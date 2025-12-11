Mi casa: ayer, hoy y siempre

Formar parte de un hito tan importante como cumplir cien años de labor periodística en Castellón es un motivo de orgullo profesional pero también personal. Mediterráneo, como cabecera referente desde sus inicios como medio de comunicación transmisor de cuanto acontece en esta tierra, ha sido y sigue siendo un canal de difusión clave en el devenir de una provincia que avanza con paso firme y sin mirar atrás, de la mano de un potente tejido económico y social que progresa más que adecuadamente en su quehacer diario teniendo el futuro muy presente.

La verdadera fuerza de un medio local como este reside en contar a sus lectores, con proximidad, cercanía y máximo rigor, todo aquello que sucede a su alrededor y que pueda ser de su interés, para ejercer el derecho a la información que merecen los castellonenses. El diario se ha hecho eco a lo largo de estos años de noticias de mayor y menor calado, y de historias humanas y de servicios en las que los verdaderos protagonistas son los vecinos de Castellón.

Llegué a este diario en 1996 para realizar las prácticas de la carrera de Periodismo que estaba cursando en Valencia y, tras los meses preceptivos, la dirección de entonces me ofreció entrar a formar parte de su plantilla. Aquello no entraba en mis planes de juventud, ya que jamás pensé que tendría acceso a dicha oportunidad tan pronto, pero mis padres me hicieron ver -con el mejor de los criterios- que no podía dejar pasar el tren, aunque aquello supusiera terminar mis estudios con un mayor esfuerzo. El tiempo les ha dado la razón y fue una decisión muy acertada, ya que conseguí un puesto en la redacción que es mi casa desde entonces.

Han pasado 29 años desde aquel día. Mediterráneo es para mí mucho más que el lugar donde desempeño mi vocación profesional. Tras casi tres décadas de actividad ininterrumpida, considero el periódico como parte de mi vida y a toda su plantilla como grandes compañeros de viaje en un oficio enriquecedor e ilusionante a la par, aunque también duro en ocasiones, que está vivo y es más necesario que nunca, y del que aprendemos cada día gracias a la relación con aquellos a los que nos debemos, lectores y anunciantes. En todo este periplo hemos lidiado con etapas de estabilidad, otras de cambios propios de la evolución del sector, y ahora nos enfrentamos a nuevos retos, como el que supone el asentamiento de una era digital en la que estamos inmersos como el común de los mortales. Y con todo, seguiremos trabajando para generar contenidos de interés, con entrega, veracidad y la mejor de las intenciones.

En esta reflexión también quiero acordarme de todas aquellas personas con las que he compartido profesión y vida en el periódico, a las que doy las gracias por haberme ayudado a forjarme como periodista y como persona; y, de modo especial, de Vicent Martí y Pepe Beltrán -que nos dejaron este año-, y de Julio Sánchez, otro de mis mentores, por su apoyo incondicional siempre.