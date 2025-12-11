Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centenario MediterráneoSubida salario cerámicaFugitivo en CastellónAbandona cachorrosFallece en la piscinaCartero Real Castelló
instagramlinkedin

Opinión

Marta Barrachina

Marta Barrachina

La memoria de nuestra provincia

El diario se ha adaptado sin renunciar a lo esencial: la verificación, la ética profesional y la voluntad de servicio público de calidad

Queridos lectores y lectoras, como presidenta de la Diputación Provincial de Castellón es un honor dirigirme a ustedes con motivo del centenario del Periódico Mediterráneo. Cien años de vida son mucho más que una efeméride: prueban una vocación sostenida y un compromiso con la verdad y las personas. En sus páginas se ha unido la curiosidad por comprender el presente con el deseo de servir a la ciudadanía. Por eso, el Periódico Mediterráneo forma parte de la memoria de nuestra provincia.

Desde su nacimiento en 1925, como Diario de Castellón, el periódico ha acompañado a generaciones de castellonenses. Ha contado lo extraordinario y lo cotidiano; ha registrado avances y crisis; ha celebrado logros y ha denunciado injusticias. Ha dado voz a los barrios y a las comarcas, y ha explicado con proximidad lo que nos afecta. Ese periodismo local, exigente y cercano, convierte la información en un bien común y fortalece la convivencia al ofrecer miradas plurales, rigurosas y respetuosas.

Con ese espíritu, la Diputación Provincial de Castellón ha concedido la Alta Distinción 2025 al Periódico Mediterráneo. Es un reconocimiento a un siglo de trabajo honesto y perseverante; pero, sobre todo, es un homenaje a las personas que lo han hecho posible. A las redactoras y redactores, a quienes editan, fotografían y maquetan; al personal de talleres, distribución y administración, a la red de corresponsales, a las colaboradoras y colaboradores, a quiosqueras y quiosqueros, a los anunciantes; y, por encima de todo, a los lectores que dan sentido a cada edición. Gracias a todos, a quienes les precedieron, por hacer del Periódico Mediterráneo un referente local.

Hablar del Periódico Mediterráneo es hablar de cercanía. Un diario que escucha, contrasta y explica; que ilumina la cultura y el deporte; que presta atención a la economía, a la innovación y a lo social; que abre ventanas al mundo sin perder el arraigo. En sus páginas late cada día el pulso de la capital y de nuestros municipios del interior y de la costa. Esa capilaridad informativa es un valor cívico: permite a la ciudadanía participar con criterio y exigir rendición de cuentas con coherencia.

También es hablar de transformación. La comunicación cambia velozmente y el Periódico Mediterráneo se ha adaptado a los nuevos hábitos sin renunciar a su esencia. Hoy conviven papel, web y móvil; se incorporan formatos audiovisuales e interactivos; y las noticias se actualizan minuto a minuto. Permanece intacto lo esencial: la verificación, la ética profesional y la voluntad de ofrecer un servicio público de calidad. Innovar sin perder la raíz es la mejor forma de honrar un legado centenario.

Este centenario invita a mirar atrás con gratitud y hacia adelante con ambición. La provincia de Castellón afronta grandes desafíos y oportunidades: el empleo de calidad, la cohesión territorial, la sostenibilidad, la transición energética, la digitalización, el impulso del talento joven y el cuidado de nuestro patrimonio natural y cultural. En todos esos ámbitos, una prensa libre, sólida y responsable seguirá siendo un aliado imprescindible, capaz de acompañar, de vigilar y de impulsar.

Excelencia y proximidad

Desde la Diputación reafirmamos el compromiso con una comunicación pública útil, transparente y cercana, que sirva de puente entre las instituciones y la ciudadanía. El Periódico Mediterráneo nos recuerda cada día que la excelencia es compatible con la proximidad y que el respeto a los hechos puede ir de la mano de la sensibilidad hacia las personas. Ese mensaje inspira a un Gobierno provincial que trabaja de manera incansable para estar donde la gente nos necesita.

Gracias, Periódico Mediterráneo, por estos cien años de compañía. Gracias por ser espejo de nuestra historia y altavoz del presente; por contar lo que nos une y lo que nos interpela; por acompañar a esta provincia en sus días luminosos y en los momentos difíciles. Que este aniversario sea un punto de partida para seguir, juntos, escribiendo la historia de Castellón: con libertad, con rigor y con esperanza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents