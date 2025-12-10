Un siglo de historia compartida con Almenara

Cumplir cien años no ocurre todos los días. Alcanzar un siglo de vida es un logro reservado a las instituciones que han sabido mantenerse fieles a su esencia y, a la vez, adaptarse al paso del tiempo. El periódico Mediterráneo lo ha conseguido. Durante un siglo ha sido mucho más que un medio de comunicación: ha vertebrado la provincia y, en sus páginas, Almenara ha visto reflejada su historia y su evolución.

En este tiempo, Mediterráneo ha sido espejo de la vida política, social y cultural de Castellón, de sus gentes, costumbres y fiestas. Un modelo de prensa de proximidad. «Todo lo que pasa, sale en Mediterráneo», se dice, y así es. Sus páginas conectan los rincones más distantes, desde Vinaròs hasta Almenara, uniendo comarcas y realidades distintas bajo una misma mirada: la de una provincia viva y diversa.

En el caso de Almenara, el diario ha sido testigo fiel de su transformación. En sus páginas se ha narrado lo bueno y lo malo, lo que enorgullece y lo que duele, siempre con la voluntad de dejar constancia. Desde las antiguas crónicas agrícolas y citrícolas hasta la actualidad, con noticias sobre el desarrollo económico, la diversificación industrial y la llegada de nuevas empresas como JYSK, Mediterráneo ha acompañado cada paso de nuestro progreso.

Ha informado sobre temporales y retos de la costa, la construcción del paseo marítimo, los espigones o las nuevas reivindicaciones para la zona sur. También sobre la rehabilitación de l’Agüelet, la recuperación del patrimonio o la puesta en valor de la Línea XYZ. Y, por supuesto, ha recogido nuestras fiestas: la playa Casablanca, las patronales y esas tradiciones que nos definen, testigos de cómo el pueblo cambia sin perder sus raíces.

El periódico ha sido cronista de la protección de la marjal, del cuidado de los ecosistemas y de la promoción del paraje dels Estanys, símbolo de equilibrio entre naturaleza y desarrollo. En definitiva, sus páginas son el archivo de un pueblo que ha sabido reinventarse sin perder su alma, mirando al futuro con la sostenibilidad, la cultura y la innovación como horizonte.

Cita diaria con el periódico

Quienes hemos crecido leyendo Mediterráneo recordamos la ilusión de esperar su llegada al quiosco. Era una cita diaria, una ventana abierta a la provincia y al mundo, que informaba y unía a las familias en torno al placer de la lectura. Los tiempos cambiaron: del blanco y negro al color, del papel a la pantalla, del silencio de la imprenta al clic inmediato de las redes. Pero el espíritu sigue siendo el mismo: contar lo que ocurre, explicar por qué ocurre y dar voz a quienes lo protagonizan.

La tecnología ha transformado la forma de comunicar, pero no la esencia del periodismo. Hoy, Mediterráneo convive entre la inmediatez digital y el valor del papel. Sus versiones on line y en redes amplían el alcance del mensaje, pero su compromiso con la información local sigue siendo su seña de identidad. En un mundo global, recuerda que las pequeñas historias también importan porque, tras cada titular hay personas, familias y pueblos.

Así, Almenara ha formado parte de esta historia común, con sus nombres propios, proyectos, alegrías y desafíos. El periódico ha contado nuestro crecimiento, reivindicaciones y nuestro camino firme hacia el futuro. En sus páginas quedará para siempre la huella de Almenara a lo largo del tiempo.

Celebrar el centenario de El Periódico Mediterráneo es también celebrar un siglo de memoria compartida entre el periódico y Almenara. Es reconocer el trabajo de quienes, día a día, han hecho posible que la información de nuestra localidad llegara a cada rincón con rigor, cercanía y verdad. Por ello, quiero destacar la labor de los corresponsales que, durante todo este tiempo, han llevado la vida de Almenara hasta las páginas -y ahora las plataformas digitales- del periódico. Porque, más allá de los formatos, Mediterráneo mantiene la misión con la que nació hace cien años: contar las historias que nos unen, escuchar, mirar y acompañar a nuestros pueblos.

Gracias por estos cien años de compromiso y cercanía. Por muchos más.