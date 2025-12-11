El algoritmo y el alma

o es este el espacio para disertaciones sobre el pasado ni para cuantificar las batallas ganadas contra el cansancio. Lo que importa es que el motor de esta profesión es, y siempre será, la curiosidad incansable. Y esa curiosidad es lo que nos ha permitido cruzar este centenario sin miedo.

Como mujer, he tenido que remar con esfuerzo en diversos contextos. Por ello, mi única meta es mi presente. Mi motivación es el motor que impulsa mi compromiso con los objetivos del equipo de producción que formo con Raquel Ahicart y Rebeca Gracia (autora de la ilustración de la portada de este monográfico y recientemente premiada por ilustrar el cuento El corazón de Nour), mujeres con gran capacidad, conocimiento y creatividad.

A menudo me preguntan qué hacemos exactamente en el periódico, la respuesta es sencilla: somos la conexión entre la idea y la realidad. Somos el puente entre la redacción y la rotativa, o, ahora, entre la mesa de trabajo y la nube.

Estamos inmersos en la era del hub web / hub papel. El papel es nuestra herencia. Pero elperiodicomediterraneo.com es nuestra promesa. Nuestro trabajo ya no solo se mide en páginas impresas, sino en la fluidez de los montajes multimedia, en la eficacia de un gráfico que explica en un segundo una compleja inversión económica, o en la dignidad que le damos a una esquela digital para quienes ya no quieran o no puedan pasar por el quiosco.

De hecho, mi fascinación por el cine de ciencia ficción me hizo preguntar a Gemini qué palabra definiría mejor nuestro trabajo en los próximos cien años. La respuesta fue «sinergia».

No puedo estar más de acuerdo: Sinergia entre la máquina y la persona, entre el dato y la intuición, entre el software y la satisfacción con la que cerramos cada edición. Este espacio que agradezco a Cristina Garcia (coordinadora de este monográfico), lo considero un reconocimiento a mi trayectoria, por esta razón veo necesario los agradecimientos que debo a quienes sostienen mi presente.

A mi familia: Principalmente a mis hijos Eduardo y Ángela, que hacen que la entrega de cada día valga la pena; a mi marido, Eduardo Tejedor, por quererme tanto y por su ejemplar capacidad para construir el mejor equipo y la familia que somos; a mi madre que ya no está pero es mi luz y que siempre entendió mi vida. A mi familia Mediterráneo: A mis amigas y amigos de las distintas generaciones de esta casa, desde los que lucharon por aquel primer convenio hasta los que hoy me enseñan a utilizar el nuevo código de layout.

Con todos ellos, con cada uno de mis compañeros y compañeras, hemos sido testigos de la historia de la provincia de Castellón, de sus gestas deportivas, de sus fiestas y sus tradiciones, de sus momentos más tristes pero también de los mejores logros.

El presente es lo único que controlamos, que pasa por nuestras manos y es un presente ganadocada día.