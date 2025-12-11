1997 fue el año en el que la empresa editora del periódico Mediterráneo adquirió una rotativa KBA, con cuerpo de cuatro colores que permitía paginas a color en el periódico, también fue un año de cambio en el sistema editorial, un sistema editorial sobre MSDos, red1plus. Este fue el año en el que me incorporé a esta editora, en el departamento de sistemas, con Luis Miguel Blasco Pitarch de responsable y el compañero Jose Maria Tena Leonardo. En 2025, ya están aquí Marfeel, y Kordiam, las ultimas herramientas que se han incorporado para la gestión de contenidos en el periódico, ambas en nube, destinada la primera al análisis de la edición web y la segunda a coordinar los procesos de producción de la redacción.

Fue un poco premonitorio entrar con cambios y que estos fueran constantes. No recuerdo un año en el que no haya habido cambios tecnológicos, la mayoría de ellos invisibles para el lector de papel o incluso el usuario web, pero todos estos cambios han llevado a modificaciones tras modificaciones en las formas de trabajar, en la organización de la redacción, del departamento comercial, administración, de talleres, de los perfiles laborales que desaparecen y otros muchos que se crean y que casi siempre su nombre suele ser un acrónimo o anglicismo.

Esta es mi visión de este periódico, ya no solo un ente dinámico por estar al día para conseguir la información y hacérsela llegar a los lectores rápidamente. Ahora, los tiempos han hecho que cambiemos un cierre de edición diario a un cierre de edición cada minuto, sino también un ser en constante cambio, en constante adaptación a las nuevas tecnologías, o más bien adaptación a las plataformas con las que el lector consume, demanda, nuestros contenidos y los tiempos en que estas nuevas plataformas nos marcan de agilidad y formato en el que se crean.

Y este ente está formado por personas, personas reales que deben adaptarse y evolucionar, ver cómo evolucionan las herramientas y sus perfiles laborales, evolución de periodista a redactor, a generador y editor de contenidos;evolución de comercial de calle a gestor de cuentas desde el sistemaCRM; de administrativo a supervisar las transacciones que se realizan on line;de suscripciones de papel para tener el periódico en el bar, en la consulta o en casa cada mañana, a suscripciones digitales con infinidad de peculiaridades, a un solo clic en la mano; de teclista a editor multimedia, y así tantos y tantos perfiles que han ido cambiando en este siglo de vida de Mediterráneo. Y más que aún cambiarán. Por cien años más.

Y es que durante muchas décadas, la agilidad en la prensa era solo un tema de contenidos, mientas que ahora esta agilidad y adaptabilidad está vinculada a los contenidos y a las personas que son parte del equipo, un esfuerzo personal que en estos momentos se debe valorar, pues adaptarse ya no solo es tema de competencia, sino de supervivencia; al fin y al cabo es lo que nuestra sociedad tecnológica nos pide, dentro y fuera del trabajo.