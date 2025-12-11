No ha pasado si no sale en Mediterráneo

¿Qué es para mí Mediterráneo? Mi segunda casa. ¿Como un trabajo se puede convertir en tu segundo hogar? Porque 22 años aquí dan para muchas vivencias. Antes de trabajar aquí, para mí Mediterráneo, era el telediario de la provincia de Castellón pero en papel. Si algo pasaba salía, si nos, no había pasado. Con 10 años, competí en el circuito provincial de tenis y el diario, ya vinculado en el deporte, publicaba la lista de los mejores de circuito. Aún tengo aquel recorte, en el que publicó mi nombre. Porque salir en Mediterráneo era algo muy grande. También recuerdo cuando empecé a buscar trabajo. Fui a un quiosco con solo 21 años a comprar el diario para leer las tantas páginas de bolsa de empleo que publicaba. Cuánta gente gracias a ellas encontró trabajo. Ya en marzo del 2004 tuve la oportunidad de venir a una entrevista de trabajo como comercial. Aún recuerdo lo nerviosa que estaba, porque Mediterráneo quería entrevistarme.

No tenía ni currículum, pero aquí me vine, y tuve la suerte de que la persona que me entrevistó, Jesús Dualde, quien confió en mí y en mi actitud para ocupar el puesto que aún regento, y al que doy gracias por apostar por mí y del cual aprendí mucho. Recuerdo que tenía mucho miedo porque no sabía si sería capaz de hacer ese trabajo, pero poco a poco me fui integrando.

Trabajar aquí no solo era hacer un periódico. Mediterráneo estaba en todos los sitios y saraos. En las fiestas patronales de los pueblos, organizando barbacoas, tortillas, paellas, guiñotes... Aquí tuve la suerte de compartir vivencias con el gran Enrique Querol, en paz descanse, y Dualde, pueblo a pueblo montando y organizado. ¡Qué tiempos aquellos! También las Bodeguillas de Magdalena, las galas de Empresa del Año, la Guapa del Mar. Todo lo que organizaba Mediterráneo era grande y multitudinario, abierto a todos.

Mediterráneo me ha visto crecer, me ha visto en mis mejores y peores momentos de la vida. He trabajado con gente maravillosa y he aprendido muchísimo de ellos. Algunos ya no están entre nosotros, pero los tengo siempre en el pensamiento; otros han pasado a ser como familia.

Algunas cosas han cambiado aquí dentro, pero que me apasiona mi trabajo en Mediterráneo. En estos 22 años, me he cruzado con un sinfín de tiendas, empresas, asociaciones, alcaldes, concejales, etc. de toda la provincia, con muchos mantengo una relación más que profesional de amistad, a los que doy las gracias por que siempre han confiado en esta cabecera y en mí como profesional. A mis compañeros de Publicidad, gracias por ayudarme y aguántame en el día a día de trabajo. Porque mi labor como comercial no es fácil y trabajas con todos los departamentos. Felicidades a todos los formáis o formasteis parte de esta casa durante estos 100 años, porque todos sois parte y éxito de este centenario. Gracias por dejarse formar parte.