'Mediterráneo', mi vida

ra un 8 de abril de 1992, donde, tras recibirme una rubia guapa y entrevistarme con el gerente por aquel entonces Jaume Abellá, inicié mi aventura en esta casa, Mediterráneo. Me designaron al departamento de Suscripciones, que, por aquel entonces, era lo peor: estaba desde las 8.30 hasta las 11.30 horas recibiendo reclamaciones sin parar de suscriptores que no lo habían recibido o que lo recibían tarde. En aquellos años, tener el periódico a primera hora de la mañana era fundamental para todos los bares y suscriptores, y, además como me decía Enrique Simarro, el cliente siempre tiene la razón. Lo importante es que tenía 22 años y era feliz. Un año maravilloso, el de la Expo de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona, mi primer sueldo y el que encontré a mi gran amor Elena. Qué más se puede pedir.

Llevo dedicados 33 años a servir a este periódico con la ilusión del primer día y con infinidad de maravillosos recuerdos que nunca olvidaré. Como el primer aguinaldo que me dieron (Anna de Codorniu, Khardu, Torres 10, turrón El Almendro, etc) o las increíbles cenas temáticas de Navidad en el Ortega Playa. Qué tiempos. En estos 33 años mucha gente maravillosa ha formado parte de mi vida, mis compañeros, esos con los que pasas más horas al año que con tú familia. Cuando empecé a todos los veía un poco mayores, Enrique, Javier, Paqui, Lidón, Vicent, Marisa, Andrés y, total, tenían 10 años más que yo. También había un grupo de gente más cercana a mi edad Susana, Ana, Isabel, Belén, Gabriel, Silvia y Paciano, que me enseño los garitos emblemáticos de Castellón.

Con el paso del tiempo y una vez consolidado en Mediterráneo, junto a Elena he formado mi gran familia, con tres hijos fantásticos, Alba, Ivana y David. Tres hijos que con raíces morellanas criados en Castellón y lectores de Mediterráneo.

Los años pasaron y llegamos a 2025 y aquellos que veía como mayores se han jubilado, los que teníamos 10 años menos vamos camino de la jubilación, pero con la savia nueva de gente joven que ha ido entrando a trabajar durante estos años el ambiente familiar y de amistad, se ha ido manteniendo e incluso mejorando, con Susana, Laura, Ana, David, Paciano, María, Rafa, Cristina y especialmente mi compañero de fatigas del día a día en el departamento, Adán. Ahora son mis amigos.

Aquel trabajo que en 1992 era lo peor, ahora para mí es el más bonito del mundo. Se acabaron las reclamaciones con el buen trabajo de los distribuidores Salvador, David y todos los repartidores. Ahora los suscriptores y quiosqueros están contentos con el servicio que les prestamos y lo reciben todos a su hora. Este trabajo me ha dado la oportunidad de conocer a muchos suscriptores y quiosqueros que ahora son amigos.

No quiero olvidarme del resto de departamentos, con los que siempre he mantenido una gran relación, y me reservo el final para lanzar un recuerdo muy especial a los que nos dejaron, mi paisano Enrique Querol, mi compañero Andrés Alonso y mi amiga Paqui Salinas. José María, Luismi, Viçent, Sonia, José Ramón siempre en mi corazón.