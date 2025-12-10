Un siglo contado con voz propia

Quién siembra palabras, recoge memoria». A lo largo de cien años, el Periódico Mediterráneo ha sido testigo y altavoz de la vida que se escribe cada día en nuestros pueblos.

Es un diario que lo recuerdo siempre presente -en casa, en el bar, en la cafetería, en el ayuntamiento...-, formando parte de la cotidianidad y del relato colectivo de Castellón.

Con el tiempo, la manera de informarnos ha cambiado mucho. Hoy tenemos un montón de canales para seguir la actualidad, pero, durante décadas, Mediterráneo fue para mucha gente la principal ventana para entender qué pasaba en la provincia. Aquella función de referente se ha mantenido gracias a un periodismo que conserva ese espíritu próximo que lo hace especial, y también a la credibilidad que ha sabido ganarse, con rigor, compromiso y profesionalidad.

Esta efeméride es también una oportunidad para reivindicar el valor del periodismo de proximidad, aquel que pone nombres y apellidos a las noticias. El que cuenta cómo vive la gente, qué preocupa el vecindario o qué cosas pequeñas hacen grande un pueblo. El que explica cómo una decisión política puede cambiar el día a día de un barrio, cómo una empresa puede dar trabajo a decenas de familias o cómo una asociación mantiene viva una tradición. Son historias que quizás no llegan a los grandes titulares, pero que construyen la memoria colectiva y ayudan a entender la realidad de nuestro entorno con voz propia.

En l’Alcora, Mediterráneo siempre ha mostrado interés por todo aquello que nos hace avanzar como pueblo. Ha seguido de cerca proyectos que han contribuido a mejorar y transformar nuestro municipio -desde el crecimiento industrial y toda la actividad cerámica que nos identifica y nos proyecta en el mundo, hasta iniciativas culturales, educativas, deportivas, medioambientales, etc.-, dando visibilidad al esfuerzo de nuestra gente. También ha estado atento a esa actividad social que, como decía, no siempre llena titulares, pero que explica mucho de cómo somos.

Detrás de cada noticia hay personas que, con su buen hacer, han convertido el diario en una parte viva del territorio. En nuestro pueblo, ese papel tiene un nombre propio: Javier Nomdedeu, Pipi, que lleva más de treinta años dando voz a los alcorins y alcorines. Con la cámara como compañera inseparable, ha visto pasar por delante del objetivo todo aquello que ocurre por aquí: las alegrías y las dificultades, los cambios, los proyectos colectivos... y todos los momentos compartidos a pie de calle. Ha sabido captar la vida del pueblo y convertirla en relato, dando forma a historias contadas con la sensibilidad y la manera tan suya de amar l’Alcora.

Proyectos compartidos

En todo este tiempo, el Ayuntamiento y Mediterráneo han compartido proyectos que han ayudado a conservar y a difundir nuestra historia. Uno de los más queredos es la colección L’Alcora en blanco y negro, que permitió recuperar centenares de imágenes del pasado del pueblo. Aquellas fotografías, cedidas generosamente por familias que quisieron compartir sus recuerdos, son también una forma de periodismo: fragmentos de vida que explican cómo hemos cambiado y que hemos sabido preservar. Gracias a su difusión, esos recuerdos forman parte ahora de nuestro patrimonio colectivo.

Cumplir cien años haciendo periodismo es todo un mérito. No es fácil mantener vivo un diario en papel en tiempo de cambios constantes, pero Mediterráneo lo ha hecho. Ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y continuar siendo líder, también en el ámbito digital, fiel a su espíritu de informar con rigor y proximidad.

En nombre de l’Alcora, enhorabuena a todas las personas que lo han hecho posible. Esta trayectoria se ha construido con mucho esfuerzo, profesionalidad y aprecio por la gente y por los pueblos que llenan sus páginas.

Un siglo después, su historia continúa yendo de la mano de la nuestra.

Por muchos años más.

Alcalde de l'Alcora