muy valiosa dicotomía: la playa y la montaña. Es decir, la Ribera de Cabanes y el Desert de les Palmes. De hecho, dentro del término municipal encontramos dos parques naturales: el fantástico y admirado Desert de les Palmes, y el valioso Prat Cabanes-Torreblanca.

Esta riqueza paisajística es un auténtico tesoro para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio, que lo llevamos por bandera allá donde vayamos. Sin embargo, la fundamental tarea de difusión por parte del diario de nuestros atributos turísticos nos ha consolidado como un pueblo referente. Y, piedra a piedra, se ha ido trabajando para garantizar que el turismo también sea un sector económico en continuo auge en nuestro pueblo.

100 años, todo un siglo, no se recorren con facilidad. A buen seguro que los centenares de periodistas que han escrito sobre el preciado papel del periódico Mediterráneo lo pueden atestiguar. La tenacidad y la buena dirección durante tantos años han dado sus frutos, por otra parte, muy merecidos.

Un diario líder que escucha a los pueblos y su vecindario y transforma, con información de proximidad y de investigación, una sociedad que necesita ahora más que nunca un periodismo libre y al servicio de la ciudadanía.