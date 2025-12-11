Queridos lectores y lectoras, como presidenta de la Diputación Provincial de Castellón es un honor dirigirme a ustedes con motivo del centenario del Periódico Mediterráneo. Cien años de vida son mucho más que una efeméride: prueban una vocación sostenida y un compromiso con la verdad y las personas. En sus páginas se ha unido la curiosidad por comprender el presente con el deseo de servir a la ciudadanía. Por eso, el Periódico Mediterráneo forma parte de la memoria de nuestra provincia.

Desde su nacimiento en 1925, como Diario de Castellón, el periódico ha acompañado a generaciones de castellonenses. Ha contado lo extraordinario y lo cotidiano; ha registrado avances y crisis; ha celebrado logros y ha denunciado injusticias. Ha dado voz a los barrios y a las comarcas, y ha explicado con proximidad lo que nos afecta. Ese periodismo local, exigente y cercano, convierte la información en un bien común y fortalece la convivencia al ofrecer miradas plurales, rigurosas y respetuosas.

Con ese espíritu, la Diputación Provincial de Castellón ha concedido la Alta Distinción 2025 al Periódico Mediterráneo. Es un reconocimiento a un siglo de trabajo honesto y perseverante; pero, sobre todo, es un homenaje a las personas que lo han hecho posible. A las redactoras y redactores, a quienes editan, fotografían y maquetan; al personal de talleres, distribución y administración, a la red de corresponsales, a las colaboradoras y colaboradores, a quiosqueras y quiosqueros, a los anunciantes; y, por encima de todo, a los lectores que dan sentido a cada edición. Gracias a todos, a quienes les precedieron, por hacer del Periódico Mediterráneo un referente local.

Hablar del Periódico Mediterráneo es hablar de cercanía. Un diario que escucha, contrasta y explica; que ilumina la cultura y el deporte; que presta atención a la economía, a la innovación y a lo social; que abre ventanas al mundo sin perder el arraigo. En sus páginas late cada día el pulso de la capital y de nuestros municipios del interior y de la costa. Esa capilaridad informativa es un valor cívico: permite a la ciudadanía participar con criterio y exigir rendición de cuentas con coherencia.

También es hablar de transformación. La comunicación cambia velozmente y el Periódico Mediterráneo se ha adaptado a los nuevos hábitos sin renunciar a su esencia. Hoy conviven papel, web y móvil; se incorporan formatos audiovisuales e interactivos; y las noticias se actualizan minuto a minuto. Permanece intacto lo esencial: la verificación, la ética profesional y la voluntad de ofrecer un servicio público de calidad. Innovar sin perder la raíz es la mejor forma de honrar un legado centenario.

Este centenario invita a mirar atrás con gratitud y hacia adelante con ambición. La provincia de Castellón afronta grandes desafíos y oportunidades: el empleo de calidad, la cohesión territorial, la sostenibilidad, la transición energética, la digitalización, el impulso del talento joven y el cuidado de nuestro patrimonio natural y cultural. En todos esos ámbitos, una prensa libre, sólida y responsable seguirá siendo un aliado imprescindible, capaz de acompañar, de vigilar y de impulsar.

Excelencia y proximidad

Desde la Diputación reafirmamos el compromiso con una comunicación pública útil, transparente y cercana, que sirva de puente entre las instituciones y la ciudadanía. El Periódico Mediterráneo nos recuerda cada día que la excelencia es compatible con la proximidad y que el respeto a los hechos puede ir de la mano de la sensibilidad hacia las personas. Ese mensaje inspira a un Gobierno provincial que trabaja de manera incansable para estar donde la gente nos necesita.

Gracias, Periódico Mediterráneo, por estos cien años de compañía. Gracias por ser espejo de nuestra historia y altavoz del presente; por contar lo que nos une y lo que nos interpela; por acompañar a esta provincia en sus días luminosos y en los momentos difíciles. Que este aniversario sea un punto de partida para seguir, juntos, escribiendo la historia de Castellón: con libertad, con rigor y con esperanza.