De la linotipia a la IA: una revolución tecnológica

La primera portada de Mediterráneo era, atendiendo a los estándares actuales, un tanto confusa. En el mismo espacio convivían una esquela de gran tamaño, un artículo de opinión, un editorial en el que la redacción daba a conocer cuáles eran los objetivos de este nuevo periódico, un poema, una noticia sobre un tranvía aéreo que recorrería los pueblos del Mijares, un texto de Carles Salvador... y a la derecha, muy pequeño, un anuncio de una persona interesada en arrendar una vivienda, por la que pagaría hasta «cincuenta pesetas».

Para elaborarla, los trabajadores se valieron de la linotipia, un avance técnico surgido a finales del siglo XIX. Consistía en una máquina que fundía en plomo una línea completa de texto, sustituyendo la lenta composición manual letra por letra. Fue toda una revolución en la edición de periódicos, pues permitió aumentar tiradas, y constituyó uno de los primeros puntos de inflexión en la evolución tecnológica del sector. Un camino que ha llevado de la elaboración casi artesanal de noticias, como si de un taller se tratara, al almacenamiento virtual de toda la información disponible, de textos a imágenes y vídeos.

Rotativa de 'Mediterráneo'. / Mediterráneo

Mayor rapidez

Con los ojos de 2025, la sensación que deja pensar en el trabajo que hacían todos aquellos que nos precedieron en el periódico es de agotamiento. Desde lo más pequeño a lo más grande, todo requería un gran esfuerzo. Hoy hay numerosas maneras de recibir una foto: por correo electrónico, Whatsapp, WeTransfer... Antes, sin irnos demasiado atrás, por ejemplo a la década de los 90, era mucho más difícil. Así, si el corresponsal de Vinaròs hacía una foto que tenía que ser publicada en el periódico del día siguiente, debía confiarle el carrete al conductor del autobús que hacía la ruta a Castelló. Por otro lado, un redactor tenía que desplazarse desde las instalaciones de Mediterráneo hasta la plaza Fadrell para esperar su llegada, recogerlo, volver a la redacción y revelar las fotos. Comparemos esto con el par de clics que cuesta ahora descargar una foto de alta calidad en el ordenador.

Cuestión distinta era saber si, efectivamente, el fotógrafo había captado aquello que había prometido. No fueron pocas las veces en que alguno asegurara haber hecho la foto de un gol y, cuando se revelaba el carrete, no apareciera por ningún sitio, o que fuera mala. Al no existir aún la tecnología digital, la posibilidad de un fallo era grande.

Personal y lenguaje

Otra de las diferencias más acusadas entre los tiempos antiguos y los actuales es la cantidad de personas requeridas para hacer un periódico, mucho mayor en el pasado. Y es que cada uno de los trabajadores llevaba a cabo una tarea concreta, en esa larga cadena de montaje que suponía sacar adelante una publicación diaria.

Esto redundaba también en la precisión de las noticias. Lo explica José Martos, jefe de Maquetación de Mediterráneo y en plantilla desde mediados de los años 80: «Los periodistas escribían un texto y ya no intervenían en el proceso posterior. Ese artículo había que montarlo a mano -a través de unas lentes, tecnología que sustituyó a la linotipia-, maquetarlo, cuadrar el titular... Esto provocaba que la información pasara por muchas manos y que, a veces, no reflejara lo que el redactor había querido decir». Como jugar al teléfono estropeado: el mensaje del emisor, a veces, poco tenía que ver con el que le llegaba al último receptor.

Cabe mencionar también la evolución del lenguaje utilizado por los periodistas, por lo general mucho más ceremonioso en el pasado. Volviendo a la primera portada de Mediterráneo, un párrafo como el que sigue, perteneciente al editorial, sería imposible de leer hoy: «El progreso, hálito divino de los pueblos libres, mece cariñoso nuestra cuna. Orlada por el optimismo, por una ráfaga de robusta fe en los destinos de esta tierra hermosa, acoge anhelante bríos de renovación que sean válvula reguladora de las energías y virtudes de uno de los pueblos más excelsos de España».

Faxes y teletipos llegaban constantemente a la redacción. / Mediterráneo

Entrada del ordenador

El cambio tecnológico más disruptivo fue, desde luego, la entrada en las redacciones del ordenador en la década de los 80, sustituyendo a la máquina de escribir -alguna salió volando en dirección a una cabeza durante algún episodio de enfado, cuentan los más veteranos-. Al principio eran terminales rudimentarios, verdes sobre negro. Pero pronto llegaron los programas de maquetación digital, como PageMaker o QuarkXPress, que cambiaron de raíz la manera de hacer un periódico.

Ya no hacía falta fundir plomo ni recortar galeradas con tijeras. Ahora el diseño se hacía en pantalla, arrastrando columnas, probando tipografías, insertando imágenes. La flexibilidad era tal que algunos veteranos desconfiaban: ¿cómo podía ser tan fácil lo que antes exigía tanto sudor?

Lo cierto es que aquella revolución liberó a los redactores de muchas servidumbres técnicas, permitiéndoles centrarse más en elaborar noticias. Se podía corregir, remaquetar y rehacer la información casi hasta el cierre. La redacción dejó de ser un taller de ensamblaje de piezas.

Los ordenadores revolucionaron las redacciones. / Mediterráneo

Hay que reseñar también como un momento histórico para Mediterráneo la adquisición de una nueva rotativa en 1996. Posteriormente, en 2006, el periódico invirtió cuatro millones de euros en la instalación de otra máquina que supuso el uso generalizado del color en las páginas del diario y una mayor calidad de impresión.

Llega internet

Y llegó internet, y eso sí que lo iba a cambiar absolutamente todo. En primer lugar, empezaron a surgir las webs de los periódicos. La primera vez que se pudo consultar la web de Mediterráneo fue el 5 de octubre del 2001. En una versión todavía muy rudimentaria y sin fotos, en la portada aparecía el entonces príncipe Felipe, quien había visitado la feria de Cersaie para dar apoyo a los empresarios cerámicos de Castellón.

El ciberespacio, pese a su todavía corta vida, estaba multiplicando las posibilidades de los periodistas de buscar información. Ya no había que acudir a un archivo a encontrar un dato determinado ni llamar por teléfono: muchos de ellos ya estaban digitalizados, a golpe de clic. El correo electrónico cambió también la comunicación interna y externa. Entrevistas concertadas, notas de prensa, convocatorias: todo empezó a llegar por vía digital, lo que redujo los tiempos y multiplicó la cantidad de información disponible.

En sus inicios, Internet no transformó el modo de publicar, sino el modo de trabajar

Internet, sin embargo, no transformó aún el modo de publicar, sino el modo de trabajar. El periódico seguía siendo, sin discusión, un artefacto impreso, y los temas se planteaban pensando en la edición de papel del día siguiente. La web era un complemento sobre el que el redactor no actuaba.

Fueron unos años de transición para lo que estaba por llegar. Antes de que llegara la obsesión por el clic o la inmediatez, internet actuó como un nuevo tipo de hemeroteca universal. Su irrupción no alteró el producto, sino el proceso. La verdadera revolución -la que convertiría el periódico en un flujo continuo- vendría unos años después.

La revolución

A partir de 2010 todo se aceleró. Los móviles empezaban a tener conexión rápida a internet y hacían fotos y vídeos, de una calidad que aumentaba a pasos agigantados. Surge Whatsapp, que no solo mejoraba al SMS, sino que se convirtió en uno de los principales medios para intercambiar archivos e información. Y, por supuesto, las redes sociales.

Facebook se ha convertido en un potente altavoz para los contenidos de unos medios que, ahora sí, ya han centrado definitivamente sus esfuerzos en el digital. Instagram, que comenzó como una plataforma en la que colgar fotos (algo así como una evolución de Fotolog o Flickr), es ahora un apoyo fundamental a la hora de generar tráfico a través de las stories, al margen del contenido que a diario publica el periódico.

Y qué decir de X, que no solo es un catalizador de noticias, sino que, muchas veces, es la que dicta los temas del día. Una máxima de este oficio dice que hay que salir a la calle para saber de qué habla la gente, qué le preocupa. Ahora -y, seguramente, en este sentido no hemos mejorado-, nos asomamos a los trending topic para saber cuáles son los temas de actualidad.

Todo ello cuando la IA está empezando a dar sus primeros pasos en las redacciones, ayudando en la gestión de contenidos y mejorando procesos productivos. Adónde nos llevará, es todavía una incógnita.