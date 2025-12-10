Pasé buena parte de mi infancia en la papelería de mi primo Santi, la Milotxa. Salía del cole, bajaba del autobús en Lledó y atravesaba las tardes pegando cromos, ojeando tebeos y revistas, leyendo periódicos y comiendo helados, bollería industrial y golosinas. Mientras lo escribo se me escapa una lagrimita. El paraíso debe de ser algo parecido.

Recuerdo un día clave, con Santi, mi madre y mi tía Nina. Aquel día decidieron que mi primo mayor compraba la papelería. Seguramente pensaban cuánto iba a cambiar su vida, pero resulta que también cambió la mía.

Entonces yo era un niño de ocho años que sabía aburrirse, una virtud perdida. Lo de leer periódicos pronto se convirtió en algo enfermizo. Como es obvio, empezaba por los deportivos, pero la tarde era larga y había tiempo de sobra para la exploración. Con curiosa naturalidad, saltaba de periódico en periódico, incluyendo los generalistas. Podría decirse que sabía demasiado sobre la guerra del Golfo. Era un crío mejor informado que el ministro de Exteriores. El típico niño socialdemócrata, el favorito de la profesora de Literatura, el que acierta las preguntas del Trivial. El siguiente paso fue obligar a mis padres a comprar tres periódicos al día, en el quiosco de Carmen, cuando no iba a la ya famosa papelería de mi primo. Necesitaba auxilio. Era un adicto.

En verano, por desgracia, tocaba racionamiento: pasaba semanas en mi pueblo, que es tan pequeño que no había quiosco ni papelería. Cada vez que alguno de mis tíos aparecía con un periódico, iba a recibirlo como si trajera ayuda humanitaria. Lo raro es que no necesite esa ayuda ahora, décadas después de haber cumplido la amenaza que dejé escrita en las redacciones escolares: dedicarme al periodismo.

Lo importante

De todo esto, lo interesante no soy yo, aunque pueda parecerlo y tampoco quiera desmentirlo. Lo importante es cómo leer periódicos consiguió definir una parte fundamental de nuestra personalidad. Y más aún, cómo volver a conseguirlo: que llevar un diario bajo el brazo sea algo que hable de nosotros igual que llevar la camiseta de tu equipo, ver series o guardar en tu casa algunos libros y discos. Es la única cuestión, más allá de los parches que tapan las heridas leves del oficio. Cómo volver a conseguirlo.

Luego está el fútbol. Lo que más me gustaba en la vida no tenía sentido sin el periódico. Si veía un partido, necesitaba leerlo después en la crónica para completar la experiencia. No cabía otra manera de vivirlo. De algún modo, el papel era también parte del paisaje del hincha. Cuando fundamos la peña Joventut Albinegra, pasaba las previas con una tijera y una bolsa, recortando periódicos antiguos. Después, en el estadio, juntábamos esos papelitos para lanzarlos al aire en el momento adecuado. Era bonito. O no.

Primero pensamos que el momento adecuado era la celebración de un gol de nuestro equipo, pero después de un par de tardes sin goles cambiamos de idea. Empezamos a lanzarlos cuando salían los equipos al campo, por si acaso, visto lo visto. Nada más triste que volver a casa con los papelitos porque no había marcado tu equipo.

Ya casi nadie lanza papelitos. Pronto se jubilará mi primo.