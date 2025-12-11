Este muerto está muy vivo

Aunque el titular de esta columna pueda parecer el nombre de una película de comedia de cuestionable calidad, esta expresión sirve para describir la realidad que afronta el bonito oficio de juntar letras y contar historias. Porque sí, evidentemente el periodismo en general y la prensa escrita en particular no atraviesan por su momento más boyante y los planes austeros de los grandes grupos editoriales dejan evidente que el panorama no es demasiado halagüeño para los profesionales, pero los periódicos sobrevivirán. No tal y como los hemos conocido toda la vida, pero lo harán. Otro continente, pero mismo contenido con igual o más importancia.

Porque aunque muchos hayan querido enterrar ya a los diarios con el auge de las redes sociales y su sed de inmediatez y sobre todo con la megairrupción de la inteligencia artificial (IA), el periodismo sigue siendo tremendamente necesario. Entre tanta avalancha de información de dudosa procedencia que hay por internet, donde la infoxicación y el ruido son el denominador común, hace más falta que nunca un cribador y un verificador del que el ciudadano se pueda fiar.

Contador de historias, por supuesto, pero sobre todo un emisor que suponga una garantía de fiabilidad, rigor y confianza. Tal vez no siempre se consiga, porque las prisas, ya lo dicen, nunca son buenas, pero la esencia tiene que ser esa. No hay otra a tenor de los tiempos actuales.

La IA, aliada y no amenaza

Y la IA, si bien es vista para algunos como una amenaza, no deja de ser una aliada valiosísima en la que apoyarse. Porque no nos engañemos, hasta ahora no deja de ser un cocinero de refritos elaborados con ingredientes humanos. Un complemento de lujo, pero nunca un sustituto. Sí, es una lectura quizá muy optimista, pero es que es lo que hay. Es innegable que el formato como tal en papel está en peligro de extinción, porque seamos sinceros, ¿quién se compra un periódico hoy en día? La publicidad, sobre todo la institucional, continúa siendo el ancla que hace que aún pueda ser rentable la publicación de un rotativo impreso, pero a corto plazo ya resulta cada vez más complicado.

¿Y qué hacer ante ese escenario? Pues seguir con la misma diligencia y profesionalidad que siempre, pero en otro escenario. Porque al fin y al cabo, la función de servicio público que presta y debe dar un periódico es irreemplazable. El ejemplo más reciente se me ocurre con el decreto de las alertas meteorológicas de los últimos meses. Por muchas y variadas redes sociales, la gente seguía acudiendo a informarse al periódico para conocer los posibles daños que había ocasionado la lluvia o si habían suspendido las clases para el día de mañana.

Por todo ello, aunque sean malos tiempos para la lírica, hay que intentar quedarse con la botella medio llena siempre, en la medida de lo posible. Si algo enseñan estos 100 años de Mediterráneo es que el periodismo no muere, se transforma. Mientras haya alguien dispuesto a contar lo que pasa y otro dispuesto a leerlo, este oficio, por mucho que lo den por muerto, seguirá estando muy vivo.