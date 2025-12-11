Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ASÍ SOMOS

La memoria visual que guarda la historia

Pilar Sáez, documentalista de 'Mediterráneo'.

Pilar Sáez, documentalista de 'Mediterráneo'. / Gabriel Utiel

Pilar Sáez

Castellón

El periódico Mediterráneo celebra su centenario y, al hacerlo, no puedo evitar mirar atrás: hace casi treinta años comenzó mi historia laboral en esta casa. Aún recuerdo los nervios del día de la entrevista, la ilusión de empezar algo nuevo y la sensación de estar ante una gran oportunidad.

Comencé en la sección que entonces se llamaba Teclistas, sustituyendo bajas y vacaciones. Con el tiempo, aquellas personas se convirtieron en mis compañeros y compañeras, y sobre todo, en grandes amigos y amigas. Fueron años de mucho trabajo y horarios interminables, pero el ambiente era tan bueno que todo se hacía más llevadero.

Años después llegó un cambio importante: pasé al archivo de fotografía, ya como parte de la plantilla fija. Fue un reto apasionante que asumí con respeto y responsabilidad, consciente de lo que significaba trabajar con la memoria visual de Mediterráneo. Desde entonces, permanezco aquí, con las mismas ganas de seguir aprendiendo y de hacer bien mi trabajo.

El archivo es un lugar muy especial. Permite viajar en el tiempo y descubrir lugares, hechos y personas que forman parte de la historia de Castellón y de este periódico. Con el paso de los años, el archivo ha evolucionado de forma constante. Empecé manejando fotografías en papel, buscando entre cajas y carpetas los temas que solicitaban los redactores, y devolviendo todo con cuidado a su sitio. Luego llegaron los negativos y el proceso de revelado, la catalogación manual y el archivado minucioso. Era un trabajo casi artesanal, lleno de paciencia y precisión.

Con la digitalización, todo cambió. Hoy las imágenes se consultan y gestionan directamente desde el ordenador, sin esperas ni búsqueda física, y contamos con una base de datos común para los periódicos de Prensa Ibérica. Esto ha facilitado enormemente el trabajo, aunque también ha planteado nuevos retos: mantener la documentación bien organizada, accesible y actualizada. La tecnología avanza, y nosotros avanzamos con ella.

A lo largo de estos años he visto pasar a muchas personas. Algunas se fueron, otras llegaron, y muchas dejaron una huella imborrable. Han cambiado las herramientas, los procesos y los espacios, pero hay algo que sigue igual: el amor por el oficio, el orgullo de pertenecer a esta casa y el valor humano que hay detrás de cada página del diario.

Mirando atrás, me siento afortunada. Agradecida por haber crecido profesional y personalmente aquí, por todo lo aprendido y por poder seguir aportando mi granito de arena. Esta historia, que comenzó para mí hace casi tres décadas, sigue escribiéndose cada día con la misma ilusión.

Y mientras Mediterráneo celebra su centenario, yo celebro también mi propio recorrido. Han sido años de esfuerzo, de retos y de valiosas experiencias. He aprendido que detrás de cada imagen hay una historia y, detrás de cada historia, personas que la hacen posible. ¡Felicidades, Mediterráneo!

