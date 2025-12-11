Cien años de compromiso y liderazgo al servicio de Castellón

La enorme vitalidad con que El Periódico Mediterráneo alcanza su centenario es motivo de orgullo para Prensa Ibérica. Decano de la prensa provincial, este diario cumple un siglo de andadura convertido en el gran referente informativo de una comunidad de lectores que lo siente como propio. Son cien años caminando de la mano de Castellón y sus gentes, contando noticias, interpretando la actualidad y acompañando a esta tierra en cada una de sus transformaciones con la fuerza del arraigo, pero con la mirada puesta siempre en el futuro.

Las páginas de Mediterráneo constituyen un valioso relato periodístico que narra desde 1925 la historia de Castellón deteniéndose en sus grandes y pequeños hitos, y dando visibilidad a sus protagonistas. Y se une así al selecto grupo de cabeceras centenarias de Prensa Ibérica, que integran diarios de la enjundia de Faro de Vigo, El Correo Gallego, Levante-EMV, La Provincia, El Periódico Extremadura, Diario de Ibiza o El Correo de Andalucía.

La unanimidad social en torno al prestigio y la reputación de Mediterráneo desemboca en un emotivo aniversario que ha convertido a este periódico en la primera entidad que recibe las máximas condecoraciones institucionales de la provincia. Entre otros reconocimientos, ya ha logrado la Alta Distinción de la Provincia de Castellón, la Medalla de Oro de la Ciudad de Castelló, la Alta Distinción de la Universitat Jaume I de Castelló, la Medalla de Oro de la Ciudad de Vila-real y el Premio de la Cámara de Comercio.

Mediterráneo ejerce un periodismo comprometido con la verdad y con los intereses de los castellonenses, en una apuesta por la independencia frente a los poderes y por la información de proximidad, que es el rasgo de identidad más definitorio de nuestro grupo. Este diario brinda acceso a las noticias más relevantes de los municipios de la provincia a través de la sección de Comarcas y edita en este territorio ocho Crónicas locales: Moncofa, Almenara, l’Alcora, Nules, Palancia, la Vall d’Uixó, El Port Ciutat y Centinela de Benicàssim.

Las Crónicas nacieron en 1999 para cubrir las noticias de interés local, que, a menudo, no encuentran su espacio en los medios de comunicación generalistas. Desde las festividades de los pueblos hasta las historias con rostro humano, pasando por la información de servicio público, las Crónicas hacen protagonistas a los vecinos, construyen convivencia y aportan cohesión a los pueblos en los que se distribuyen.

Siendo parte de la identidad colectiva de Castellón, este diario ha sido testigo de su desarrollo industrial y de importantes conquistas económicas, sociales y culturales en el pulso cotidiano al devenir de los 135 municipios que integran la provincia. El Periódico del Azulejo, dedicado a la actualidad de la industria cerámica, motor económico de la región, ha logrado consolidar sus ediciones impresa y on line.

El centenario llega en un momento de transformación. Mediterráneo ha vivido desde 2019, bajo el impulso de Prensa Ibérica, una evolución digital extraordinaria. En estos seis últimos años la cabecera ha pasado de una concepción clásica, que pivotaba en torno al papel, a un modelo multiplataforma en el que los periodistas trabajan con las más avanzadas herramientas para atender a las nuevas demandas informativas digitales de una sociedad cada vez más diversa y conectada. Sin descuidar en ningún caso el formato impreso, estos cambios han fortalecido su liderazgo en Castellón.

El diario está siendo capaz de ampliar su oferta y enriquecer su ecosistema informativo al servicio de la provincia. La web ha extendido su alcance y la edición impresa ha mejorado sus contenidos para quienes, desde el análisis y el rigor, buscan una lectura más reposada. Y nuestra área audiovisual ha lanzado además MediTV, el canal de televisión de Mediterráneo, que completa junto a Levante TV de Valencia e Información TV de Alicante el mapa audiovisual de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana.

En medio de la creciente y preocupante proliferación actual de noticias falsas, este centenario nos sirve para reivindicar frente a la desinformación el incalculable valor del periodismo responsable y de calidad. Abordar la información con rigor, acudir a fuentes fiables, contrastar los hechos y blindar la dimensión ética de nuestra labor son los pilares sobre los que Mediterráneo ha construido su credibilidad.

Mediterráneo ha celebrado este año su efeméride con una interesante exposición itinerante de las portadas más representativas de su historia, con este suplemento especial y con una gran gala que conmemora que este periódico sea para Castellón parte esencial de su memoria y su porvenir.

Presidente del Grupo Prensa Ibérica