El vértigo de afrontar las primeras veces

Aún recuerdo como si fuera ayer mi primer día en Mediterráneo. Nervios e ilusión recorrían mi cuerpo a partes iguales aquel 1 de julio de 2011. Con una libreta cuadriculada y un par de bolígrafos (siempre suelo llevar recambio porque nunca sabe uno cuándo se le va a acabar la tinta) llegué a una redacción en la que las llamadas telefónicas, el sonido del teclado de los ordenadores y las voces de «Fede, apúntame» o «Cabre, a maquetar» se entrelazaban en un ambiente que estaba lleno de vida.

Sí, todavía era periodismo clásico. Ese en el que el trabajo de campo era esencial. El periodista salía a la calle, buscaba la noticia y hablaba con los protagonistas. Las noticias se preparaban para la edición del día siguiente, lo que daba tiempo para verificar y escribir con profundidad. Ahora, en plena era de la IA, las redes sociales, el SEO, los clics y las analíticas marcan la hoja de ruta del periodismo actual.

Pero volvamos a lo que realmente le importa al lector: esas historias cercanas con rostros, voces y emociones reales detrás de los hechos. Pues bien, no llevaba ni una hora en la redacción cuando ya no me gustaba tanto la idea de ser periodista. Así de simple.

Pongo en contexto al lector. Cinco jóvenes y yo entramos en el despacho de uno de los redactores jefe, quien sería el encargado de comunicar a qué sección estábamos destinados ese verano (y quién sabe si para el resto de nuestras vidas). En esa especie de lotería fui agraciado, ya que me asignaron a Deportes. ¿Hay algo mejor para un entusiasta de cualquier evento deportivo? Hasta aquí todo bien.

Tras las respectivas presentaciones con los compañeros de la sección me senté frente al ordenador con el objetivo de asimilar cuanto antes el nuevo sistema de trabajo. Pero el destino tenía otra tarea para mí. Un destino llamado Rafael Fabián, el redactor que me encargó mi primera página en Mediterráneo. «Sal a la calle y pregunta a 40 personas qué opinan sobre el descenso administrativo del CD Castellón a Tercera». 40 personas. Aquellas palabras eran lo más parecido a coronar el Everest en ese momento. Aquel día no hice mi mejor página, pero conseguí algo más importante: la sensación de haber vencido un miedo. En esa incomodidad aprendí más que en clase y entendí que el periodismo —como ocurre en muchas ocasiones en la vida— empieza con una primera vez que da vértigo.

Tras este estreno y con la perspectiva actual solo puedo mostrar agradecimiento a todos los compañeros con los que he compartido estos años y que me han visto pasar por las secciones de Deportes, Local (breve, pero intenso) y Especiales, hasta aterrizar en el equipo digital. Un espacio donde el periodismo se reinventa cada día y en el que aunque las herramientas cambien el fin es el mismo: contar con fidelidad lo que pasa.

Por cierto, para los más curiosos, el mismo destino me llevó, entre otras cosas, a estar presente en la boda de Rafael Fabián. Hoy en día, compañero y amigo. El valor de afrontar las primeras veces.