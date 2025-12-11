Javier Moll y Arantza Sarasola (Prensa Ibérica): "Mediterráneo es memoria, conciencia y alma de Castellón"

El Castellón de 2025 nada tiene que ver con el de 1925. Y Mediterráneo ha sido testigo y narrador de un siglo de enorme transformación. Así lo apuntaron Javier Moll y Arantza Sarasola, presidente y vicepresidenta de Prensa Ibérica, respectivamente, quienes en su discurso defendieron que cumplir un siglo es un "signo claro de tenacidad en un esfuerzo colectivo, de vocación por el periodismo más cercano, de capacidad para adaptarse a cada nuevo tiempo y de vínculo con generaciones sucesivas de lectores", en palabras de Javier Moll.

El presidente aseguró que la celebración del centenario es un homenaje a todos los que han hecho posible la historia de esta cabecera: profesionales de la información, anunciantes y lectores. "Sin ustedes Mediterráneo no sería memoria, conciencia y alma de Castellón", afirmó, e hizo hincapié en la apuesta por la información de proximidad. "Nuestro periodismo mira lejos en busca de contexto, pero su perspectiva es cercana y se detiene en lo que ocurre alrededor".

Vocación local y mirada humana

La vicepresidenta de Prensa Ibérica explicó que en los últimos cien años esta cabecera "ha acompañado a Castellón en cada cambio, en cada conquista social y en cada historia humana" digna de ser contada. "Mediterráneo ha dado voz no solo a los grandes acontecimientos, sino también a lo pequeño, a los gestos humildes de lo cotidiano que suceden en nuestro entorno y que confieren identidad a un pueblo".

Sarasola indicó que alcanzar el centenario es también motivo de reafirmación de principios. "Inspirado en los valores que guían a Prensa Ibérica, Mediterráneo construye su reputación sobre cimientos como la independencia, la pluralidad y el rigor". Y, a renglón seguido, realizó una defensa del buen periodismo, el que se compromete con la verdad. "Los buenos periodistas distinguen porque verifican los hechos y los contrastan", e indicó que el periodismo de calidad "se empeña en contar las cosas como son, aunque eso a veces incomode". "Un diario de prestigio es el que entabla y cuida este gran pacto tácito con los lectores que consiste en no traicionar los hechos".

La gran transformación digital

Javier Moll apuntó que la celebración del centenario llega en un momento de transformación. "Mediterráneo ha vivido desde 2019, bajo el impulso de nuestro grupo, una evolución digital extraordinaria. En estos seis años ha pasado de una concepción clásica, que pivotaba en torno al papel, a un modelo multiplataforma, en el que los periodistas trabajan con la tecnología más avanzada para atender las nuevas demandas informativas de una sociedad cada vez más diversa y conectada", dijo.

Unos cambios, continuó la vicepresidenta del grupo editorial, que han fortalecido el liderazgo de Mediterráneo en Castellón. "En la doble dualidad del papel y la pantalla, por un lado, y del arraigo y la modernidad, por otro, reside gran parte del éxito de un periódico que está más preparado que nunca para seguir siendo el espejo de una sociedad inquieta que no renuncia a sus sueños".