La pasión de un equipo detrás de cada edición

Cien años no son solo una cifra. Son mil páginas llenas de voces, rostros, noticias, ilusiones y recuerdos. Cien años de vida compartida con una sociedad que ha crecido, cambiado y soñado junto a este periódico que hoy celebra su centenario, el Periódico Mediterráneo..

Desde el departamento de Publicidad, he tenido la suerte de vivir de cerca una parte de esa historia. Cada anuncio, cada campaña, cada cliente ha sido un pequeño hilo que ha ido tejiendo la relación entre este medio y su gente. Porque detrás de cada publicación hay confianza, hay proyectos que nacen, hay empresas que apuestan por comunicar, por darse a conocer, por seguir creciendo con nosotros.

No es fácil poner en palabras lo que ha significado este tiempo: tantas horas compartidas, tantos proyectos, risas, nervios, cafés, ilusiones… y, sobre todo, tantas personas que han hecho que todo valiera la pena.

He crecido, he aprendido y he disfrutado mucho aquí. Tengo el corazón lleno y la sensación de haber formado parte de algo bonito. Gracias por cada gesto, por cada conversación y por hacer que venir a trabajar cada día tuviese sentido.

Hemos pasado del olor a tinta y papel al brillo de las pantallas digitales, pero la esencia sigue siendo la misma: contar, emocionar y conectar. En cada edición, en cada colaboración, late la pasión de un equipo que cree en la fuerza de la comunicación local y en la cercanía como valor imprescindible.

Este aniversario es, sobre todo, un homenaje a todos los que han confiado en nosotros durante estos cien años. A quienes se anuncian, a quienes nos leen, a quienes nos acompañan cada día a día. Gracias por formar parte de esta gran familia que no deja de evolucionar, pero que sigue guiándose por la misma ilusión con la que todo empezó: la de estar cerca de las personas. Mirando atrás, no puedo evitar sonreír al recordar todo lo que hemos vivido juntos: los retos, las campañas, los éxitos y también los momentos difíciles que, de alguna manera, nos hicieron más fuertes.

Gracias a esta empresa y a todos vosotros, ese equipo profesional, tuve la oportunidad de crecer, aprender y formarme como jefa de Publicidad. Pero lo que realmente me llevo son las lecciones humanas: la paciencia, la colaboración, la generosidad y la pasión que cada uno pone en su trabajo.

Me siento afortunada por haber compartido tantos momentos con personas tan increíbles. Gracias por confiar en mí, por enseñarme, por animarme y, sobre todo, por ser parte de mi historia profesional y personal. Cada proyecto, cada risa, cada desafío compartido se queda conmigo como un recuerdo imborrable.

Aunque los caminos cambien, siempre llevaré conmigo este tiempo, esta familia y todo lo que me habéis dado. Gracias de corazón por hacer que mi experiencia aquí haya sido mucho más que un trabajo: una escuela de vida.

Quiero también hacer un recuerdo especial a aquellos compañeros que ya no están con nosotros. Su huella y los momentos compartidos siguen presentes en mi memoria. Con todo mi cariño. De nuevo gracias.