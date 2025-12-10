Yolanda Bernat, suscriptora del bar La Marea «Tengo el diario para dar servicio a mis clientes»

En la plaza Pintor Porcar, en pleno corazón del Grau de Castelló, el bar La Marea se ha convertido en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Su responsable, Yolanda Bernat, ha celebrado este 2025 el primer aniversario del local, un proyecto que nació con ilusión y que, poco a poco, se ha ganado un hueco entre los establecimientos más concurridos del distrito marítimo.

Desde hace varios meses, Yolanda es también suscriptora de Mediterráneo. Explica que decidió recibir el diario tanto para su propio interés como para ofrecer un servicio adicional a su clientela. «Uno de los motivos por los que lo tengo es por dar un servicio a mis clientes y también porque me lo pedían, venían buscando el periódico», comenta.

Excelente acogida

El gesto ha tenido una excelente acogida. Cada mañana, hacia las nueve, las páginas del diario se despliegan sobre las mesas entre cafés, tostadas y conversaciones. «Es la hora en la que más se lee el periódico», explica. Aunque el interés por la actualidad no se limita al desayuno: muchos clientes lo consultan también al mediodía, mientras disfrutan de una caña o de una tapa.

«Hay veces que hay cola para leerlo»

«Hay veces que hay cola para leerlo», reconoce Yolanda entre risas. No es raro que alguien pregunte si el periódico está ocupado, como si se tratara de una mesa más del local. «Almorzando, comentan las noticias y se interesan por la política o por la información de los distintos municipios. Es lo que más buscan», asegura Yolanda Bernat.

Tapeo

El bar La Marea, fiel a su nombre, mantiene un flujo constante de clientela. Su oferta se centra en el tapeo tradicional, con especialidades que conquistan tanto a los vecinos como a los turistas: el magro con tomate, el pulpo encebollado o la sepia a la plancha son algunos de los platos más demandados. Sabor mediterráneo y ambiente familiar se combinan en cada servicio.

Yolanda disfruta de ver cómo su local se convierte en un espacio de conversación y encuentro, donde el periódico actúa como hilo conductor entre los clientes. «A veces, mientras almuerzan, comentan las noticias. Les gusta estar informados y compartir opiniones», explica.

"Les gusta estar informados y compartir opiniones"

Ella misma confiesa que también aprovecha los momentos de calma para hojear el diario. «Me gusta mantenerme informada cuando el tiempo lo permite, con un café», cuenta. Además de seguir la actualidad política y local, le interesa conocer los eventos y actividades previstas en la zona, una información que le ayuda a estar al día de lo que ocurre en su entorno más próximo.

Acompañante habitual

Con apenas un año de trayectoria, La Marea se ha consolidado como un punto de reunión en el Grau, un lugar donde la gastronomía, la tertulia y la lectura se dan la mano. En un rincón de la barra o sobre una mesa, Mediterráneo se ha convertido en un acompañante habitual de los desayunos y almuerzos.