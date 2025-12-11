Dar voz a lo cercano y emocionar

Siempre quise ser periodista. No recuerdo por qué y quién me lo metió en la cabeza, pero desatendiendo los consejos de mi abuela, que me repetía que si estudiada Magisterio iba a ser una señora toda la vida, decidí matricularme en Ciencias de la Información. Corrían los primeros años de la década de los noventa y aún recuerdo el ritual de los domingos por la mañana: bajar al quiosco y comprar los dos grandes periódicos de tirada nacional. Y leerlos de la primera a la última página, incluidas la sección de Deportes y las crónicas taurinas. Y eso que el fútbol y los toros nunca me han interesado.

A los 23 años, nada más finalizar la licenciatura, cubrí una baja maternal en el periódico Castellón Diario (sí, en aquella época para trabajar no hacía falta estudiar un máster o saber tres idiomas ) y lo que en un principio iban a ser unos pocos meses como redactora se convirtieron en algo más de dos años. Hasta que el periódico cerró. Al cabo de muy poco tiempo aterricé en Mediterráneo. Era febrero de 1998 y recuerdo que entré para reforzar la sección de Economía y cubrir las noticias de Cevisama. ¡Cómo han cambiado las cosas! Las empresas no tenían web, el correo electrónico todavía se utilizaba poco y en Mediterráneo tenían la costumbre de publicar en el especial de la feria cerámica una ficha técnica de cada empresa, con todos sus datos económicos. Y había decenas y decenas de empresas a las que llamar por teléfono o contactar vía fax para verificar las cifras. ¡Aquello sí era currar!

Superada la prueba de Cevisama, me quedé en Mediterráneo. Y ahí sigo. Casi treinta años después formo parte de la gran familia de periodistas que cada día intenta darlo todo por acercar a los lectores lo que sucede en Castellón. No solo se lo contamos, sino que tratamos de explicárselo de la manera más cercana posible. A veces lo hacemos con acierto; otras cometemos errores, pero créanme si les digo que lo que de verdad nos mueve es reivindicar el nombre de Castellón y dar voz a todos aquellos (y son muchos) que tienen cosas que decir y que contar.

En estas últimas décadas todo se ha transformado. También el periodismo . Pero si uno consigue que no le arrastre la vorágine de la inmediatez se dará cuenta de que la esencia sigue siendo la misma. Porque si hay algo por lo que me siento orgullosa de ser periodista es por tener la oportunidad de conocer y contar las historias de personas que nunca salen en los periódicos. Y también de que esas historias emocionen a los lectores. Les voy a contar una anécdota. Durante años, cada domingo, publicaba un reportaje en Mediterráneo. Junto a la firma aparecía mi foto. Uno de esos textos fue sobre el incendio del cine La Paz de Castelló, que en 1918 acabó con la vida de 22 personas, la mayoría niños. Unas semanas más tarde entré en una farmacia de la ciudad y la propietaria me dijo: «Eres Elena Aguilar. Te leo todos los domingos. Tu historia sobre el cine La Paz me hizo llorar, ya que de pequeña mi abuelo me la contaba». Las palabras de esa lectora, seguramente, explican por qué quise ser periodista.