Una historia compartida

A lo largo de los años he recorrido en Mediterráneo una trayectoria profesional rica en aprendizajes, desafíos y momentos inolvidables. Con el tiempo he asumido responsabilidades, recorriendo distintas funciones. Desde los primeros pasos, cuando todo era nuevo, hasta los proyectos más recientes, he crecido no solo como profesional, sino también como persona. Cada etapa ha dejado su huella y cada reto superado ha fortalecido mi compromiso.

En este camino he sido testigo de diversos cambios en la dirección del periódico, cada uno con sus propios objetivos y formas distintas de trabajar. No siempre fue fácil, pero sin duda representaron oportunidades para seguir avanzando. Estos procesos de transformación nos enseñaron a adaptarnos, a mirar más allá de lo inmediato y a encontrar nuevas maneras de aportar valor en un entorno cambiante y competitivo.

Uno de los cambios más significativos ha sido la llegada y consolidación de las nuevas tecnologías. Esta transformación ha modificado profundamente nuestra manera de trabajar y relacionarnos con los lectores. Ha cambiado la organización interna, incorporando nuevas herramientas digitales, métodos de comunicación y una cultura más colaborativa. Hoy la inmediatez, la verificación constante y la adaptación a múltiples plataformas forman parte esencial de nuestra rutina. La innovación continua, la velocidad de respuesta y la calidad del trabajo son retos diarios que nos recuerdan que el cambio es una constante y el aprendizaje, una necesidad permanente.

Estos periodos de transformación también nos enseñan el valor de la colaboración y la paciencia, fundamentales para mantener la motivación y el compromiso del equipo. Y precisamente el equipo humano ha sido, sin duda, lo que más ha marcado mi recorrido. Algunos compañeros siguen hoy a mi lado, compartiendo el día a día con entusiasmo y profesionalidad, otros ya no están porque la vida personal nos lleva por caminos distintos, recordándonos la importancia de valorar cada momento, y algunos, lamentablemente, se han ido para siempre, dejando un vacío que solo se llena con el recuerdo. Cada persona, ha dejado una huella, un consejo, una sonrisa que calma y una actitud que ayuda. A todos ellos, sin distinción de puestos o funciones, quiero dedicar estas líneas. Porque el trabajo se mide en resultados, sí, pero también en vínculos humanos, en el apoyo que sostiene en los días difíciles y celebra los logros. Sin ellos, mi historia no habría sido la misma. Estoy convencida de que lo mejor de Mediterráneo no está solo en sus páginas, sino en las personas que lo hacen posible día a día: redactores, administrativos, comerciales, profesionales de marketing, informáticos, diseñadores… todos aportan su talento y compromiso.

Miro al futuro con la certeza de que los desafíos seguirán llegando y de que la tecnología continuará transformando nuestro trabajo. Pero también con la confianza de que, cuando se trabaja en equipo, cada reto se convierte en una oportunidad. Esa es la verdadera riqueza de este recorrido: el aprendizaje constante y la fuerza de las personas que nos acompañan, aportando energía, creatividad y entusiasmo.