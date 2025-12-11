Ángel Báez, director de 'Mediterráneo': "Llevamos un siglo entrando en las casas y las vidas de la provincia"

"Lo verdaderamente emocionante no es la efeméride, sino lo que significa: un siglo entrando en las casas, en los desayunos y almuerzos en los bares, en las largas sobremesas y hasta en las discusiones familiares donde siempre hay alguien que remata con un lo he leído en el Mediterráneo".

El director del periódico, Ángel Báez, expuso en su intervención que en estas estampas cotidianas "es donde uno se da cuenta de que no solo hemos contado la vida de la provincia, sino que hemos acabado colándonos y acompañando durante un siglo en sus rutinas". Por lo que reflexionó: "Si eso no merece un buen soplido de velas, ya me dirán qué lo merece".

Báez también agradeció "el apoyo de toda la sociedad castellonense, que nos habéis otorgado vuestros más altos reconocimientos, y lo habéis hecho desde la unanimidad. Sí, unanimidad y consenso, esas palabras tan denostadas en tiempos donde el exceso de ruido y la sobreactuación parecen campar a sus anchas". Ojalá se pudiera repetir con más asiduidad.

Compromiso con el presente y el futuro

A pesar de que se celebran cien años de trayectoria, el director se tomó la licencia de no extenderse en el pasado, "sino de un presente y un apasionante futuro que nos espera y al que, por compromiso y fidelidad ante los que nos precedieron, debemos estar preparados".

Un desafío que se hará "de la mano de Prensa Ibérica, a cuyos máximos responsables, hoy entre nosotros, les agradezco la sensibilidad y cercanía que siempre demuestran con esta tierra".

Un logro colectivo

El hito de cumplir un centenario es, para Ángel Báez, "un logro colectivo de periodistas, publicitarios, administrativos, fotógrafos, distribuidores, impresores, quiosqueros, técnicos y un ejército de colaboradores, que han sabido contar la actualidad de manera fiel y honesta".

Una mirada atrás que sirve para darse cuenta de cómo el mundo "cambia a una velocidad de vértigo", por lo que Mediterráneo "sigue comprometido en hacer llegar la información más cercana a cada rincón de la provincia". Para ello, "contamos con potentes herramientas y una gran plantilla de trabajadores".

Por último, reivindicó "el papel de las personas como únicos interlocutores de una información independiente y veraz; si perdemos al individuo, lo perdemos todo".