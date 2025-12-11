43 años... y seguimos

La primera vez que puse los pies en Mediterráneo fue en abril de 1976. Tenía 15 años cuando formé parte de un grupo de alumnos como los que a lo largo de las décadas protagonizan las visitas al diario, esas de las que tantas he fotografiado después. Entonces fue Heredio Iserte quien inmortalizó el momento con su cámara. Volví a encontrarme con el mismo Heredio seis años después, pero ya como colega de profesión, después de mi entrada en Castellón Diario en 1982. En este medio desarrollé mi primera etapa como fotoperiodista rodeado de carretes y productos químicos en un laboratorio en el que solo se trabajaba en blanco y negro. No fue hasta 1997, hace ya 28 años, cuando me incorporé al equipo del que nació como Periódico de Castellón, que ahora celebra nada menos que su centenario. Mediterráneo, este medio que siempre fue -y es- el buque insignia de la comunicación en el territorio, acompañando a la sociedad y sus colectivos en su constante evolución, marcada por tantos acontecimientos sociales, políticos y de toda índole.

En la tarea de cumplir con la función central del trabajo cotidiano, la de recoger en forma de fotografías la realidad de la provincia, muchos han sido los hitos marcados por esta casa.

Comenzar a experimentar con carretes en color y procesados definió uno de los cambios importantes, el inicio de un ritmo evolutivo cada vez más intenso. Un reflejo fiel de lo que vivía la sociedad local y provincial. La llegada de la fotografía digital en 2004 revolucionó el funcionamiento del departamento, con Mediterráneo liderando una vez más la vanguardia de la transformación. Lo esencial no ha cambiado: capturar qué ocurre para poder contarlo con fidelidad. Las formas, sin embargo, lo han hecho de manera vertiginosa aportando, sobre todo, mayor inmediatez en la entrega de la información al destinatario, el ciudadano castellonense.

El resultado es que hoy, a través del periódico en papel y de la plataforma digital somos capaces de llevar de forma más rápida y fiel la verdad de la realidad local y provincial a cada casa, a cada terminal digital. A través de mis cámaras he asistido durante más de cuatro décadas a la asombrosa evolución que ha vivido Castellón desde todos los puntos de vista posibles. La economía, marcada por la industria y la agricultura, lo social en el sentido más amplio, la cultura, el deporte, los sucesos, la política, la tecnología, las infraestructuras… Todo se ha transformado de modo sustancial y desde Mediterráneo, a través del objetivo, he sido testigo cercano de casi todo aquello que ha hecho de la provincia lo que hoy es. Sin perder como norte mostrar la realidad, la capacidad de adaptación con eficacia ante lo inesperado -desde la irrupción de una nueva tecnología, hasta una pandemia, pasando por gobiernos de distinto signo o cualquier suceso que ocurre ahora- es el punto fuerte, el leitmotiv, de este diario y de la tarea del fotógrafo de manera indisoluble. Son 43 años de profesión, la mayoría en Mediterráneo. Y seguimos.