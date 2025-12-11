La libertad era esto, por Ximo Puig

Escribir de Mediterráneo es escribir de uno mismo. Cuando ves que las hojas del calendario ya suman décadas, tomas más conciencia de esos momentos, pequeños hitos de la biografía personal e intransferible. Horas, días, etapas que más allá de su duración atestiguan huellas que permanecerán tras los avatares a los que nos ha conducido la vida.

Josep Martí Gómez, uno de los mejores periodistas que nos dio el siglo XX, empezó sus días profesionales aquí, en el diario que desde pequeño había tenido en sus manos. El oficio más bonito del mundo, esa fue su definición del periodismo. Escuchar, investigar, conocer, comprender y contar.

Unos cuantos años después, cuando su firma ya era sinónimo de prestigio en Barcelona, llegamos al viejo edificio de la avenida del Mar un grupo de jóvenes que, uno por uno, fuimos a talleres «a por cíceros» antes de encajar la broma de los redactores séniors. Llegué un verano de finales de los setenta y me quedé hasta que nos echaron. Pero esa es otra historia…

Ximo Puig, junto a Mabel Jimenez y Javier Andrés, en su etapa periodística / Mediterraneo

Pasados más de 40 años, la Transición continúa generando numerosos debates y controversias. Algunos edulcoran ese tiempo y otros lo satanizan. Como en todo tiempo y lugar seguro que hubo aciertos —muchos, creo—, errores —algunos— y notables insuficiencias. Pero para nuestra generación fue también la Transición hacia la vida. Todo estaba por descubrir, y lo hicimos con la arrogancia que solo da la juventud cuando todo es cuestionable y nada viene preestablecido. En cada rincón de España se abrió una puerta, aunque nadie supiera a ciencia cierta todo lo que había detrás.

Sí sabíamos que estaba la libertad. Y nos lo creíamos tanto que hicimos el periódico que quisimos sin más ataduras que los principios sagrados del periodismo: la búsqueda de la verdad y el deber supremo ante los hechos. Lo hicimos gracias al director más joven que había tenido, hasta aquel momento, un periódico en España, Luis Herrero.

Mediterráneo, como saben, después de la dictadura se residenciaba en Medios de Comunicación del Estado hasta su definitiva privatización. Pero en aquellos tiempos, de repente, surgió una primavera que, como tantas otras, acabó ahogada por la realpolitik. Hoy puede parecer ciencia ficción, pero fue así. Al director lo había nombrado la UCD, entonces en el Gobierno, y encomendó a un socialista coordinar la sección de Política.

Un joven Ximo Puig, en la entrevista al poeta Rafael Alberti. / Mediterraneo

Las herencias y querencias ideológicas eran francamente diversas, pero la única obediencia de ambos era el periodismo. Nunca lo he olvidado. Cuando crucé la frontera siempre he respetado el ejercicio honesto de la profesión más bonita del mundo. Y también siento, y me duele, cuando se la prostituye, se la arrastra por las redes de la desinformación, se la suplanta por voceros del odio.

Se abrió la puerta y se cerró. Vivimos el periodismo peligrosamente, desde la bendita ingenuidad, y la consecuencia fue del todo inesperada tras las turbulencias políticas que siguieron al golpe de Estado del 23-F. Aún recuerdo aquella tarde del golpe, entre el humo espeso del tabaco inundando toda la redacción, el bando de Milans del Bosch leído allí en directo con entonación entusiasta ante nuestra incredulidad y después, la angustia.

Ximo Puig, en el centro de la imagen, en su etapa como periodista / Mediterráneo

Siento —aún— la impresión de ver a la policía militar tomar el edificio, la valentía del joven director, el silencio de las calles nocturnas desiertas, el amenazante Cara al sol que escuché desde el edificio donde Fuerza Nueva tenía su sede enfrente del piso donde me habían acogido mis amigos Maita y Carlos. Por un instante volvíamos a la llarga nit. No fue así. Al día siguiente Mediterráneo amaneció con un titular enorme: «LIBERTAD».

Sin embargo, es cierto que aquella intentona golpista derivó en una contrarreforma política que invadió los medios estatales. Tampoco les sirvió para nada. Después de la partidización absoluta de todos los periódicos del Estado y de RTVE, la UCD sufrió el descalabro electoral más estruendoso de la historia reciente europea.

A aquel Mediterráneo le han seguido muchos otros con periodistas que han intentado tratar con cariño el oficio más bello del mundo, y así seguirá dentro de cien años con la tecnología de cada momento si el mundo conserva su ansia por compartir la información, los hechos y la libre opinión. Si el mundo desea saber del otro: de sus injusticias, sus desigualdades, sus progresos. Si el mundo, en definitiva, mantiene la curiosidad por todo aquello inútil que es, como nos enseñó Nuccio Ordine, de imprescindible utilidad para sentirse vivo.

Todas las imágenes del segundo día de la Bodeguilla del Mediterráneo / Mediterráneo

La democracia es impensable sin medios de comunicación comprometidos con la convivencia, el respeto y la verdad.

Enhorabuena a todas y a todos los que han hecho posible esta gran travesía con todas las tempestades habidas. No era fácil. Pero Mediterráneo —todos los Mediterráneos de nuestra vida— lo ha conseguido.

Un día crucé la frontera. Pero jamás dejé de sentirme periodista.

Periodista y VI president de la Generalitat Valenciana