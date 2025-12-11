ASÍ SOMOS
En constante cambio
José Bausá
1997 fue el año en el que la empresa editora del periódico Mediterráneo adquirió una rotativa KBA, con cuerpo de cuatro colores que permitía paginas a color en el periódico, también fue un año de cambio en el sistema editorial, un sistema editorial sobre MSDos, red1plus. Este fue el año en el que me incorporé a esta editora, en el departamento de sistemas, con Luis Miguel Blasco Pitarch de responsable y el compañero Jose Maria Tena Leonardo. En 2025, ya están aquí Marfeel, y Kordiam, las ultimas herramientas que se han incorporado para la gestión de contenidos en el periódico, ambas en nube, destinada la primera al análisis de la edición web y la segunda a coordinar los procesos de producción de la redacción.
Fue un poco premonitorio entrar con cambios y que estos fueran constantes. No recuerdo un año en el que no haya habido cambios tecnológicos, la mayoría de ellos invisibles para el lector de papel o incluso el usuario web, pero todos estos cambios han llevado a modificaciones tras modificaciones en las formas de trabajar, en la organización de la redacción, del departamento comercial, administración, de talleres, de los perfiles laborales que desaparecen y otros muchos que se crean y que casi siempre su nombre suele ser un acrónimo o anglicismo.
Esta es mi visión de este periódico, ya no solo un ente dinámico por estar al día para conseguir la información y hacérsela llegar a los lectores rápidamente. Ahora, los tiempos han hecho que cambiemos un cierre de edición diario a un cierre de edición cada minuto, sino también un ser en constante cambio, en constante adaptación a las nuevas tecnologías, o más bien adaptación a las plataformas con las que el lector consume, demanda, nuestros contenidos y los tiempos en que estas nuevas plataformas nos marcan de agilidad y formato en el que se crean.
Y este ente está formado por personas, personas reales que deben adaptarse y evolucionar, ver cómo evolucionan las herramientas y sus perfiles laborales, evolución de periodista a redactor, a generador y editor de contenidos;evolución de comercial de calle a gestor de cuentas desde el sistemaCRM; de administrativo a supervisar las transacciones que se realizan on line;de suscripciones de papel para tener el periódico en el bar, en la consulta o en casa cada mañana, a suscripciones digitales con infinidad de peculiaridades, a un solo clic en la mano; de teclista a editor multimedia, y así tantos y tantos perfiles que han ido cambiando en este siglo de vida de Mediterráneo. Y más que aún cambiarán. Por cien años más.
Y es que durante muchas décadas, la agilidad en la prensa era solo un tema de contenidos, mientas que ahora esta agilidad y adaptabilidad está vinculada a los contenidos y a las personas que son parte del equipo, un esfuerzo personal que en estos momentos se debe valorar, pues adaptarse ya no solo es tema de competencia, sino de supervivencia; al fin y al cabo es lo que nuestra sociedad tecnológica nos pide, dentro y fuera del trabajo.
- Un hombre fallece tras desplomarse al salir del agua en la Piscina Provincial de Castellón
- Preacuerdo en el convenio de la cerámica: habrá mejoras económicas y reducción de la jornada
- Villa María de Benicàssim renace como residencia de recreo y se abre a estancias exclusivas
- Un castillo histórico de Castellón renace: avanzan las obras de restauración
- Un peligroso fugitivo buscado a nivel nacional provoca un accidente con heridos tras una arriesgada huida en Castellón
- Una céntrica librería de Castellón denuncia públicamente a dos mujeres por un robo reiterado de libros
- La huelga educativa se sumará al paro de los médicos este jueves en Castellón
- Las 83 inversiones para Castelló en 2026. Una a una y por valor de casi 20 millones de euros