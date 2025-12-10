Un siglo de historia compartida

A lo largo de 100 años, el periódico Mediterráneo ha sido un pilar fundamental en la difusión de la cultura, los eventos y el patrimonio artístico de Vilafamés, contribuyendo a consolidar nuestra identidad y potenciando el turismo en uno de «los pueblos más bonitos de España».

Desde su fundación, el periódico Mediterráneo ha estado vinculado a la vida diaria de Vilafamés, un pueblo que, por su belleza y patrimonio, ha cautivado a artistas, turistas e investigadores a lo largo de los años. Como alcalde, considero que la labor de Mediterráneo no solo se ha limitado a la información, sino que ha jugado un papel vital en el desarrollo cultural y turístico de nuestra localidad.

A lo largo de este centenario, Mediterráneo ha sido el canal que ha permitido que los habitantes de Vilafamés estemos al tanto de las noticias locales, desde nuestros eventos culturales y festivos hasta las novedades más relevantes del ámbito nacional e internacional. La cercanía del medio ha hecho posible que los vilafamesinos y vilafamesinas nos sintamos representados y escuchados, manteniéndonos informados sobre los acontecimientos que nos afectan directamente. En este sentido, el periódico se ha convertido en una herramienta imprescindible que contribuye a la cohesión social y al fortalecimiento de nuestra identidad como comunidad.

Preservar el patrimonio

Uno de los aspectos más destacables de Mediterráneo es su compromiso con la promoción de nuestro patrimonio. A través de sus páginas, el periódico ha dado visibilidad a la riqueza histórica y cultural de Vilafamés. La cobertura de festivales como la celebración de las fiestas patronales, la mostra de la vida tradicional de Vilafamés 1900 o los eventos culturales organizados por nuestro Ayuntamiento ha sido crucial para mantener viva la llama de nuestras tradiciones.

Además, el periódico ha jugado un papel esencial en la difusión del Museo de Arte Contemporáneo de Vilafamés, un espacio que no solo supone un atractivo turístico, sino que también es un referente en el mundo del arte a nivel nacional e internacional. A través de entrevistas, reportajes y críticas de exposiciones, Mediterráneo ha logrado posicionar nuestro museo en la mente de aquellos que buscan nuevas experiencias culturales, convirtiendo a Vilafamés en un destino prioritario para amantes del arte.

Visibilizar el municipio

La promoción turística de Vilafamés ha sido otro de los grandes aportes de Mediterráneo durante estos 100 años. Las páginas del periódico han destacado nuestras rutas de senderismo, nuestra gastronomía, y los numerosos rincones que enamoran a quienes nos visitan. Esta promoción no solo impulsa la economía local al atraer turistas, sino que también permite que más personas conozcan la esencia de nuestro pueblo, un lugar donde la historia y la modernidad conviven en armonía.

En conclusión, el centenario del periódico Mediterráneo es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de contar con un medio de comunicación que ha estado a la vanguardia de la información y la difusión cultural en Vilafamés. Su compromiso con nuestra comunidad ha contribuido a mantenernos unidos y a proyectar nuestra identidad al exterior.

Mediterráneo siempre ha sido testigo de la historia de nuestra localidad contando, fiel siempre a la realidad y con rigurosidad, lo acontecido en la población en la vida de nuestros vecinos. Un medio de comunicación implicado en el día en día, en los pequeños detalles pero importantes para nosotros y que siempre ha estado ahí, implicado con la sociedad de Vilafamés.

Desde el Ayuntamiento, celebramos esta relación fructífera y esperamos continuar colaborando con el periódico Mediterráneo en los próximos años para seguir poniendo a Vilafamés en el mapa de la cultura y el turismo en España. Por muchos años más de trabajo conjunto y de historias compartidas que reflejen la esencia de nuestro querido pueblo.

Alcalde de Vilafamés