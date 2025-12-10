Los próximos 100

Estos 100 años de periodismo que celebra el periódico Mediterráneo son la prueba evidente de que aquel proyecto -nacido en 1925 como Diario de Castellón- ha sabido cumplir con ese imperativo de confianza y credibilidad de una manera sostenida y coherente.

Demuestran, asimismo, que tanto sus impulsores, como quienes se fueron sumando con el paso de las décadas y aquellos que hoy llevan las riendas del periódico, han guardado fidelidad a esa obligación primera e innegociable de nutrir de credibilidad cada portada y cada noticia firmada por sus redactores.Un test que se pasa cada día.

Ese es, sin duda, el compromiso cumplido que ha hecho fraguar el carácter de referencia informativa de esta cabecera que sigue distinguiéndose por contar, desde la pluralidad de voces, opiniones y perspectivas, la realidad de Castellón y de toda su provincia, que es igualmente diversa, rica, plural. Y es tambiénel compromiso de sus profesionales, autores de un relato que no escatima rigor ni a la hora de señalar los hitos de progreso que gana la sociedad castellonense en su conjunto, ni objetividad a la hora de denunciar los déficits que deben resolverse para garantizar que el cambio y las mejoras no se detengan.

Una pauta a la que, afortunadamente para todos sus lectores, no ha renunciado en ningún momento Mediterráneo. Y necesitamos que siga siendo así.Porque esa consistencia resulta todavía más exigible en estos momentos de algoritmos y viralidades que nos exponen al riesgo de prácticas crecientes de desinformación.

Un riesgo al que se suman tentativas de rescatar afanes de control sobre el trabajo periodístico que muchos creíamos felizmente superados, y que en cualquier caso resultan incompatibles con la función pública de los medios de informar y formar a una ciudadanía crítica, como corresponde a la esencia de cualquier estado democrático.

Acierta también Mediterráneo al plantear este aniversario como un ejercicio de proyección hacia el futuro, en el marco de ese proceso constante de adaptación y de aprovechamiento de las ventajas que suponen las nuevas tecnologías, tanto en la producción como en la difusión y consumo del producto informativo.

El modelo de la empresa comunicativa ha experimentado un cambio radical en la última década, y el futuro sólo estará al alcance de quienes sepan comprender la trascendencia de una evolución tecnológica y digital que quema etapas por horas. Los medios que son conscientes de su enorme responsabilidad con la salud informativa y democrática de nuestra sociedad saben que no pueden ser espectadores del vértigo de esas transformaciones, que no basta con explicar el cambio si no se garantiza que también se puede ser parte de él.

El ejemplo de Mediterráneo, con su apuesta decidida de mejora y de transformación, debe darnos tranquilidad en ese sentido, porque es evidente que ha decidido marcar el paso antes que limitarse a seguir el ritmo, con el objetivo último de servir a sus lectores una mejor información.

El reto de contartodo lo que ocurre y todo lo que puede llegar a ocurrir en un territorio que concentra tanto capital de talento, de industria, de nuevas infraestructuras, de cultura no es pequeño. Nunca lo ha sido. Pero estoy convencido de que esa vocación de rigor y de cercanía y de adaptación es una garantía para sortear con éxito un desafío que es colectivo y en el que todas las administraciones públicas -ayuntamientos, Diputación, Generalitat- tenemos el deber de estar a la altura. No exige otra cosa el potencial de una provincia cuyo liderazgo debe seguir fortaleciéndose para seguir siendo esa referencia de innovación y de apertura al exterior.

En la confianza y desde la convicción de que así será-y que así lo contaréis en estas mismas páginas y en los próximos cien años- quiero felicitar a toda la familia del periódico Mediterráneo, una felicitación en la que me gustaría que se vieran incluidos lectores, redactores, equipo directivo, anunciantes y colaboradores. Por otro siglo más de buena información, de compromiso con un producto honesto y de calidad que no pierda nunca el norte dela complicidad con el lector y laproximidad con sus intereses.

President de la Generalitat Valenciana.