Mediterráneo ha sido sin darme cuenta la historia de mi vida. Un compendio entre el manifiesto de los momentos más destacados de mi historia y el desarrollo personal y profesional de mi etapa adulta.

Como buena castellonense y, castellonera de soca, entendí desde bien pequeña que Mediterráneo era la edición de referencia en la provincia. Viví con impaciencia e ilusión la publicación de las sesiones de fotos y reportajes que el equipo hacía, y continúa haciendo, a las madrinas de las comisiones sector semana a semana, llegando mi turno en 2005 y 2011. Buscando cada semana festera caras conocidas en los reportajes fotográficos que llenaban las páginas día tras día y coleccionando en álbumes personalizados los recortes de cada uno de estos recuerdos.

El colofón llegó el verano de 2012, mientras desarrollaba las prácticas de mis estudios en esta casa, cuando se publicó la que sería mi primera portada de Mediterráneo, con motivo de mi nombramiento como reina de las fiestas de Castellón 2013. Un año en el que Mediterráneo fue el narrador de mi propio cuento, acercándome a un equipo que hoy es mi compañía diaria.

Los años posteriores a ese reinado festero fueron de gran aprendizaje. Me fui buscando nuevas aventuras dejando atrás mi hogar, Mediterráneo, mi playa, mis fiestas … pero ya se sabe: el verdadero encanto del hogar está en que partir reconforta, pero volver lo hace aún más. Así que, años después volví a Mediterráneo con el objetivo de dar un paso adelante en su transformación digital.

Desde el 11 de enero de 2021, cada día ha sido un reto, impulsado por el propósito de adaptar la esencia de la publicación de referencia de la provincia a los nuevos tiempos y a las nuevas generaciones, sin perder la identidad de nuestro Castellón. Departamento a departamento, trabajamos juntos para desarrollar este proyecto con ilusión, compromiso y determinación.

Hoy podemos decir que lo conseguimos, que estoy orgullosa del equipo que forma parte de esta edición y que, aunque vivimos tiempos de desinformación, de cambios tecnológicos constantes, de adaptación a los canales de comunicación y de giros marketinianos, el equipo de Mediterráneo ha demostrado ser lo que la información de rigor y Castellón necesita.

Una vez más, desde hace un año, esta casa me plantea un nuevo desafío al frente del departamento comercial, confiando en mi criterio y en mi empeño por seguir adaptándonos a los nuevos tiempos. Y aunque supone un sudor y lágrimas, saber que, al cruzar la puerta cada día, vas a encontrar una sonrisa, un abrazo, un chisme o cualquier excusa para almorzar, hace que este lugar se haya convertido en mi hogar. Un hogar comprometido con su labor diaria y con su empeño en seguir creciendo.

Gracias a todos los que me han acompañado en este camino: a quienes confiaron en mí y me trajeron hasta aquí, y a quienes cada día me acompañan, por hacer que formar parte de Mediterráneo haya sido la decisión que más valores y aprendizaje ha aportado a mi vida.