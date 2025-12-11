Mediterráneo, el medio que da voz a Castellón

Mi trayectoria en Mediterráneo ha sido un viaje lleno de viencias, marcado por la constancia y la dedicación. Desde que entré por primera vez en estas oficinas, hace ya 28 años, me sentí parte de una gran familia profesional, de un equipo cuyo objetivo siempre ha sido, y seguirá siendo, que la voz de Castellón tenga un altavoz, un espacio donde ser escuchada y sentida. A menudo se piensa que mi mundo -el de la contabilidad y la administración- es frío y calculador, alejado de las historias que se imprimen en el papel, pero no es así. Cada día, antes de sumergirme en los números, hojas de cálculo y presupuestos, me gusta leer los titulares que nacen en la redacción. El Periódico Mediterráneo es la información de mi provincia, de mi hogar y de mi gente, y siento un profundo orgullo de formar parte de este medio que da voz a Castellón.

Cada departamento es esencial para que el Periódico Mediterráneo funcione. La redacción es el corazón, periodistas que buscan la verdad y nos acercan las noticias más relevantes de nuestra provincia. Son los ojos y oídos de lo que ocurre en nuestros barrios y pueblos. El equipo de diseño transforma esas noticias en páginas vivas y webs atractivas. Son los encargados de dar forma a la información, organizan imágenes y textos para que cada edición cobre vida. Sin su talento, muchas noticias pasarían inadvertidas.

Publicidad y márketing conectan la empresa con el mercado. Gracias a ellos, seguimos creciendo y podemos invertir en un periodismo de calidad que llegue cada día más lejos. El departamento de Sistemas garantiza que la tecnología no falle. Su labor permite que la información fluya de manera rápida y segura, asegurando que Mediterráneo esté siempre preparado para afrontar los retos digitales.

Cuando todo está listo, entran en acción los compañeros de distribución. Ellos hacen posible que cada ejemplar llegue a tiempo a quioscos y hogares, de que la noticia no se quede en las rotativas y llegue a las manos de nuestros lectores.

Por último, pero no menos importante, está Administración, mi equipo. Más allá de las cifras, trabajamos para que cada recurso se gestione con sentido, que las decisiones contribuyan al crecimiento y estabilidad del periódico y al bienestar de quienes lo formamos.

Llegar a la gerencia no ha sido solo un paso profesional, sino una oportunidad para asumir un compromiso aún mayor con nuestro periódico y con el grupo al que pertenece, Prensa Ibérica. Mi responsabilidad va más allá de los balances. Consiste en velar por los valores que nos definen: la honestidad, la profesionalidad y, sobre todo, la pasión por lo que hacemos. Mediterráneo es mucho más que un medio de comunicación. Es parte de mi vida, un compañero de camino y un reflejo del alma de Castellón. ¡Felicidades a todos los que han hecho posible estos cien años de Mediterráneo! Espero y deseo que sean muchos más; siempre al lado de todos los castellonenses.