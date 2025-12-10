Un siglo de compromiso con Vila-real

Cumplir cien años no es solo motivo de celebración; es, sobre todo, una demostración de compromiso, de constancia y de vocación de servicio. El periódico Mediterráneo alcanza este 2025 su primer siglo de vida, y lo hace con la fuerza y la credibilidad que solo se ganan con el tiempo, la profesionalidad y la cercanía a las personas. Desde Vila-real queremos felicitar a todo el equipo humano que hace posible que, día a día, este medio siga siendo un referente informativo, espacio de encuentro y testigo fiel de nuestra historia.

Nuestra ciudad mantiene una relación muy especial con Mediterráneo. Especialmente desde aquel 6 de septiembre de 1987, cuando la localidad pasó a tener portada propia y diferenciada de la edición provincial. Un paso valiente que coincidió con las fiestas en honor a la Virgen de Gracia, y que simbolizó la madurez y la relevancia que nuestro municipio había alcanzado en del conjunto de la provincia. Desde entonces, las páginas del periódico han acompañado la evolución de Vila-real, narrado nuestros retos, éxitos y momentos difíciles, siempre con respeto, rigor y compromiso con la verdad.

Y hemos visto reflejados en sus páginas capítulos entrañables de nuestra historia reciente. Las crónicas del triunfo del Villarreal CF en la Europa League y la celebración multitudinaria que vivió la ciudad en 2021 son un ejemplo de cómo el periódico ha sabido captar la emoción de un pueblo unido por su equipo. Y recordamos la visita de Su Majestad el Rey Juan Carlos I a la basílica de Sant Pasqual, en 1992, con motivo de la inauguración del renovado templo y la Real Capilla donde reposa nuestro patrón. Son momentos que fque el diario ha sabido inmortalizar con la sensibilidad y la profesionalidad que caracterizan a los grandes medios.

Periodismo de proximidad

Pero más allá de las efemérides, hay algo que merece una especial mención: el periodismo de proximidad. En una época marcada por la inmediatez, las redes sociales y la globalización de la información, Mediterráneo ha sabido mantener viva la esencia del periodismo local, ese que escucha, que entiende el pulso de la ciudadanía y que pregunta… Y podemos constatar la perseverancia a la hora de preguntar. Gracias a su labor, generaciones de vila-realenses han aprendido a valorar la importancia de estar bien informados, de contrastar y de pensar críticamente. No son pocos los vecinos y vecinas que, inspirados por este medio, han orientado su vocación hacia el mundo de la comunicación, llevando con orgullo el nombre de Vila-real allí donde desarrollan su carrera profesional.

En nombre de la ciudad, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han formado y forman parte de Mediterráneo. Desde sus fundadores hasta quienes hoy siguen escribiendo cada día la historia del periódico, todos han contribuido a construir una herramienta esencial para la cohesión y el progreso de nuestras comunidades. Como recordaba su director, Ángel Báez, el periódico nació en 1925 como Diario de Castellón, y pocos años después adoptó su actual nombre, Mediterráneo, en plena guerra civil. Sobrevivir a un siglo de cambios sociales, tecnológicos y políticos no es tarea sencilla, y hacerlo manteniendo la confianza de los lectores es, sin duda, el mayor logro.

Compartir 100 años de historias

Juntos, hemos compartido cien años de historias, de trabajo y de esperanza en un futuro mejor. Hoy, cuando la información se mueve a un ritmo vertiginoso y los desafíos del periodismo son más complejos que nunca, reafirmamos la necesidad de seguir apostando por medios comprometidos con la verdad, la ética y la proximidad. Porque solo con una prensa libre, rigurosa y cercana podremos seguir construyendo una sociedad más informada, más justa y más democrática.

Y por este siglo de existencia, por ser testimonio y altavoz de la vida política, social, económica y cultural de nuestra provincia, y de Vila-real, el Ayuntamiento ha acordado, por unanimidad, que Mediterráneo sea uno de los reconocidos con la Medalla de Oro de la ciudad que se entregará próximamente.

Gracias por estos cien años de servicio. Y que vengan muchos más.