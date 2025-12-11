Evolucionar con la sociedad

Cuando uno hace memoria de cómo era la prensa escrita y cómo es ahora, sin previo aviso te empiezan a venir recuerdos, vivencias y te das cuenta de cómo has cambiado tan solo mirando la hemeroteca. Las viejas tipografías, los textos en galerada... el blanco y negro se apoderan de tus pensamientos. Pero como todo cambia, el diseño no se escapa y también se adapta a los nuevos tiempos. Una sociedad que se abre a la tecnología durante los años 80 y que automáticamente arrastra a nuestro periódico a tipografías más legibles, más imágenes en los textos y unos formatos de papel con tamaños más pequeños que facilitan la lectura o la incipiente aparición del color en titulares como magentas (rojos) y cianes (azules). En Mediterráneo, Pepet y Carles son los motores de esas nuevas rotativas de velocidad endiablada que dieron soporte a los nuevos formatos. Aunque el verdadero cambio llega a nuestro medio en los 90 a partir de la revolución informática, influenciado por el cambio a nivel nacional del diseño de periódicos referentes. Ya no afecta en exclusiva a la producción.

Las nuevas tecnologías entran en las redacciones y arrasan con todo lo establecido y por tanto, se empieza a utilizar el diseño como una herramienta de acercamiento al lector, los titulares accesibles con subtítulos que facilitan la lectura rápida y el maravilloso «todo lo que se pueda a color». Los redactores editan sus páginas y controlan el producto final que llega al lector, las imágenes se apoderan de las páginas y la sociedad no solo lee el contenido sino que también está presente en el papel. En este sentido, nuestro periódico participa y es el protagonista en nuestra provincia recibiendo un premio de rediseño en la 19ª edición de la SND. Los cambios en la sociedad se ven reflejados en la prensa ya que no son iguales los periódicos de sur y norte, ni tampoco lo son los diarios económicos que los deportivos; la tecnología facilita la realización de periódicos y la competencia se multiplica obligando así a una continua transformación. Sin duda alguna que, actualmente seguimos en esos cambios que cada vez cogen más velocidad: internet y las redes sociales entran en escena. No se vende generando atracción por el producto como en esas décadas pasadas sino que se consume el propio medio a través de los diferentes terminales, en cada domicilio. Ya casi nadie te busca, debes situarte para que te encuentren.

Así pues, es este un reto maravilloso que afrontarán las nuevas generaciones, donde el diseño no solo tendrá que atraer; además, deberá combinar sonido, imagen, redes, buscadores y ser un nexo de unión para que los usuarios nos visualicen, se fidelicen e identifiquen el medio para crear marca. No sabemos cuál será qué lugar ocupará el papel, puede convertirse en el vinilo de la prensa, aún así estoy seguro de la importancia de generar un diseño en cada uno de los medios que pueda evitar la fagotización de los mismos por la IA, donde debe identificarse la procedencia de la información y su fiabilidad. La personalidad de cada empresa periodística pasa por mostrarse con las características que lo identifican y cubrir las necesidades de los usuarios de la información, que hoy en día somos todos. Un maravilloso reto que las generaciones futuras resolverán generando un diseño acorde a los tiempos.