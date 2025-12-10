25 años tras la barra y con Mediterráneo en la mesa

En el restaurante Molí La Reixa de Onda, el bullicio del desayuno se mezcla cada mañana con el susurro de las páginas del periódico. Desde las ocho, cuando llega la repartidora con los ejemplares de Mediterráneo, los clientes empiezan su rutina: un café, una conversación y una mirada a la portada.

«Viene uno, lo coge, luego lo toma otro, y así hasta cerrar», cuenta Dorina Streanu, responsable del local y suscriptora fiel del diario. En su restaurante, el periódico pasa de mano en mano como un invitado más, generando diálogo y compañía.

Dorina lleva más de 25 años en el mundo de la hostelería. Antes de ponerse al frente del Molí La Reixa, regentó más de cuatro bares, siempre con la misma filosofía: ofrecer un espacio acogedor donde la gente pueda comer bien, charlar y mantenerse informada. «He comprado un montón de periódicos a lo largo de mi vida», reconoce.

Fidelización

Su restaurante ofrece «de todo»: platos del día, menús, cenas, y una atención cercana que ha fidelizado a muchos vecinos de Onda. Pero más allá de la cocina, Dorina considera que ofrecer el periódico es una manera de cuidar a su clientela. «Hay mucha gente jubilada, por ejemplo, y les gusta venir, tomar el café y leerlo tranquilos», explica.

La escena se repite cada día. Entre pedidos y charlas, Dorina hojea la primera página del diario, aunque confiesa que el ritmo del restaurante apenas le deja tiempo para leerlo entero. «Miro la portada, pero no me da tiempo a más», admite. Aun así, se mantiene atenta a los titulares y a las conversaciones que surgen entre las mesas.

Cercanía

Las noticias locales y de tráfico son las que más le interesan. «A veces pasan cosas cerca, como aquella tormenta que quemó dos casas, una en Onda y otra casi en Alcora», recuerda. Otras veces, las historias que le llaman la atención están relacionadas con su trabajo: «Hace poco leí que uno se electrocutó con la campana de la cocina. Es bueno leerlo para tener cuidado».

Cada mañana, el Molí La Reixa se convierte en un punto de encuentro con la actualidad. / Mediterráneo

Para Dorina, estar suscrita a Mediterráneo no es solo una costumbre, sino una herramienta de información y prevención. En su día a día, las noticias se convierten en tema de conversación y, a veces, en aprendizaje.

Su vínculo con el diario se ha consolidado con los años. «Desde que tengo negocio, siempre he tenido el periódico», afirma con orgullo. La relación va más allá del hábito: es parte de la identidad del lugar. El diario, doblado sobre la barra o extendido en una mesa, forma parte del paisaje cotidiano del Molí La Reixa.

Punto de encuentro

En un tiempo dominado por las pantallas, Dorina defiende el papel y el encuentro cara a cara. «Es mejor tener el periódico ahí, a mano. Lo ves, lo coges, lo compartes. Y te enteras de lo que pasa», resume. Cada día, el Molí La Reixa se convierte en un pequeño punto de encuentro con la actualidad de Castellón.